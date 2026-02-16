B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Furturile din magazine iau amploare. Casele self-pay, transformate în „ieșire gratuită” pentru hoți: „Se fură, în general, produse mici”

Furturile din magazine iau amploare. Casele self-pay, transformate în „ieșire gratuită” pentru hoți: „Se fură, în general, produse mici”

Ana Beatrice
16 feb. 2026, 19:23
Furturile din magazine iau amploare. Casele self-pay, transformate în „ieșire gratuită” pentru hoți: „Se fură, în general, produse mici”
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum au devenit casele self-pay o oportunitate pentru hoți
  2. Cine plătește, de fapt, prețul furturilor din magazine

Furturile din magazine au ajuns o realitate de zi cu zi în România. Zilnic, cel puțin 40 de unități comerciale cad victime hoților. Aproximativ 15 dintre aceste cazuri se înregistrează numai în București, semn că fenomenul este tot mai răspândit în Capitală.

Extinderea caselor de marcat self-pay a creat, fără intenție, o oportunitate pentru cei care aleg să nu plătească produsele. Absența unui control direct îi face pe unii să plece din magazin cu plasele pline și fără bon fiscal. În topul produselor furate se află dulciurile și băuturile, preferate pentru că pot fi ascunse și scoase cu ușurință.

Cum au devenit casele self-pay o oportunitate pentru hoți

Casele self-pay au simplificat munca angajaților și au redus timpii de așteptare, însă, în același timp, au deschis ușa unor noi metode de furt. Mulți infractori profită de sistem și pleacă din magazin cu produse valoroase fără să le plătească. Unii scanează etichetele unor articole mai ieftine, iar alții evită complet scanarea produselor. De cele mai multe ori, nu aleg produse foarte scumpe, ci articole mici și ușor de ascuns, precum dulciurile sau alte produse cu preț mediu.

„Întotdeauna sunt cazuri. În 2024-2025 am avut o creștere semnificativă. Sunt foarte mulți care nu sunt neapărat oameni săraci. Sunt mulți care trăiesc din asta.”, a declarat managerul unui magazin.

Surprinzător este și profilul celor prinși, de la copii de doar 10 ani până la vârstnici de 80 de ani.

„Se fură, în general, produse mici, produse revandabile: cașcaval, untul, uleiul de măsline, băuturile alcoolice scumpe.”, a mai precizat a mai precizat reprezentantul Asociației Comercianților, notează observatornews.ro.

Cine plătește, de fapt, prețul furturilor din magazine

Pentru a limita pierderile, tot mai mulți comercianți au investit în camere de supraveghere și sisteme moderne anti-furt. Acolo unde comercianții au observat că anumite produse dispar frecvent, au decis să ia măsuri suplimentare. Ei au recurs la soluții clasice, precum încuierea acestora în casete speciale de protecție.

Astfel, roțile de cașcaval, conservele de pește, bateriile sau chiar produse ieftine, de doar câțiva lei, au ajuns să fie ținute sub cheie.

„10 lei e o astfel de conservă, totuși se fură atât de des încât managerii magazinului au decis să le pună în astfel de casete de protecție. Recomandăm administratorilor să verifice periodic funcționarea sistemelor de supraveghere video, să asigure iluminarea corespunzătoare a spațiilor și, pe cât posibil, să asigure măsuri de securitate.”, a transmis Cătălina Tomade la Poliția Capitalei.

În final, spun comercianții, pierderile nu dispar, ci sunt acoperite prin prețuri mai mari. Astfel, clienții corecți ajung să plătească pentru produsele furate.

Tags:
Citește și...
Gigi Becali i-a lăsat mască pe toți. Câți bani i-a oferit unei femei nevoiașe
Eveniment
Gigi Becali i-a lăsat mască pe toți. Câți bani i-a oferit unei femei nevoiașe
Super-alimentul din dieta gladiatorilor din Roma antică. Îmbunătățește sănătatea și prelungește viața
Eveniment
Super-alimentul din dieta gladiatorilor din Roma antică. Îmbunătățește sănătatea și prelungește viața
Puțini țin cont de acest lucru când vine vorba de sarmale. Câte calorii conțin, de fapt, și cum îți pot afecta silueta
Eveniment
Puțini țin cont de acest lucru când vine vorba de sarmale. Câte calorii conțin, de fapt, și cum îți pot afecta silueta
Campania „Adoptă un bunic”: Consiliul Județean Ilfov, prin Fundația ,,Ilfov împreună”, face un apel către cei care vor să ajute un bătrân în nevoie
Eveniment
Campania „Adoptă un bunic”: Consiliul Județean Ilfov, prin Fundația ,,Ilfov împreună”, face un apel către cei care vor să ajute un bătrân în nevoie
Structura anului școlar 2026 – 2027. Calendarul oficial stabilit prin ordin al Ministerului Educației
Eveniment
Structura anului școlar 2026 – 2027. Calendarul oficial stabilit prin ordin al Ministerului Educației
Irina Bulmaga, adevărul despre viața unui șahist în România. Ce spune despre lipsa siguranței financiare după retragere
Eveniment
Irina Bulmaga, adevărul despre viața unui șahist în România. Ce spune despre lipsa siguranței financiare după retragere
Premiul cel mare și-a găsit câștigătorul. Cât a încasat un jucător la Noroc Plus
Eveniment
Premiul cel mare și-a găsit câștigătorul. Cât a încasat un jucător la Noroc Plus
Cât vor plăti românii la gaze după 1 aprilie 2026, când expiră plafonarea. Ministrul Energiei a explicat mecanismul
Eveniment
Cât vor plăti românii la gaze după 1 aprilie 2026, când expiră plafonarea. Ministrul Energiei a explicat mecanismul
Restanțele la întreținere pot aduce probleme. Ce se întâmplă după două luni de neplată
Eveniment
Restanțele la întreținere pot aduce probleme. Ce se întâmplă după două luni de neplată
Secretele unei vacanțe perfecte: Când este cel mai bine să mergi în Grecia, să fie vremea bună și să plătești și puțini bani
Eveniment
Secretele unei vacanțe perfecte: Când este cel mai bine să mergi în Grecia, să fie vremea bună și să plătești și puțini bani
Ultima oră
20:21 - Gigi Becali i-a lăsat mască pe toți. Câți bani i-a oferit unei femei nevoiașe
20:10 - Dacia anunță lansarea unui nou SUV. Producția va începe la uzina Renault din Bursa
20:07 - Super-alimentul din dieta gladiatorilor din Roma antică. Îmbunătățește sănătatea și prelungește viața
19:46 - Schimbări majore la RCA: Asigurare de trei ori mai scumpă pentru acești șoferi. Ce noutate va fi introdusă
19:26 - Politicienii țin cu dinții de subvenții. Legea care ar fi suspendat banii pentru partide, trântită la Senat
19:16 - Anunțul așteptat de milioane de pensionari. Ministrul Muncii a dezvăluit ce se va întâmpla cu pensiile în 2027
18:52 - Ciolacu continuă ofensiva împotriva lui Bolojan. Imaginea salvatorului se construiește cu date falsificate
18:52 - Puțini țin cont de acest lucru când vine vorba de sarmale. Câte calorii conțin, de fapt, și cum îți pot afecta silueta
18:47 - Surse: Taxele ar urma să fie reduse pentru anumite categorii de români. Cum își pot recupera banii cei care au plătit deja
18:20 - Orașul spectaculos unde turiștii au transport gratuit. Tot mai mulți vizitatori aleg această destinație din Europa