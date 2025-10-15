B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Garda de Mediu, descindere cu drone la Sintești. Acțiune de amploare pentru oprirea arderilor ilegale de deșeuri

Garda de Mediu, descindere cu drone la Sintești. Acțiune de amploare pentru oprirea arderilor ilegale de deșeuri

Ana Beatrice
15 oct. 2025, 10:33
Garda de Mediu, descindere cu drone la Sintești. Acțiune de amploare pentru oprirea arderilor ilegale de deșeuri
Sursa Foto: Facebook -Garda Naţională de Mediu
Cuprins
  1. De ce folosește Garda de Mediu drone în controalele de mediu
  2. Cine participă la acțiunea Gărzii de Mediu din Sintești
  3. De ce este Sintești una dintre cele mai poluate zone din România

Garda de Mediu folosește drone performante pentru prima într-o amplă acțiune de combatere a arderilor ilegale de deșeuri. Operațiunea se va desfășura în localitatea Sintești, din județul Ilfov, una dintre cele mai grav afectate zone de poluare.

Folosirea dronelor marchează o premieră națională și reprezintă un pas important în monitorizarea ecologică a zonelor vulnerabile.

De ce folosește Garda de Mediu drone în controalele de mediu

Garda Națională de Mediu a lansat prima acțiune de amploare cu drone, finanțată prin programul european PNRR. Obiectivul principal este depistarea arderilor ilegale de deșeuri și verificarea modului de gestionare a acestora de către agenții economici.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, și Comisarul General GNM, Andrei Corlan, vor participa personal la operațiunea din teren. Autoritățile spun că folosirea dronelor va permite monitorizarea eficientă a zonelor izolate unde se ard deșeuri.

Cine participă la acțiunea Gărzii de Mediu din Sintești

În teren se află 33 de comisari de mediu, dotați cu 10 autoturisme și drone performante achiziționate prin PNRR. Aceștia acționează coordonat alături de 67 de jandarmi din Ilfov și din Gruparea de Jandarmi Ploiești, precum și de echipaje ale Poliției Rutiere, care asigură perimetrul operațional.

La această misiune de amploare participă și șase echipaje de Ordine Publică din cadrul IPJ Ilfov, însumând un număr total de 18 polițiști implicați direct în teren. În total, peste 120 de reprezentanți ai instituțiilor statului colaborează într-o operațiune de control fără precedent, menită să descurajeze arderile ilegale și poluarea masivă.

De ce este Sintești una dintre cele mai poluate zone din România

Sintești, o localitate din Ilfov aflată la doar câțiva kilometri de Capitală, este simbolul poluării prin arderi ilegale. Aerul este mereu îngreunat de fumul dens rezultat din incendierea cablurilor, plasticului și altor deșeuri pentru recuperarea metalelor. Mirosul înțepător și norii toxici se simt frecvent până în București.

Autoritățile au fost sesizate de sute de ori de locuitorii din zonă, însă, în ciuda numeroaselor controale, problema continuă. Astfel, Sintești rămâne unul dintre cele mai grave focare de poluare din sudul României, în ciuda intervențiilor repetate.

Tags:
Citește și...
Haos pe litoral! Terasele de lux sunt demolate. Ce spun proprietarii: „Sunt mai mult de 30 de mii de euro care se pierd”
Eveniment
Haos pe litoral! Terasele de lux sunt demolate. Ce spun proprietarii: „Sunt mai mult de 30 de mii de euro care se pierd”
Ce se întâmplă, de fapt, când pasagerii nu își dau telefonul pe mod avion în timpul unui zbor
Eveniment
Ce se întâmplă, de fapt, când pasagerii nu își dau telefonul pe mod avion în timpul unui zbor
A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde a fost resimțit seismul
Eveniment
A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde a fost resimțit seismul
Uniunea Europeană intră într-un nou conflict privind drepturile pasagerilor. Ce urmează pentru companiile aeriene
Eveniment
Uniunea Europeană intră într-un nou conflict privind drepturile pasagerilor. Ce urmează pentru companiile aeriene
Raftul cu Bunătăți Locale este de acum și în București
Eveniment
Raftul cu Bunătăți Locale este de acum și în București
Chatboții care promit interacțiune directă cu Dumnezeu intră pe piața din România. Cât costă să ai o conversație cu Sfântul Ioan
Eveniment
Chatboții care promit interacțiune directă cu Dumnezeu intră pe piața din România. Cât costă să ai o conversație cu Sfântul Ioan
Investițiile de zeci de mii de euro de la malul mării, distruse înainte de noile licitații pentru plaje. Apele Române refuză prelungirea contractelor de închiriere
Eveniment
Investițiile de zeci de mii de euro de la malul mării, distruse înainte de noile licitații pentru plaje. Apele Române refuză prelungirea contractelor de închiriere
Un bărbat a aflat că e mort în acte de 21 de ani: „Am început să râd, au început și ei să râdă”. Dumitru „învia” brusc când trebuia să plătească taxele
Eveniment
Un bărbat a aflat că e mort în acte de 21 de ani: „Am început să râd, au început și ei să râdă”. Dumitru „învia” brusc când trebuia să plătească taxele
Condimentul care acționează ca un aliat în lupta împotriva kilogramelor. Dietetician: „Ajută la reducerea poftei de mâncare”
Eveniment
Condimentul care acționează ca un aliat în lupta împotriva kilogramelor. Dietetician: „Ajută la reducerea poftei de mâncare”
Două condimente pot influența sănătatea inimii în mod semnificativ. Cum le putem introduce în rutina zilnică
Eveniment
Două condimente pot influența sănătatea inimii în mod semnificativ. Cum le putem introduce în rutina zilnică
Ultima oră
10:52 - Băuturile energizante, interzise minorilor sub 16 ani. Unde se aplică și ce efecte are noua regulă
10:22 - Radu Burnete: „Corupția scăpată de sub control înseamnă bani publici risipiți”
10:04 - Mădălin Ionescu, postare sinceră despre Mircea Badea: „Nu am fost prieteni niciodată”. Cum l-a descris pe prezentatorul TV
10:02 - Haos pe litoral! Terasele de lux sunt demolate. Ce spun proprietarii: „Sunt mai mult de 30 de mii de euro care se pierd”
10:00 - Adrian Minune, după ce Karmen i-a spus că va participa la „Asia Express”: „Îți dau bani să stai acasă. Cât îți dau?”
09:53 - Consiliul UE propune restricții dure pentru tutun. Ce măsuri radicale sunt propuse
09:36 - Noua măsură adoptată de Kazahstan împotriva pedofililor. La ce vor fi supuși cu șase luni înainte de eliberarea din închisoare
09:33 - Adriana Bahmuțeanu: „În fiecare noapte sunt scandaluri, beții”. De ce a fost chemată poliția în toiul nopții
09:30 - Donald Trump, declarații despre Vladimir Putin. Ce crede cu adevărat președintele american despre războiul din Ucraina
09:05 - Ce se întâmplă, de fapt, când pasagerii nu își dau telefonul pe mod avion în timpul unui zbor