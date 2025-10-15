Garda de Mediu folosește drone performante pentru prima într-o amplă acțiune de combatere a arderilor ilegale de deșeuri. Operațiunea se va desfășura în , din județul Ilfov, una dintre cele mai grav afectate zone de poluare.

Folosirea dronelor marchează o premieră națională și reprezintă un pas important în monitorizarea ecologică a zonelor vulnerabile.

De ce folosește Garda de Mediu drone în controalele de mediu

a lansat prima acțiune de amploare cu drone, finanțată prin programul european PNRR. Obiectivul principal este depistarea arderilor ilegale de deșeuri și verificarea modului de gestionare a acestora de către agenții economici.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, și Comisarul General GNM, Andrei Corlan, vor participa personal la operațiunea din teren. Autoritățile spun că folosirea dronelor va permite monitorizarea eficientă a zonelor izolate unde se ard deșeuri.

Cine participă la acțiunea Gărzii de Mediu din Sintești

În teren se află 33 de comisari de mediu, dotați cu 10 autoturisme și drone performante achiziționate prin PNRR. Aceștia acționează coordonat alături de 67 de jandarmi din Ilfov și din Gruparea de Jandarmi Ploiești, precum și de echipaje ale Poliției Rutiere, care asigură perimetrul operațional.

La această misiune de amploare participă și șase echipaje de Ordine Publică din cadrul IPJ Ilfov, însumând un număr total de 18 polițiști implicați direct în teren. În total, peste 120 de reprezentanți ai instituțiilor statului colaborează într-o operațiune de control fără precedent, menită să descurajeze arderile ilegale și poluarea masivă.

De ce este Sintești una dintre cele mai poluate zone din România

Sintești, o localitate din Ilfov aflată la doar câțiva kilometri de Capitală, este simbolul poluării prin arderi ilegale. Aerul este mereu îngreunat de fumul dens rezultat din incendierea cablurilor, plasticului și altor deșeuri pentru recuperarea metalelor. Mirosul înțepător și norii toxici se simt frecvent până în București.

Autoritățile au fost sesizate de sute de ori de locuitorii din zonă, însă, în ciuda numeroaselor controale, problema continuă. Astfel, Sintești rămâne unul dintre cele mai grave din sudul României, în ciuda intervențiilor repetate.