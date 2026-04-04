O modificare a legislației germane obligă bărbații între 18 și 46 de ani să ceară aprobare înainte de a pleca din țară mai mult de trei luni. Măsura, puțin observată până acum, stârnește controverse și îngrijorări privind libertatea de mișcare.

Noua lege și scopul ei

De la începutul acestui an, o modificare a legislației privind recrutarea în Germania a trecut aproape neobservată: bărbații germani cu vârste între 18 și 46 de ani trebuie să obțină permisiunea autorităților militare dacă intenționează să plece din țară pentru mai mult de trei luni, conform DW și Frankfurter Rundschau.

Un purtător de cuvânt al Bundeswehr, armata germană, a explicat că scopul principal este unul de evidență: „În eventualitatea izbucnirii unui conflict, armata germană trebuie să știe câți cetățeni apți de serviciu militar se află în afara țării pe termen lung”.

Cine este Bundeswehr

Bundeswehr reprezintă totalitatea forțelor armate ale Germaniei și funcționează sub control civil, coordonată de Ministerul Apărării.

După reunificarea din 1990, armata a integrat structurile militare din fosta Germanie de Est, devenind forța armată a unei Germanii unite.

Libertatea de mișcare, pusă sub semnul întrebării

Legea se aplică indiferent de motivul deplasării, studii, muncă sau excursii personale. Autoritățile trebuie să aprobe cererile de permis, însă procedura ridică semne de întrebare privind libertatea de mișcare și eventualele consecințe în situații de criză.

Ministerul Apărării a recunoscut impactul „profund” al modificării și lucrează la reguli care să prevadă excepții de la obligația obținerii permisului. Însă, deocamdată, nu au fost clarificate sancțiunile pentru cei care ignoră regulile, ceea ce adaugă un plus de incertitudine.

Contextul și reacțiile

Măsura apare într-un moment în care Germania își reevaluează politicile de apărare și capacitatea de mobilizare, pe fondul schimbărilor geopolitice din Europa și al presiunilor pentru consolidarea securității naționale.

Subiectul a generat deja proteste și critici în rândul publicului, fiind discutat pe fondul posibilității reintroducerii serviciului militar obligatoriu.