Gen. Radu Theodoru: „Gabriel Oprea nu a căzut, el s-a ridicat!” (VIDEO)

Generalul Radu Theodoru a apreciat în termeni laudativi cartea de memorii a fostului vicepremier Gabriel Oprea, intitulată „Confesiuni din sufrageria lui Oprea„. Aceasta conţine dezvăluiri din sferele puterii politice, sub forma unor interviuri.

Generalul Radu Theodoru consideră că „lansarea acestei cărți depășește cu mult obișnuitul„.

„Vreau să mă opresc asupra unui un subtitlu: Demnitate pentru România. Noi reprezentăm o categorie socială care și crede în ceea ce spune.

Atunci când noi am jurat pe drapel credință Țării Românești, am și pus în practică și am și înțeles profunzimea acestui jurământ. Sunt veteran de război.

Generația mea a pierdut tone de sânge, și în Răsărit și în Apus, iar atunci când am delegat, pentru că noi l-am delegat pe Gabriel Oprea să reprezinte aceste subtexte ale jurământului, ne-am pus încrederea că ceea ce am jertfit noi pe câmpul de luptă, el va desăvârși în social, în politic, în economic și așa mai departe.

Ne-am întrebat, atunci când a avut această ascensiune fulgerătoare, rachetă, care l-a propulsat în politic și în social, oare cât, până unde și cum va răspunde obligațiilor pe care și le-a asumat față de noi și față de ceea ce militează: demnitate pentru România.

Demnitatea asta este un termen foarte larg, nu este doar o chestiune de onoare. Iată că încep să vorbesc despre niște lucruri care astăzi sunt marginalizate: ONOARE. Ce este aceea onoare?!”, s-a întrebat Radu Theodoru.

O ascensiune cu 2 căi

În continuare, generalul a spus că ascensiunea avea două variante.

„Această ascensiune putea să urmeze două căi: 1. Să meargă mai departe. 2. Să coboare în picaj (eu sunt aviator) și să se piardă față de acolo de unde a pornit.

Ei bine, s-a întâmplat un moment, eu îi spun astral, în această curbă profesională, momentul 2015, când Gabriel Oprea, general cu funcții politice pe care le cunoaștem cu toții, putea să salte dincolo de termenul acesta demnitate-onoare și să profite de oferta care i s-a făcut, să devină premier și să se asocieze unei tendințe politice care nu-l reprezenta, care nu ne reprezenta.

Nu a făcut-o! În acel moment, Gabriel Oprea a câștigat adeziunea camarazilor lui din toate armele, care nu sunt altceva decât cetățeni ai acestei tări, cu o profesie puțin mai restrictivă și mai dură.

Pentru noi, Gabriel Oprea nu a căzut, el s-a ridicat!

S-a ridicat deasupra obișnuitului, deasupra banalului, deasupra meschinăriei și ne-a reprezentat în ceea ce suntem esențial. Aceasta este cartea care depășește o lansare obișnuită. Are un mesaj de onoare dincolo de ceea ce se întâmplă astăzi când terfelim, defăimăm.

Noi suntem noi înșine, iar uniforma pecare o purtăm reprezintă esența românismului, care este eroicul”, a încheiat generalul Radu Theodoru.