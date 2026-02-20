Aproape 15.500 de furturi din magazine au fost raportate în anul trecut, potrivit datelor oficiale. Cifra este alarmantă și arată amploarea fenomenului. În medie, au loc 42 de furturi în fiecare zi.

În spatele acestor statistici se află o realitate tot mai dificilă pentru comercianți. Hoții recurg la metode tot mai sofisticate și exploatează orice vulnerabilitate. Chiar și tehnologiile create pentru a face cumpărăturile mai rapide și mai simple ajung să fie folosite în scopuri frauduloase.

Cât de grav a devenit fenomenul furturilor din magazine

Numărul furturilor de la raft a crescut în ultimul an și a devenit o problemă tot mai vizibilă pentru retailerii din România. Potrivit datelor centralizate de , aproape 15.500 de astfel de cazuri au fost raportate. Numărul este cu aproximativ 150 mai mare decât în anul anterior, conform informațiilor publicate de Newsweek.

Cifrele arată clar frecvența acestor incidente. În medie, aproximativ 42 de furturi au loc în fiecare zi. Această situație pune o presiune constantă pe marile lanțuri de magazine. Scumpirile la alimente și produse de bază sunt considerate un factor care contribuie la această situație. Specialiștii spun însă că motivele sunt mai complexe și nu țin doar de dificultățile financiare.

Pierderile suferite de comercianți sunt importante, iar efectele se propagă mai departe. În cele din urmă, o parte din aceste costuri ajunge să se regăsească în prețurile plătite de consumatori.

Ce produse dispar cel mai des de pe rafturile magazinelor

Alimentele de bază și produsele cu valoare mai mare, dar ușor de ascuns, se află în fruntea listei celor mai furate articole din magazine. Mezelurile și brânzeturile sunt printre principalele ținte, fiind frecvent sustrase de pe rafturi. La fel de vizat este și uleiul, un produs care a avut creșteri și fluctuații semnificative de preț în ultimii ani și care a devenit tot mai valoros.