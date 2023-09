Garda de Coastă americană anunță că a găsit resturi în zona căutărilor submarinului Titan

Un „câmp de resturi” a fost descoperit în timpul de către un submarin controlat de la distanță (ROV), în apropiere de Titanic, a anunțat Paza de Coastă a SUA.

Experții care participă la căutari evaluează aceste informații, care urmează să fie discutate într-o conferință de presă, la Boston, în nord-estul SUA, în următoarele ore, a transmis Garda de Coastă americană pe Twitter, conform observator news.

Nu este clar dacă resturile găsite au legătură cu submarinul dispărut. , la bordul căruia se aflau cinci persoane, s-a terminat, teoretic, joi la ora 11.08 GMT (14.08, ora României).

Garda de Coastă anunță că urmează să susțină o conferință de presă joi, la ora locală 15. Vehiculul ROV Horinzon a găsit fragmentele respective pe fundul mării, în apropiere de epava Titanicului.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast)