Furturile din magazine au explodat în România. Aproape 15.500 de cazuri într-un an și noi metode folosite de hoți

Furturile din magazine au explodat în România. Aproape 15.500 de cazuri într-un an și noi metode folosite de hoți

Ana Beatrice
20 feb. 2026, 16:33
Furturile din magazine au explodat în România. Aproape 15.500 de cazuri într-un an și noi metode folosite de hoți
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât de grav a devenit fenomenul furturilor din magazine
  2. Ce produse dispar cel mai des de pe rafturile magazinelor
  3. Cum au schimbat casele self-service modul în care se fură

Aproape 15.500 de furturi din magazine au fost raportate în România anul trecut, potrivit datelor oficiale. Cifra este alarmantă și arată amploarea fenomenului. În medie, au loc 42 de furturi în fiecare zi.

În spatele acestor statistici se află o realitate tot mai dificilă pentru comercianți. Hoții recurg la metode tot mai sofisticate și exploatează orice vulnerabilitate. Chiar și tehnologiile create pentru a face cumpărăturile mai rapide și mai simple ajung să fie folosite în scopuri frauduloase.

Cât de grav a devenit fenomenul furturilor din magazine

Numărul furturilor de la raft a crescut în ultimul an și a devenit o problemă tot mai vizibilă pentru retailerii din România. Potrivit datelor centralizate de Poliția Română, aproape 15.500 de astfel de cazuri au fost raportate. Numărul este cu aproximativ 150 mai mare decât în anul anterior, conform informațiilor publicate de Newsweek.

Cifrele arată clar frecvența acestor incidente. În medie, aproximativ 42 de furturi au loc în fiecare zi. Această situație pune o presiune constantă pe marile lanțuri de magazine. Scumpirile la alimente și produse de bază sunt considerate un factor care contribuie la această situație. Specialiștii spun însă că motivele sunt mai complexe și nu țin doar de dificultățile financiare.

Pierderile suferite de comercianți sunt importante, iar efectele se propagă mai departe. În cele din urmă, o parte din aceste costuri ajunge să se regăsească în prețurile plătite de consumatori.

Ce produse dispar cel mai des de pe rafturile magazinelor

Alimentele de bază și produsele cu valoare mai mare, dar ușor de ascuns, se află în fruntea listei celor mai furate articole din magazine. Mezelurile și brânzeturile sunt printre principalele ținte, fiind frecvent sustrase de pe rafturi. La fel de vizat este și uleiul, un produs care a avut creșteri și fluctuații semnificative de preț în ultimii ani și care a devenit tot mai valoros.

Lista continuă cu dulciurile și băuturile alcoolice, care sunt printre produsele frecvent furate. Acestea sunt preferate pentru că sunt ușor de transportat și pot fi revândute rapid. În anumite situații, hoții aleg și produse cosmetice sau articole mici, dar scumpe, care pot fi ascunse cu ușurință în haine sau genți.

În fața acestor pierderi, retailerii au început să ia măsuri tot mai vizibile. Tot mai multe hipermarketuri și supermarketuri montează sisteme antifurt inclusiv la produse alimentare. Etichetele de securitate, carcasele de protecție și porțile speciale au devenit o prezență obișnuită.

Cum au schimbat casele self-service modul în care se fură

Extinderea caselor self-service și a aplicațiilor mobile de scanare a adus mai multă rapiditate pentru clienți, dar și noi oportunități pentru furt. Unele persoane scanează intenționat produse mai ieftine, în timp ce pleacă din magazin cu articole mult mai scumpe. În alte situații, anumite produse nu sunt scanate deloc și ajung direct în sacoșe, fără să fie plătite.

Lipsa interacțiunii directe cu un angajat și verificările făcute doar aleatoriu fac ca aceste practici să fie mai ușor de pus în aplicare. Practic, tehnologia creată pentru confort devine, uneori, o vulnerabilitate.

Retailerii încearcă acum să recupereze terenul pierdut. Au introdus controale suplimentare, monitorizare video mai strictă și verificări prin sondaj la ieșirea din zona caselor rapide. În același timp, investițiile în sisteme antifurt sunt tot mai mari, într-un efort de a menține echilibrul între rapiditate și siguranță.

