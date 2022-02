Gabriel Oprea, de ziua DGIPI: Gradul ridicat de profesionalism, verticalitatea, seriozitatea, rigurozitatea și responsabilitatea sunt principalele atribute ale celor care fac parte din această structură extrem de importantă

Fostul vicepremier Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul”, a transmis un mesaj aniversar pentru Direcția Generală de Protecție Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, structură despre care spune că este „extrem de importantă” și cuprinde „ofițeri de elită și personal contractual foarte bine instruit”.

„La multi ani, DGPI! Astazi este ziua Directiei Generale de Protectie Interna din cadrul Ministerului Afacerilor Interne! O structura extrem de importanta, in care isi desfasoara activitatea ofiteri de elita si personal contractual foarte bine instruit. Gradul ridicat de profesionalism, verticalitatea, seriozitatea, rigurozitatea si responsabilitatea sunt principalele atribute ale celor care fac parte din DGPI.

In perioada mandatului de vicepremier pentru securitate nationala, am avut onoarea sa aleg ca sigla a structurii cea mai inteligenta vulpe, vulpea argintie. Le urez tuturor sa aiba un an excelent, putere de munca in indeplinirea misiunilor si mult succes! La multi ani!”, a transmis fostul vicepremier Gabriel Oprea, citat de UMPMV.