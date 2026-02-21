Nu întâmplător, tot mai mulți profesori le privesc cu rezerve sau chiar le interzic. Cu toate acestea, un sondaj recent arată că peste 80% dintre elevii români folosesc zilnic pentru sarcinile școlare.

De ce ajung copiii să se bazeze pe IA pentru toate răspunsurile

Georgeta Pânișoară, doctor în psihologie, a explicat de ce tot mai mulți copii ajung să folosească frecvent inteligența artificială. Ea susține că acest comportament este influențat atât de modul în care funcționează creierul, cât și de mediul în care cresc. În mod natural, creierul uman tinde să aleagă varianta care presupune cel mai mic efort. În plus, maturizarea completă a creierului are loc abia în jurul vârstei de 25 de ani.

Presiunea socială din grupul de prieteni sau colegi joacă, de asemenea, un rol important. Atunci când ceilalți folosesc deja aceste instrumente, copilul simte că trebuie să le folosească și el pentru a nu fi diferit sau exclus. În același timp, contează și stilul de educație din familie, mai ales în cazul părinților „elicopter”. Aceștia tind să intervină rapid și să rezolve dificultățile copiilor, pentru a le face parcursul mai ușor.

În acest context, inteligența artificială devine încă un „ajutor” la îndemână. Totuși, specialista atrage atenția că AI poate fi un instrument extrem de util și un semn clar al progresului. În același timp, există riscul ca elevii să nu-și mai dezvolte proprie și capacitatea de a găsi singuri soluții.

„Așa cum deja se vorbește foarte mult că s-au făcut progrese în medicină sau în educație cu ajutorul acestor instrumente, ele trebuie să rămână la ideea de a fi instrumente și să nu fie un rezolvator în locul nostru”, a transmis Georgeta Pânişoară, notează observatornews.ro.

Cum ar trebui să folosim ChatGPT fără să devenim dependenți de el