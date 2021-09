Gabriel Oprea, după trecerea în neființă a lui Ion Dobran, simbol al Armatei Române: A fost un model, ca militar și ca om, care și-a trăit viața după principii înalte. Nu va fi uitat

Generalul-locotenent (rtr.) Ion Dobran, veteran aviator și erou al celui de-Al Doilea Război Mondial, s-a stins din viață vineri. Dobran, simbol al Armatei Române, a fost un militar dăruit cu pasiune pentru zbor și cu dragoste pentru țara sa, a fost un model, ca militar și ca om, care și-a trăit viața după principii și idealuri înalte, a transmis generalul Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor ”Mihai Viteazul”.

„Generalul-locotenent (rtr.) Dobran este un simbol al Armatei Romaniei. El a facut parte din Grupul 9 Vânătoare ai cărui piloţi au scris multe pagini de glorie in istoria aviatiei militare. (…) A fost un militar daruit cu pasiune pentru zbor si cu dragoste pentru tara sa. A fost un model, ca militar si ca om, care si-a trait viata dupa principii si idealuri înalte. Ne inclinam, cu tristete si nu-l vom uita niciodata. Drum lin catre stele, domnule general!”, a susținut Gabriel Oprea.

Acesta a amintit că, la propunerea UMPMV, Dobran a fost avansat de către președintele României la gradul de general locotenent în retragere: „Ion Dobran a fost un apropiat al Uniunii Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul”. In anul 2018, ne-a facut onoarea sa ne fie alaturi la ceremonia pe care am organizat-o pentru celebrarea Centenarului, la Monumentul Eroilor Militari căzuţi la datorie în teatrele de operații și pe teritoriul național din Parcul Tineretului. La propunerea noastră, la începutul anului trecut, generalul Dobran a fost avansat de către președintele României la gradul de general locotenent in retragere și a fost premiat de către Primăria Municipiului București, pentru devotamentul său în slujba țării”.

Gabriel Oprea a mai amintit că a avut „bucuria și onoarea” să-i confere lui Dobran medalia de onore “Mihai Viteazul”, în cadrul unei ceremonii organizate la sediul Uniunii.