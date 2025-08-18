B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Furtună devastatoare într-un județ din România: „Gheaţă cât nuca. N-am mai văzut”

Furtună devastatoare într-un județ din România: „Gheaţă cât nuca. N-am mai văzut”

Ana Maria
18 aug. 2025, 19:59
Furtună devastatoare într-un județ din România: Gheaţă cât nuca. N-am mai văzut
Foto: opiniabuzau.ro

Vremea s-a schimbat brusc în România. De la zile toride cu temperaturi ridicate, țara a trecut direct la furtuni violente și ploi torențiale. În Maramureș, grindina și ploile abundente au făcut ravagii, iar temperaturile au scăzut serios în aproape toată țara. La București, termometrele au înregistrat astăzi cu 10 grade Celsius mai puțin.

Cuprins:

  • Cum au afectat ploile și grindina gospodăriile din Maramureș

  • Ce spun autoritățile despre situația din teren

  • Vor reveni temperaturile ridicate și canicula?

Cum au afectat ploile și grindina gospodăriile din Maramureș

În Maramureș, într-o singură zi, a plouat cât pentru întreaga lună august. O ploaie de cod roșu a adus grindină care a frânt crengile copacilor și a acoperit terenul cu un strat alb.
„Gheaţă, aşa, eu n-am mai văzut, cât nuca. Şi să o iei cu lopata. Deci n-am văzut aşa de multă şi aşa dintr-odată, a plouat numai şi numai cu gheaţă”, a declarat o localnică.

Sub ploaia de gheață, șoferii nu au mai putut înainta. Puhoaiele au măturat totul în cale, iar rafalele de vânt de până la 70 km/h au provocat pagube în gospodării, potrivit Observator:

„Partea aceea a fost toată plină. Coteţul a fost până sus, că se vede. Câinele l-am băgat sub trepte. Alţii mai puţin norocoşi s-au trezit cu apa direct în casă.”

Ce spun autoritățile despre situația din teren

Cristian Toma, viceprimar Lăpuș, a declarat:

„Avem cam 20 de gospodării afectate, asta înseamnă cu anexe inclusiv casele. A intrat apa efectiv în case la oameni, în băi, în bucătării, în beciuri.”

Inundațiile au afectat și alte zone, precum Bistrița-Năsăud, unde drumul spre mănăstirea Rebra a fost blocat de aluviuni. La Cluj, localnicii au primit mesaje RO-Alert, sfătuiți să nu iasă din casă în timpul furtunilor violente.

Vor reveni temperaturile ridicate și canicula?

Valul de aer rece a scăzut semnificativ temperaturile, însă relaxarea nu va dura mult. La București, termometrele au arătat 25 de grade, față de 35 de ieri.

Meteorologii ANM avertizează:

„Deja de miercuri vom vorbi de o încălzire a vremii. 33 de grade, estimate pentru partea de vest a ţării, iar joi vorbim, din nou, de caniculă şi disc termic ridicat pe Banat, Crișana, Oltenia, partea de vest, sud-vest a țării – temperaturi de 36-37 de grade.”

Ploile vor fi tot mai rare, iar furtunile de vară vor mai apărea doar pe la munte săptămâna viitoare.

