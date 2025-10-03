B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Gadgeturile vechi pot ascunde mai multă valoare decât crezi. Ce rol mai pot avea în viața noastră

Gadgeturile vechi pot ascunde mai multă valoare decât crezi. Ce rol mai pot avea în viața noastră

Iulia Petcu
03 oct. 2025, 08:47
Gadgeturile vechi pot ascunde mai multă valoare decât crezi. Ce rol mai pot avea în viața noastră
sursa foro: Freepik
Cuprins
  1.  De ce mai merită păstrat un DVD player
  2. Cum au ajuns iPod-urile obiecte de colecție
  3. Cum sunt utile hard disk-urile externe mai vechi
  4. Ce valoare mai au monitoarele „bulky”
  5. Ce rol mai pot avea dronele vechi
  6. Cum pot fi reutilizate telefoanele și tabletele vechi

Într-o perioadă în care noile tehnologii apar cu o viteză uimitoare, multe dispozitive ajung uitate prin sertare sau aruncate la gunoi. Totuși, nu toate aparatele „învechite” sunt lipsite de valoare: unele pot aduce bani pe piața second-hand, altele pot fi refolosite în mod ingenios, iar o parte dintre ele au chiar valoare de colecție.

 De ce mai merită păstrat un DVD player

Deși platformele de streaming domină piața, ele nu oferă garanția că un film sau un serial va rămâne mereu disponibil. În astfel de cazuri, un DVD-player rămâne un aliat de nădejde, oferind acces rapid la colecția personală, fără buffering sau abonamente suplimentare. Mai mult, edițiile limitate, box set-urile sau titlurile rare pot ajunge să valoreze mai mult decât costul inițial. Chiar și după ani de nefolosire, multe playere pornesc fără probleme, necesitând doar o mică revizie.

Cum au ajuns iPod-urile obiecte de colecție

Ceea ce odinioară era considerat depășit a devenit astăzi un simbol. Modelele timpurii de iPod, Shuffle-urile minuscule sau Nano-urile colorate au căpătat statut de piese de colecție, fiind căutate atât de nostalgici, cât și de audiofili. Unele sunt chiar modernizate: li se schimbă bateria sau se montează carduri de memorie mai mari. În stare bună, aceste dispozitive se vând surprinzător de bine, iar cele sigilate pot ajunge la sume considerabile.

Cum sunt utile hard disk-urile externe mai vechi

Chiar dacă un HDD sau SSD de 128–500 GB pare mic în comparație cu stocările actuale, el rămâne excelent pentru backup-uri esențiale. Documente, fotografii sau proiecte importante pot fi păstrate în siguranță, protejate de erori din cloud sau atacuri informatice. Mai mult, SSD-urile pot fi transformate în stick-uri bootabile sau folosite de editori și gameri ca spațiu extern de lucru, scrie știripesurse.ro.

Ce valoare mai au monitoarele „bulky”

Un al doilea ecran este mereu util, indiferent de domeniul de activitate. Chiar și monitoarele mai vechi pot crește productivitatea, fiind perfecte pentru documente, e-mailuri sau videoconferințe. Pe piața second-hand există cerere constantă, mai ales pentru modelele cu rată de refresh ridicată, panouri cu culori precise sau rezoluții rare. Inclusiv CRT-urile atrag atenția pasionaților de console retro.

Ce rol mai pot avea dronele vechi

Chiar dacă nu mai oferă performanțele ultimelor modele, multe drone rămân utile pentru antrenamente sau ca piese de schimb. Brandurile mari, precum DJI, își păstrează valoarea pe piață, fiind achiziționate de pasionați pentru reparații, modificări sau colecții. Accesorii precum gimbalurile, bateriile și controlerele sunt și ele foarte căutate, precizează playtech.ro.

Cum pot fi reutilizate telefoanele și tabletele vechi

Un smartphone sau o tabletă care încă funcționează poate fi surprinzător de versatil. Poate deveni ecran de divertisment pentru copii în mașină, navigator dedicat cu hărți offline sau player multimedia conectat la sistemul audio. În locuință, același dispozitiv poate fi folosit ca monitor pentru camerele de supraveghere, telecomandă inteligentă, cadru foto digital sau chiar stație meteo. Cu o resetare completă și, dacă este cazul, o baterie nouă, aceste gadgeturi își pot găsi rapid un rol util.

Dacă un aparat nu mai poate fi folosit sau vândut, soluția corectă este reciclarea prin centre specializate. Astfel se recuperează metale valoroase și se reduce impactul asupra mediului. Tehnologia evoluează constant, însă nu tot ce este vechi își pierde utilitatea, uneori, adevăratul upgrade înseamnă să valorifici ceea ce ai deja.

Tags:
Citește și...
Ionuț Moșteanu, despre „isteria” dronelor rusești. Cine decide doborârea aparatelor de zbor în România
Eveniment
Ionuț Moșteanu, despre „isteria” dronelor rusești. Cine decide doborârea aparatelor de zbor în România
Cazinoul din Constanţa s-a dovedit a fi un real succes financiar. Cifre impresionante după patru luni de la deschidere
Eveniment
Cazinoul din Constanţa s-a dovedit a fi un real succes financiar. Cifre impresionante după patru luni de la deschidere
Studenții au început goana după locuri de muncă. Ce fel de joburi își doresc
Eveniment
Studenții au început goana după locuri de muncă. Ce fel de joburi își doresc
Rețeta bănățeană de clătite, perfectă pentru mesele cu familia și prietenii. De ce ingrediente ai nevoie
Eveniment
Rețeta bănățeană de clătite, perfectă pentru mesele cu familia și prietenii. De ce ingrediente ai nevoie
România duce lipsă de profesori tineri. Școlile care sunt cele mai afectate
Eveniment
România duce lipsă de profesori tineri. Școlile care sunt cele mai afectate
Alertă de hepatită A în România. Ce măsuri se iau împotriva răspândirii bolii mâinilor murdare
Eveniment
Alertă de hepatită A în România. Ce măsuri se iau împotriva răspândirii bolii mâinilor murdare
Trecerea la ora de iarnă va avea loc mai devreme. Cum ne va afecta ceasul biologic
Eveniment
Trecerea la ora de iarnă va avea loc mai devreme. Cum ne va afecta ceasul biologic
Cum ajung românii să cumpere câini maidanezi la prețuri exorbitante. Pericolele din spatele acestui fenomen 
Eveniment
Cum ajung românii să cumpere câini maidanezi la prețuri exorbitante. Pericolele din spatele acestui fenomen 
Dacă reușești să rezolvi acest test în doar 10 secunde, înseamnă că ai ochi de vultur. Trebuie doar să găsești diferențele (FOTO)
Eveniment
Dacă reușești să rezolvi acest test în doar 10 secunde, înseamnă că ai ochi de vultur. Trebuie doar să găsești diferențele (FOTO)
Stagiu militar voluntar în România. Ministrul Moșteanu a prezentat toate detaliile, pe B1 TV: „E o formă de voluntariat care se practică în multe țări” (VIDEO)
Eveniment
Stagiu militar voluntar în România. Ministrul Moșteanu a prezentat toate detaliile, pe B1 TV: „E o formă de voluntariat care se practică în multe țări” (VIDEO)
Ultima oră
09:02 - Mirel Rădoi, după „dresarea leilor” în Polonia: „Avem multe de învățat. Experiența a fost decisivă”
08:43 - Pomenirea Sfântul Dionisie Areopagitul. Ce nu știai despre sfântul prăznuit astăzi, 3 octombrie
08:41 - Alertă pe aeroportul din Munchen, după apariția unor drone. Pasagerii și-au petrecut noaptea în paturi de campanie
08:28 - Elias Charalambous a spus de ce avea nevoie campioana României în meciul cu Young Boys: „Ăsta este singurul lucru care ne-a lipsit”
08:14 - Ionuț Moșteanu, despre „isteria” dronelor rusești. Cine decide doborârea aparatelor de zbor în România
07:27 - Cazinoul din Constanţa s-a dovedit a fi un real succes financiar. Cifre impresionante după patru luni de la deschidere
00:00 - Ce studii are, de fapt, soțul Andei Adam, Joseph. Cântăreața a postat dovada în mediul online
23:50 - Cum a slăbit Minodora 40 de kilograme: „Mulțumesc, Doamne, că am reușit să scap” (FOTO)
23:35 - Studenții au început goana după locuri de muncă. Ce fel de joburi își doresc
22:53 - Rețeta bănățeană de clătite, perfectă pentru mesele cu familia și prietenii. De ce ingrediente ai nevoie