Georgeta Pânișoară susține că interzicerea inteligenței artificiale nu este o soluție realistă. Ea consideră că atât părinții, cât și copiii trebuie învățați cum să o folosească corect. Tehnologia evoluează rapid, iar inteligența artificială a devenit, în doar câțiva ani, parte din viața de zi cu zi. Din acest motiv, sunt necesare reguli clare, nu interdicții.
„În primul rând, putem să zicem, apropo de utilizare, să nu îl folosim un timp foarte lung. Să zicem că folosim un timp dedicat de lucru cu AI-ul și, în rest, să mai folosim și creierul nostru”, a spus ea.
„Se vorbește foarte mult de pericol, și sunt și cercetări, pericolul folosirii legat de probleme emoționale. Da, este un pericol să nu vorbim cu oameni și, eventual, cu oameni care au făcut o meserie din asta, despre problemele noastre emoționale. Dar haideți să ne gândim. Avem toți acces la un om care este specialist? Unii nu, probabil. Și atunci este bine că AI-ul ne dă un mic ajutor la probleme pe care un adolescent poate îi este jenă să le ceară. Că, de regulă, ChatGPT-ul este întrebat despre probleme mai de tip intim.”, a mai declarat ea.
Unele studii recente ridică un semn de întrebare important. Pentru prima dată în ultimii 200 de ani, generația Z ar putea avea un IQ mai scăzut decât cel al părinților. Această schimbare îi îngrijorează pe specialiști. Potrivit acestora, modul în care este folosită inteligența artificială poate face diferența dintre evoluție și regres.
Care sunt semnele că un copil a ajuns să depindă de ChatGPT
Dependența poate fi observată, în primul rând, în modul în care copilul își face temele și în rezultatele pe care le obține. Acest lucru este explicat de Georgeta Pânișoară, doctor în psihologie. Dacă elevul apelează constant la ChatGPT și nu mai încearcă deloc să rezolve singur exercițiile, există riscul să nu mai înțeleagă cu adevărat informația. De aceea, părinții trebuie să fie atenți nu doar la temele finalizate, ci și la ce a învățat concret copilul.
Specialista recomandă stabilirea unor limite clare și încurajarea efortului propriu. De exemplu, copilul ar trebui să încerce mai întâi, câteva minute, să găsească singur rezolvarea, înainte de a cere ajutorul AI. În acest fel, inteligența artificială rămâne un sprijin, nu devine o dependență.