Furnizarea de căldură și apă caldă în Timișoara, incertă după 10 noiembrie. Contractul dintre Colterm și furnizorul de gaz a fost prelungit cu încă patru zile, până miercurea viitoare

Autoritățile din Timișoara susțin că furnizorul care livrează gaz pentru Colterm, Tinmar Energy, a acceptat să prelungească pe încă patru zile înțelegerea care expira pe 6 noiembrie, astfel că până miercurea viitoare, pe 10 noiembrie, nu se pune problema să se întrerupă din nou căldura și apa caldă în oraș, transmite Opinia Timișoarei.

Furnizarea de căldură și apă caldă în Timișoara, incertă după 10 noiembrie

„Semnam cu acelasi furnizor, perioada este in functie de banii pe care ii putem aloca, momentan semnam pe 4 zile. In continuare, semnam acte aditionale, avem un contract de baza, in baza caruia se semneaza actele aditionale. Functionam pe carbune, avem grafic de livrare cu 2 societati, continuam negocierile si cu alte societati. Toate sunt o problema, dar de asta suntem acolo. Problemele sunt pe un fagas acum, exista contract de gaz, exista contract de carbune… Alocam si noi, si primaria banii necesari pentru a plati acest combustibil. Acum s-a inceput livrarea de carbune si din Valea Jiului si speram sa fie mai bine. Problema e mai mare cu gazul, pentru ca nu exista gaz pe piata. Ne afecteaza nu numai pe noi”, a declarat directorul interimar al Colterm, Cristian Mitu, pentru opiniatimisoarei.ro.

Săptămâna trecută Timișoara rămânea fără apă și căldură, o criză care a afectat inclusiv spitalele din cel mai mare municipiu al Banatului. În cele din urmă s-a găsit o soluție temporară, însă perspectiva este și acum una incertă.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, îl acuza pe primarul USR al Timișoarei, Dominic Fritz, că n-a făcut nicio provizie ca să asigure aprovizionarea cu cărbune și gaz pentru iarnă. Mai mult decât atât, liberalul spunea despre administrația orașului că a făcut datorii de 240 de milioane de lei la Colterm în doar nouă luni de mandat, precum și că și-a tăiat craca de sub picioare atunci când a băgat societatea în insolvență.