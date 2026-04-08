Serviciile de informații germane avertizează asupra unui nou val de atacuri cibernetice atribuite unui grup de hackeri considerat apropiat de . Potrivit autorităților, atacurile au vizat routere vulnerabile și ar fi avut ca scop obținerea de informații sensibile.

Grupul APT28, din nou în vizorul autorităților

Serviciul german de informații interne, BfV, a anunțat că grupul de hackeri cunoscut drept APT28 sau „Fancy Bear” se află în spatele acestor acțiuni, scrie Agerpres.

Acesta este considerat a avea legături cu serviciile de informații militare ruse și este suspectat de numeroase atacuri la nivel global.

Potrivit BfV, hackerii au vizat în special routere „vulnerabile” produse de TP-Link, atât în Germania, cât și în alte state.

Ținte sensibile: informații militare și infrastructuri critice

Autoritățile germane susțin că scopul atacurilor a fost unul strategic.

„Hackerii au încercat să ‘obțină informații militare, guvernamentale sau referitoare la infrastructuri vitale’”, au precizat oficialii.

În cel mai recent incident, au fost vizate mii de routere accesibile public, iar aproximativ 30 de dispozitive vulnerabile au fost identificate pe teritoriul Germaniei.

BfV a transmis că operatorii afectați au fost deja avertizați, iar alerta a fost emisă în colaborare cu alte agenții, inclusiv FBI.

Acuzații vechi, respinse de Moscova

Grupul APT28 a mai fost acuzat în trecut de atacuri asupra controlului aerian din Germania și de campanii de dezinformare înaintea alegerilor din 2025.

În ciuda acestor acuzații, Rusia neagă orice implicare în operațiuni de acest tip.

Context tensionat pe fondul războiului din Ucraina

Germania rămâne în alertă în fața amenințărilor hibride, pe fondul sprijinului acordat Ucrainei după invazia lansată de Rusia în februarie 2022.

Autoritățile semnalează o intensificare a tentativelor de spionaj, sabotaj, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare atribuite Moscovei.

Aceste incidente evidențiază riscurile tot mai mari la adresa securității cibernetice și a infrastructurilor critice din Europa.