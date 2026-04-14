Adrian Teampău
14 apr. 2026, 19:19
Sursa foto: Captura video rtvdrenthe.nl
Procurorii din Țările de Jos au finalizat ancheta în cazul furtului artefactelor dacice din muzeul Drents. Procesul hoților care au furat coiful de la Coțofenești și cele trei brățări dacice a început marţi, ar trebui să dureze mai multe zile.

Procurorii din Țările de Jos au încheiat ancheta

Autoritățile judiciare au finalizat ancheta împotriva celor trei bărbaţi acuzaţi că au furat Coiful de la Coţofeneşti şi trei brăţări dacice din aur. Cazul a ajuns în instanță care va trebui să pronunțe un verdict în următoarele zile, după ce va analiza dosarul.

Marţi, 14 aprilie, procurorii au cerut pedepse de trei ani şi opt luni de închisoare pentru Jan B. (21 de ani) şi Douglas Chesley W (37 de ani). Cei doi au semnat un acord care viza restituirea coifului şi a două dintre brăţări. Magistraţii au apreciat că cei doi suspecți nu sunt în măsură să restituie a treia brăţară.

„Acest lucru nu înseamnă, totuşi, că operaţiunile de căutare s-au încheiat. Ele continuă”, au precizat anchetatorii într-un comunicat.

Împotriva inculpatului Bernhard Z. (35 de ani), care a negat orice implicare în jaf şi care a refuzat orice acord cu procurorii din Ţările de Jos, Parchetul a cerut o pedeapsă de cinci ani şi şase luni de închisoare.

Furtul artefactelor dacice din muzeul Drents

Cele trei obiecte de patrimoniu au fost furate în urma unui jaf comis anul trecut într-un muzeu olandez, informează AFP. Furtul a avut loc în ianuarie 2025 la Muzeul Regional Drents din Assen. Autorii autorii jafului, echipaţi cu bombe pirotehnice, au pătruns în expoziție, au spart vitrinele și au furat obiectele de patrimoniu. Jaful a stârnit o vie emoție în România și a fost investigat în cadrul unei ample operațiuni organizate de poliţia olandeză.

Deşi suspecţii au fost arestaţi după câteva zile, locul în care se aflau bunurile furate a rămas necunoscut. Abia la începutul acestei luni, autorităţile olandeze au anunţat că au recuperat coiful şi două dintre cele trei brăţări. Acestea au fost prezentate pentru public în cadrul unei conferinţe de presă în Muzeul Drents.

Procurorii consideră că cei trei acuzaţi sunt singurii responsabili pentru comiterea furtului. Magistraţii au prezentat dovezi detaliate cu privire la furt, în special imagini video ale camerelor de supraveghere şi urme de ADN pe fragmente de sticlă şi chiar pe fragmente de aur.

Procurorii olandezi au restituit artefactele statului român

Artefactele dacice recuperate au fost restituite statului român după ce au fost recuperate. Cu excepția unei uşoare urme de lovitură pe suprafaţa coifului, obiectele se aflau într-o stare excelentă. Aceste comori arheologice au fost împrumutate de Muzeul Naţional de Istorie a României,  muzeului din Drents, pentru o expoziție.

În urma furtului, guvernul olandez a plătit României despăgubiri de 5,7 milioane de euro.

Cei trei bărbaţi sunt urmăriţi penal pentru furt şi deteriorarea muzeului.

Citește și...
Curtea de Apel Cluj îl ține în arest pe Cristian Anton. Judecătorii au respins contestația fostului șef ARR
Eveniment
Curtea de Apel Cluj îl ține în arest pe Cristian Anton. Judecătorii au respins contestația fostului șef ARR
Colegiul Medicilor critică mesajele apărute pe străzile Bucureștiului. Ce spun doctorii despre realitatea medicală a nașterilor
Eveniment
Colegiul Medicilor critică mesajele apărute pe străzile Bucureștiului. Ce spun doctorii despre realitatea medicală a nașterilor
Radu Jude duce România din nou la Cannes cu un nou film. Ce poveste spune noua producție, „Jurnalul unei cameriste” (FOTO)
Eveniment
Radu Jude duce România din nou la Cannes cu un nou film. Ce poveste spune noua producție, „Jurnalul unei cameriste” (FOTO)
Record de nașteri de Paște în Iași. 51 de bebeluși au venit pe lume în doar 5 zile
Eveniment
Record de nașteri de Paște în Iași. 51 de bebeluși au venit pe lume în doar 5 zile
Cazarea la mare de 1 Mai 2026. Cât costă un sejur pe litoral și în alte stațiuni din România
Eveniment
Cazarea la mare de 1 Mai 2026. Cât costă un sejur pe litoral și în alte stațiuni din România
Ce salariu încasează Ilie Bolojan ca premier al României. Află cum se compară cu liderii europeni
Eveniment
Ce salariu încasează Ilie Bolojan ca premier al României. Află cum se compară cu liderii europeni
Topul celor mai colorate orașe din lume. Ce oraș european se află pe primul loc
Eveniment
Topul celor mai colorate orașe din lume. Ce oraș european se află pe primul loc
Cine se află în spatele campaniei anti-cezariană din București. Investigație despre panourile controversate și teoriile conspirației pe care le promovează
Eveniment
Cine se află în spatele campaniei anti-cezariană din București. Investigație despre panourile controversate și teoriile conspirației pe care le promovează
Newsweek: Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
Eveniment
Newsweek: Decizie cu impact la pensie. Instanța a spus dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv
Supărarea judecătorilor CCR ne costă scump. Fiecare judecător supărat ia un spor de 2.300 de euro. Și dacă nu e, tot primește sporul
Eveniment
Supărarea judecătorilor CCR ne costă scump. Fiecare judecător supărat ia un spor de 2.300 de euro. Și dacă nu e, tot primește sporul
Ultima oră
19:51 - Curtea de Apel Cluj îl ține în arest pe Cristian Anton. Judecătorii au respins contestația fostului șef ARR
19:39 - Colegiul Medicilor critică mesajele apărute pe străzile Bucureștiului. Ce spun doctorii despre realitatea medicală a nașterilor
19:33 - Un nou tren internațional va lega Ucraina, România și Bulgaria, cu destinația litoralul bulgăresc
19:00 - Sfântul Martin Mărturisitorul, sărbătorit pe 14 aprilie în calendarul ortodox. Cum a înfruntat Episcopul Romei prigoana și exilul
18:59 - Radu Jude duce România din nou la Cannes cu un nou film. Ce poveste spune noua producție, „Jurnalul unei cameriste” (FOTO)
18:43 - Băsescu dezaprobă eliminarea dreptului de veto în adoptarea deciziilor UE. Cum comentează inițiativa Ursulei von der Leyen (VIDEO)
18:26 - Transportul aerian european, în pericol. Criza de combustibil ar putea scumpi biletele și afecta zborurile
18:14 - Record de nașteri de Paște în Iași. 51 de bebeluși au venit pe lume în doar 5 zile
18:10 - Băsescu l-a citit pe viitorul premier de la Budapesta. Cum vede viitorul Ungariei sub conducerea lui Peter Magyar(VIDEO)
17:36 - Grecia, pe primul loc în Europa la cezariene. Specialiștii trag un semnal de alarmă