Genomica dentară, explicată de experții DENT ESTET: Diagnostic mai precis și tratamente sigure cu ajutorul testelor genetice

Te-ai întrebat vreodată de ce ai problemele dentare, precum carii sau boala parodontală, deși igiena este o rutină zilnică și mergi de două ori pe an la medicul stomatolog? Explicația nu ține doar de obiceiurile zilnice, ci și de moștenirea ta genetică. ADN-ul conține informații care determină modul în care funcționează fiecare parte a corpului – inclusiv dinții și cavitatea orală.

Oamenii de știință au confirmat că riscul de a dezvolta carii, boală parodontală și chiar afecțiuni mai grave, precum cancerul oral, sunt influențate de codul genetic. De exemplu, unele gene responsabile de formarea smalțului dentar pot fi asociate cu un risc mai ridicat de apariție a cariilor. La fel, modul în care organismul gestionează inflamația — factorul-cheie în apariția bolii parodontale — este dictat de gene.

Genomica dentară – ce trebuie să știi

Testările genetice nu mai reprezintă o noutate în stomatologie, ci devin tot mai des parte integrantă a protocoalelor din clinicile moderne. Această abordare avansată marchează trecerea către o stomatologie personalizată, adaptată nevoilor fiecărui pacient.

Conceptul de Stomatologie Genomică presupune integrarea genomicii – știința care analizează întregul material genetic al unei persoane – în practica dentară. Prin evaluarea profilului genetic, medicii stomatologi pot identifica pacienții cu predispoziție crescută la anumite afecțiuni orale și pot înțelege mai precis mecanismele prin care acestea se dezvoltă.

„Stomatologia genomică sau Genomica dentară marchează o evoluție semnificativă în îngrijirea sănătății orale la nivel mondial. Integrarea genomicii în stomatologie transformă practica medicală dintr-una reactivă, care se concentrează pe repararea problemelor deja apărute, într-una predictivă. Prin identificarea din timp a predispozițiilor genetice, medicul stomatolog poate recomanda diete personalizate, evitarea unor obiceiuri dăunătoare sau o monitorizare regulată, adaptată nevoilor specifice ale pacientului.”, explică Dr. Andrei Iamandoiu, Medic specialist Chirurgie stomatologică și Maxilo-Facială în cadrul clinicilor DENT ESTET și Doctor în Științe Medicale, invitat la

5 beneficii majore ale Stomatologiei Genomice

Diagnostic mai precis

În prezent, există numeroase teste genetice care pot fi folosite pentru a identifica și diagnostica afecțiunile orale. Progresele înregistrate în acest domeniu permit astăzi analizarea rapidă și completă a informațiilor genetice.

Astfel, au fost dezvoltate scoruri de risc genetic pentru diverse boli orale. Acestea oferă medicilor stomatologi posibilitatea de a identifica pacienții cu risc crescut și de a adopta strategii de prevenție personalizate. De exemplu, anumiți biomarkeri genetici pot face diferența, încă din stadii incipiente, între inflamațiile gingivale obișnuite și formele agresive de parodontită (parodontoză).

În plus, testările genetice nu doar anticipează riscul, ci și îmbunătățesc precizia diagnosticelor. În cazul unor tulburări genetice rare care influențează sănătatea orală, analiza genomică poate oferi un răspuns clar și definitiv acolo unde metodele tradiționale pot fi limitate.

Plan de tratament bazat pe ADN

Unul dintre beneficiile genomicii dentare constă în posibilitatea de a adapta tratamentele la profilul unic al fiecărui pacient. În stomatologie, includerea testărilor genetice încă din faza inițială a investigațiilor recomandate oferă medicului informații importante pentru adaptarea fiecărei etape a planului de tratament la nevoile individuale ale pacientului.

„Genele pot influența structura smalțului, compoziția salivei sau echilibrul bacteriilor din gură (microbiomul oral). Aceasta înseamnă că doi pacienți cu aceeași igienă orală pot avea evoluții complet diferite în cazul în care se confruntă cu parodontită sau altă afecțiune orală. Unii se vindecă mai repede sau răspund mai bine la tratament. De exemplu, dacă știm din start că există o predispoziție genetică mai mare pentru cancer oral sau boala parodontală, putem interveni mult mai devreme, poate chiar înainte să apară primele semne.”, precizează Dr. Andrei Iamandoiu.

În esență, deciziile clinice se vor baza pe acest profil genetic al pacientului. Testele genetice pot evidenția, de exemplu, sensibilitatea la anestezice, răspunsul organismului la antiinflamatoare sau eficiența anumitor antibiotice. Această abordare permite medicului stomatolog să aleagă tratamentul potrivit, în doza optimă, reducând riscul complicațiilor postoperatorii și asigurând o experiență medicală cu adevărat personalizată.

Tratamente mai sigure

Deși expertiza medicului și materialele folosite sunt cruciale, aceste aspecte nu sunt singurele care decid succesul unui tratament, fie că vorbim de implant dentar, tratamente de canal sau terapia pentru cancerul oral. Genele pacientului au un cuvânt la fel de important de spus, fiind un factor care poate influența major eșecul sau reușita intervenției.

„De exemplu, genele ce controlează metabolismul osos, vitamina D, producția de colagen sau inflamația pot indica riscul de periimplantită sau resorbție osoasă. Înțelegând factorii genetici care influențează procesul de osteointegrare (de integrare a implantului în os), medicii stomatologi pot folosi aceste informații pentru a alege suprafața implantului dentar și a terapiei adjuvante potrivite pentru fiecare pacient. O astfel de abordare, care ține cont de codul genetic unic al fiecărui pacient, crește masiv șansele de succes pe termen lung.”, explică Dr. Andrei Iamandoiu.

Risc redus de complicații

Integrarea genomicii în protocoalele stomatologice are ca scop creșterea siguranței tratamentelor și reducerea riscului de complicații sau eșecuri postoperatorii.

În cazul tratamentelor cu implant dentar, analiza profilului genetic oferă medicului informații valoroase pentru personalizarea intervenției. De exemplu, dacă pacientul prezintă o predispoziție genetică către o vindecare mai lentă, planul terapeutic poate fi adaptat printr-o monitorizare mai atentă și prin aplicarea unor terapii adjuvante care stimulează regenerarea osoasă.

Prin alegerea celor mai potrivite soluții în funcție de profilul genetic, se minimizează riscul de infecții sau de respingere a implantului, iar rezultatul final devine mai sigur și mai predictibil.

„Introducerea testărilor genetice în practica noastră nu face decât să îmbunătățească protocoalele de implantologie deja existente în clinicile DENT ESTET. se bazează pe o evaluare digitală 3D complexă, folosind tehnologia CBCT, și pe utilizarea ghidului chirugical ce permite o intervenție minim invazivă, amplasarea implanturilor făcându-se cu o precizie de 0,1 mm. Această rigoare tehnică, combinată cu expertiza oferită de colaborarea interdisciplinară (medic chirurg, protetician, tehnician dentar), asigură că intervenția se realizează la cele mai înalte standarde, minimizând riscurile.”, precizează Dr. Andrei Iamandoiu.

Longevitatea și siguranța rezultatelor

Genomica schimbă fundamental abordarea asupra sănătății orale, transformând-o dintr-un proces de reparare – aplicat după apariția cariilor sau a bolilor – într-o medicină bazată pe predicție și prevenție. Această abordare proactivă asigură rezultate stabile și durabile în timp. În prezent, recoltarea salivei pentru screening genetic și testele dedicate microbiomului oral au devenit deja proceduri uzuale, iar informațiile obținute sunt extrem de utile pentru medicii stomatologi în planificarea tratamentelor.

În cazul tratamentelor cu implant dentar, analiza genetică facilitează alegerea tipului optim de implant și a terapiei adjuvante potrivite, în funcție de genele care influențează metabolismul osos — crescând semnificativ șansele de succes pe termen lung.

La fel, pentru pacienții cu boală parodontală, personalizarea planului de igienă orală în funcție de profilul genetic contribuie la menținerea rezultatelor obținute prin tratamente moderne cu tehnologii laser, precum și Epic Biolase, disponibile în toate clinicile din țară.

„Astăzi, nu trebuie să aștepți ca o problemă să se manifeste. Testările genetice ne oferă ocazia unică de a deveni parteneri cu medicul în gestionarea sănătății orale, nu doar pacienți care vin la tratament. Genomica oferă stomatologiei instrumentele pentru a face tratamentele mai sigure, vindecarea mai rapidă și zâmbetele pacienților – cu adevărat unice!”, încheie Dr. Andrei Iamandoiu.

Prevenția rămâne esențială

Chiar dacă stomatologia modernă a făcut progrese remarcabile, iar afecțiuni precum boala parodontală sau cancerul oral pot fi identificate timpuriu cu ajutorul testărilor genetice, cel mai eficient tratament rămâne prevenția.

Prin prevenție, putem menține structura naturală a dintelui și sănătatea întregii cavități orale. O igienă riguroasă, controalele periodice și evaluările personalizate contribuie la prelungirea duratei de viață a dinților naturali și la evitarea intervențiilor complexe.

„Noi considerăm că Stomatologia genomică este viitorul și facem pași în această direcție, prin dezvoltarea unui protocol clinic modern integrat cu genomică. Cu siguranță, în viitor vom avea cu toții un „pașaport genetic oral”, cu date despre predispoziții, recomandări de prevenție, tratament și nutriție personalizată. În acest fel, rolul medicului stomatolog va fi nu doar curativ, ci și preventiv, lucrând în echipă multidisciplinară pentru sănătate și longevitate. Până atunci însă, prevenția rămâne cheia. Igiena orală zilnică și vizitele la medicul stomatolog sunt importante pentru a ne bucura de bună sănătate orală pe termen lung.”, apreciază Dr. Oana Taban, CEO DENT ESTET.