Gândacii care se plimbă nestingheriți la Spitalul din Slatina stârnesc controale DSP. Ce spune conducerea după imaginile apărute în spațiul public (VIDEO)

Gândacii care se plimbă nestingheriți la Spitalul din Slatina stârnesc controale DSP. Ce spune conducerea după imaginile apărute în spațiul public (VIDEO)

Ana Beatrice
20 nov. 2025, 11:06
Gândacii care se plimbă nestingheriți la Spitalul din Slatina stârnesc controale DSP. Ce spune conducerea după imaginile apărute în spațiul public (VIDEO)
Sursa Foto: Captură Video/ Facebook - Antimafia de Olt
Cuprins
  1. Cum s-a ajuns la o asemenea situație în spital
  2. Ce au descoperit autoritățile după apariția imaginilor

Gândacii care se plimbă nestingheriți prin Secția de Urologie au declanșat verificări la Spitalul Județean din Slatina. Imaginile filmate au ajuns în mediul online și au stârnit revoltă. În înregistrare se vede clar cum insectele mișună prin salon, iar băile sunt într-o stare atât de proastă încât nu pot fi folosite. Scenele au indignat pacienții și familiile acestora.

Conducerea spitalului spune că derulează periodic acțiuni de dezinsecție, însă admite că renovarea saloanelor mai întârzie.

Cum s-a ajuns la o asemenea situație în spital

Imagini apărute în mediul online ar fi fost surprinse recent în Secția de Urologie a Spitalului Județean din Slatina. În filmare, gândacii se plimbă liniștiți pe pereți, pe noptiere și pe tocurile ușilor, ca și cum ar face parte din decor.

Pacienții spun că insectele apar și dispar de la o zi la alta, iar ideea unui mediu steril pare departe de realitate. Mulți sunt revoltați, pentru că plătesc de ani de zile contribuții la sănătate. Cu toate acestea, condițiile din saloane rămân la fel de proaste.

Tot surprinzător este că atât pacienții, cât și unele cadre medicale par să fi ajuns să accepte situația. Unii spun că insectele ar intra din exterior, în timp ce alții dau vina pe mâncarea din spital.

Ce au descoperit autoritățile după apariția imaginilor

După apariția imaginilor, pacienții au fost mutați într-o altă secție, la etaj, pentru ca personalul să poată interveni cu dezinsecție.  „În secția Urologie s-a început cu dezinsecția grupurilor sanitare și urmează activități de dezinsecție profilactică în toate spațiile medicale ale secției”, a declarat Angela Nicolae, managerul Spitalului Județean Slatina, notează stirileprotv.ro.

Totuși, realitatea din saloane rămâne deprimantă. Camere învechite, băi în care abia poți intra și o atmosferă care pare rămasă în urmă cu zeci de ani.

La scurt timp, inspectorii DSP au venit în control. Nu au găsit gândaci, dar au descoperit alte probleme serioase.  „Au depistat neconformități privind deteriorarea pereților, inclusiv în proximitatea grupului sanitar, pereți neigienizați, cât și zone de paviment deteriorate și uși vechi”, a transmis Gabriela Gogiu, purtător de cuvânt DSP Olt. Spitalul a primit un avertisment și obligația de a remedia neconformitățile.

