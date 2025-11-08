Gest revoltător din partea unui om care ar trebui să vegheze la respectarea legii, nu să o sfideze. Ion Daniel Popescu a fost numit în august la conducerea Corpului de Control al ministrului din . Acum, el se află în centrul unui scandal răsunător.

Aseară, într-un club din Târgu Jiu, oficialul a fost implicat într-un incident șocant. Comportamentul său ridică semne serioase de întrebare privind conduita și integritatea personală.

Cum a ajuns un demnitar să provoace un scandal într-un club

Totul ar fi pornit după ce un client aflat la masa lui Ion Daniel Popescu și-a aprins o țigară în local. Un agent de pază i-a atras atenția că în spațiile publice, dar reacția demnitarului a fost agresivă. În loc să calmeze situația, Popescu ar fi sărit la paznic, l-ar fi împins și l-ar fi lovit, notează sabotorii.ro.

Martorii spun că striga „Tu știi cine sunt eu?”, încercând să-și impună autoritatea prin forță, nu prin rațiune. Când au intervenit alți agenți, funcționarul și-a scos legitimația și a început să o fluture sfidător prin club. Cei prezenți au povestit că scena a fost rușinoasă, demnitarul părând complet scăpat de sub control.

Câtă valoare mai are legea când chiar cei care trebuie s-o apere o încalcă

Gravitatea incidentului este amplificată de funcția pe care o deține Ion Daniel Popescu în Ministerul Economiei. Ca șef al Corpului de Control al ministrului, el ar trebui să apere legea și integritatea instituțională, nu să le încalce. Comportamentul său și încercările de a faptele arată că influențele și presiunile de culise continuă să existe.

Numirea lui, motivată prin „experiență solidă în control și inspecție economico-financiară”, pare acum o glumă amară. Scandalul de la Târgu Jiu pătează întreaga sa carieră și ridică serioase semne de întrebare privind modul de numire a demnitarilor.

Mai mult, acțiunile sale de după incident confirmă că metodele de mușamalizare și presiunile prin intermediari funcționează în continuare.

O astfel de atitudine dovedește, încă o dată, că nu toți suntem egali în fața legii. Ministerul Economiei, condus de deputatul USR Radu Miruță, păstrează tăcerea și nu a emis nicio reacție oficială până acum.

