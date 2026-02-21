B1 Inregistrari!
Generația Z, sub nivelul părinților la IQ. Avertismentul dur al specialiștilor despre inteligența artificială: „Să mai folosim și creierul nostru"

Generația Z, sub nivelul părinților la IQ. Avertismentul dur al specialiștilor despre inteligența artificială: „Să mai folosim și creierul nostru”

Ana Beatrice
21 feb. 2026, 19:07
Generația Z a integrat deja inteligența artificială în rutina școlară. Elevii folosesc frecvent aplicații precum ChatGPT sau Gemini pentru teme și proiecte. Deși aceste instrumente pot fi utile pentru învățare, utilizate necontrolat pot oferi informații greșite, pot reduce creativitatea și pot încuraja plagiatul.

Nu întâmplător, tot mai mulți profesori le privesc cu rezerve sau chiar le interzic. Cu toate acestea, un sondaj recent arată că peste 80% dintre elevii români folosesc zilnic ChatGPT pentru sarcinile școlare.

De ce ajung copiii să se bazeze pe IA pentru toate răspunsurile

Georgeta Pânișoară, doctor în psihologie, a explicat de ce tot mai mulți copii ajung să folosească frecvent inteligența artificială. Ea susține că acest comportament este influențat atât de modul în care funcționează creierul, cât și de mediul în care cresc. În mod natural, creierul uman tinde să aleagă varianta care presupune cel mai mic efort. În plus, maturizarea completă a creierului are loc abia în jurul vârstei de 25 de ani.

Presiunea socială din grupul de prieteni sau colegi joacă, de asemenea, un rol important. Atunci când ceilalți folosesc deja aceste instrumente, copilul simte că trebuie să le folosească și el pentru a nu fi diferit sau exclus. În același timp, contează și stilul de educație din familie, mai ales în cazul părinților „elicopter”. Aceștia tind să intervină rapid și să rezolve dificultățile copiilor, pentru a le face parcursul mai ușor.

În acest context, inteligența artificială devine încă un „ajutor” la îndemână. Totuși, specialista atrage atenția că AI poate fi un instrument extrem de util și un semn clar al progresului. În același timp, există riscul ca elevii să nu-și mai dezvolte gândirea proprie și capacitatea de a găsi singuri soluții.

„Așa cum deja se vorbește foarte mult că s-au făcut progrese în medicină sau în educație cu ajutorul acestor instrumente, ele trebuie să rămână la ideea de a fi instrumente și să nu fie un rezolvator în locul nostru”, a transmis Georgeta Pânişoară, notează observatornews.ro.

Cum ar trebui să folosim ChatGPT fără să devenim dependenți de el

Georgeta Pânișoară susține că interzicerea inteligenței artificiale nu este o soluție realistă. Ea consideră că atât părinții, cât și copiii trebuie învățați cum să o folosească corect. Tehnologia evoluează rapid, iar inteligența artificială a devenit, în doar câțiva ani, parte din viața de zi cu zi. Din acest motiv, sunt necesare reguli clare, nu interdicții.

 „În primul rând, putem să zicem, apropo de utilizare, să nu îl folosim un timp foarte lung. Să zicem că folosim un timp dedicat de lucru cu AI-ul și, în rest, să mai folosim și creierul nostru”, a spus ea.

De asemenea, copiii ar trebui încurajați să se întrebe ce au învățat concret după ce au folosit AI. Nu este suficient să obțină doar un răspuns rapid, fără să înțeleagă informația.
Specialista atrage atenția că inteligența artificială poate fi un sprijin, inclusiv pentru probleme sensibile. Este vorba despre situații despre care adolescenților le este greu să vorbească deschis. Totuși, aceasta nu trebuie să înlocuiască dialogul real cu oamenii, mai ales când este vorba despre probleme importante.

„Se vorbește foarte mult de pericol, și sunt și cercetări, pericolul folosirii legat de probleme emoționale. Da, este un pericol să nu vorbim cu oameni și, eventual, cu oameni care au făcut o meserie din asta, despre problemele noastre emoționale. Dar haideți să ne gândim. Avem toți acces la un om care este specialist? Unii nu, probabil. Și atunci este bine că AI-ul ne dă un mic ajutor la probleme pe care un adolescent poate îi este jenă să le ceară. Că, de regulă, ChatGPT-ul este întrebat despre probleme mai de tip intim.”, a mai declarat ea.

Unele studii recente ridică un semn de întrebare important. Pentru prima dată în ultimii 200 de ani, generația Z ar putea avea un IQ mai scăzut decât cel al părinților. Această schimbare îi îngrijorează pe specialiști. Potrivit acestora, modul în care este folosită inteligența artificială poate face diferența dintre evoluție și regres.

Care sunt semnele că un copil a ajuns să depindă de ChatGPT

Dependența poate fi observată, în primul rând, în modul în care copilul își face temele și în rezultatele pe care le obține. Acest lucru este explicat de Georgeta Pânișoară, doctor în psihologie. Dacă elevul apelează constant la ChatGPT și nu mai încearcă deloc să rezolve singur exercițiile, există riscul să nu mai înțeleagă cu adevărat informația. De aceea, părinții trebuie să fie atenți nu doar la temele finalizate, ci și la ce a învățat concret copilul.

Specialista recomandă stabilirea unor limite clare și încurajarea efortului propriu. De exemplu, copilul ar trebui să încerce mai întâi, câteva minute, să găsească singur rezolvarea, înainte de a cere ajutorul AI. În acest fel, inteligența artificială rămâne un sprijin, nu devine o dependență.

