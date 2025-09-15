Meteorologii avertizează în legătură cu un episod meteorologic extrem. Zilele acestea, furtuna „Zack” traversează Europa, atrăgând atenția specialiștilor. Fenomenul s-a format deasupra Atlanticului și a pătruns cu intensitate în centrul si vestul continentului, stârnind neliniștea populațiilor mai multor state.

Ce este furtuna „Zack”

Fenomenul a început încă din prima jumătate a lunii septembrie, iar specialiștii l-au denumit „furtună de toamnă timpurie”, luând în considerare faptul că este neobișnuit pentru climatul blând european. Printre caracteristicile furtunii „Zack” se numără vânturi extrem de puternice, ploi abundente cu risc de inundații locale, și instabilitate atmosferică accentuată. În Germania, vânturile sunt așteptate să depășească chiar și 120 de kilometri pe oră în zonele montane.

Astfel de furtuni periculoase apar atunci când masele de aer cald și umed care vin din sud-estul Atlanticului se întâlnesc cu fronturile reci nordice. Din cauza diferenței de temperatură și presiune, se creează un nucleu depresionar care se deplasează rapid spre est. În cazul actual, traiectoria furtunii „Zack” traversează Centrală și de Vest, dar efectele se vor simți până în Europa de Est, inclusiv în România.

Care sunt cele mai afectate țări

Marea Britanie, Franța, Belgia și Danemarca se află sub cod galben de avertizare. Deși vremea nu este la fel de severă ca în Germania, oamenii sunt sfătuiți să fie prudenți. Se anticipează întârzieri în transportul cu trenul, probleme în cursele aeriene și maritime și riscuri pentru șoferi din cauza vizibilității reduse și a drumurilor alunecoase.

este una dintre cele mai afectate țări. În regiunile montane autoritățile au emis cod roșu din cauza rafalelor de vânt. Acestea pot depăși 120 km/h, valori extrem de periculoase pentru infrastructură, transport și siguranța populației. În restul țării a fost emis un cod portocaliu. Specialiștii avertizează că rafalele vor depăși 75 de km/h, putere cu care vântul poate doborî copaci, poate afecta grav transporturile aeriene si rutiere, și chiar avaria clădiri, relatează .

Cum va fi afectată România

Deși România nu se află direct în calea furtunii, efectele nu vor putea fi ignorate. Vremea din țara noastră va trece printr-o schimbare bruscă, inclusiv scăderi semnificative de temperatură, ploi, și intensificări de vânt.

Norii se vor aduna mai întâi în vestul teritoriului marți seară, urmând să se extindă în timpul nopții spre Transilvania, Maramureș, Crișana, Moldova, și local în Oltenia și Muntenia.

Ploile sunt așteptate sub formă de averse, alături de descărcări electrice. Cantitățile de apă nu vor fi la fel de mari ca în centrul Europei, dar în unele zone ar putea depăși 15-20 de litri pe metru pătrat.

Cea mai evidentă schimbare adusă de furtuna „Zack” va fi scăderea temperaturilor. De miercuri, temperaturile sunt așteptate să scadă chiar și cu 10 grade Celsius, cu temperaturi maxime între 15 și 26 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor ajunge între 4 și 14 grade, potrivit .

Ce riscuri aduce furtuna „Zack” pentru România

Deși nu se numără printre cele mai afectate țări, există câteva riscuri care trebuie luate în considerare. Volumul mare de apă rezultat în urma precipitațiilor poate creea probleme în zonele cu rețele de canalizare deficitare, rețelele electrice și de comunicații pot fi afectate de vântul puternic, iar schimbările bruște de temperatură pot contribui la deteriorarea stării de sănătate a populației.

De asemenea, autoritățile recomandă prudență în trafic, limitarea expunerii în zone deschise în timpul rafalelor de vânt puternic, și verificare stării acoperișurilor și a elementelor exterioare ale cladirilor.

În Europa, furtunile de toamnă devin tot mai comune și mai puternice, ca urmare a schimbărilor climatice. Temperaturile globale mai ridicate și contrastele mari între aerul cald și cel rece favorizează apariția furtunilor intense și greu de prezis. „Zack” este un exemplu al modului în care vremea poate fi periculoasă chiar la început de sezon rece. Fenomene care în trecut apăreau mai târziu în toamnă se produc acum încă din septembrie, creând provocări suplimentare pentru autorități și infrastructură.