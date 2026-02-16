Furturile din magazine au ajuns o realitate de zi cu zi în România. Zilnic, cel puțin 40 de unități comerciale cad victime hoților. Aproximativ 15 dintre aceste cazuri se înregistrează numai în , semn că fenomenul este tot mai răspândit în Capitală.

Extinderea caselor de marcat self-pay a creat, fără intenție, o oportunitate pentru cei care aleg să nu plătească produsele. Absența unui control direct îi face pe unii să plece din magazin cu plasele pline și fără bon fiscal. În topul produselor furate se află dulciurile și băuturile, preferate pentru că pot fi ascunse și scoase cu ușurință.

Cum au devenit casele self-pay o oportunitate pentru hoți

Casele self-pay au simplificat munca și au redus timpii de așteptare, însă, în același timp, au deschis ușa unor noi metode de furt. Mulți infractori profită de sistem și pleacă din magazin cu produse valoroase fără să le plătească. Unii scanează etichetele unor articole mai ieftine, iar alții evită complet scanarea produselor. De cele mai multe ori, nu aleg produse foarte scumpe, ci articole mici și ușor de ascuns, precum dulciurile sau alte produse cu preț mediu.

„Întotdeauna sunt cazuri. În 2024-2025 am avut o creștere semnificativă. Sunt foarte mulți care nu sunt neapărat oameni săraci. Sunt mulți care trăiesc din asta.”, a declarat managerul unui magazin.

Surprinzător este și profilul celor prinși, de la copii de doar 10 ani până la vârstnici de 80 de ani.

„Se fură, în general, produse mici, produse revandabile: cașcaval, untul, uleiul de măsline, băuturile alcoolice scumpe.”, a mai precizat a mai precizat reprezentantul Asociației Comercianților, notează observatornews.ro.

Cine plătește, de fapt, prețul furturilor din magazine

Pentru a limita pierderile, tot mai mulți comercianți au investit în camere de supraveghere și sisteme moderne anti-furt. Acolo unde comercianții au observat că anumite produse dispar frecvent, au decis să ia măsuri suplimentare. Ei au recurs la soluții clasice, precum încuierea acestora în casete speciale de protecție.

Astfel, roțile de , conservele de pește, bateriile sau chiar produse ieftine, de doar câțiva lei, au ajuns să fie ținute sub cheie.

„10 lei e o astfel de conservă, totuși se fură atât de des încât managerii magazinului au decis să le pună în astfel de casete de protecție. Recomandăm administratorilor să verifice periodic funcționarea sistemelor de supraveghere video, să asigure iluminarea corespunzătoare a spațiilor și, pe cât posibil, să asigure măsuri de securitate.”, a transmis Cătălina Tomade la Poliția Capitalei.

În final, spun comercianții, pierderile nu dispar, ci sunt acoperite prin prețuri mai mari. Astfel, clienții corecți ajung să plătească pentru produsele furate.