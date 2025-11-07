B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Un bărbat a furat bagaje de la pasageri străini în Aeroportul Henri Coandă. Cum a fost prins hoțul de polițiști (FOTO)

Un bărbat a furat bagaje de la pasageri străini în Aeroportul Henri Coandă. Cum a fost prins hoțul de polițiști (FOTO)

Iulia Petcu
07 nov. 2025, 22:14
Un bărbat a furat bagaje de la pasageri străini în Aeroportul Henri Coandă. Cum a fost prins hoțul de polițiști (FOTO)
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
  1. Cum a început ancheta pe Aeroportul Otopeni
  2. Unde a fost prins suspectul și ce avea asupra lui
  3. Ce măsuri au fost luate de poliție

Un incident neobișnuit a avut loc pe Aeroportul Henri Coandă, unde un bărbat a furat bagajele mai multor pasageri străini. În doar câteva ore, polițiștii l-au identificat, iar prejudiciul a fost recuperat integral. Individul se află acum în arest preventiv pentru 30 de zile.

Cum a început ancheta pe Aeroportul Otopeni

Totul a pornit după ce doi pasageri străini au reclamat furtul bagajelor lor în aceeași zi. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General al Poliției Române, un cetățean indian a sesizat poliția după ce, „în timp ce se afla în incinta aeroportului, i-ar fi fost sustras un troller ce conținea mai multe bunuri personale, cauzând un prejudiciu de 1.500 de lei”.

La scurt timp, un cetățean ucrainean a reclamat un incident similar, semnalând dispariția unui rucsac gri, evaluat la aproximativ 700 de euro. Ambii bărbați au depus plângere la Serviciul de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă, iar ancheta a fost demarată imediat, potrivit stiripesurse.ro.

Unde a fost prins suspectul și ce avea asupra lui

Polițiștii au reușit să-l identifice rapid pe suspect. Acesta a fost depistat la intersecția străzilor Calea Griviței cu Bulevardul Gheorghe Duca din București. Potrivit comunicatului oficial, „la intersecția străzilor Calea Griviței cu Bd. Gheorghe Duca din Municipiul București, s-ar afla un bărbat, în stare de ebrietate, care ar fi avut asupra sa un troller de dimensiuni medii și un rucsac, vociferând că le-ar fi sustras din aeroport”.

Hoțul de bagaje din Aeroportul Otopeni, sursa foto: Poliția Română

În urma perchezițiilor, oamenii legii au descoperit și alte bunuri furate. Printre acestea se aflau obiecte vestimentare, documente și carduri bancare aparținând nu doar cetățeanului ucrainean, ci și unei femei care fusese victima unui furt într-un lăcaș de cult din Capitală.

Ce măsuri au fost luate de poliție

După audieri, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior magistrații au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile. „Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, bunurile fiind restituite persoanelor vătămate”, au transmis reprezentanții Poliției Române.

Ancheta a fost realizată de polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă, în colaborare cu Secția Regională de Poliție Transporturi București – Biroul Poliție Transporturi Feroviare Gara de Nord. Aceștia continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs furturile.

