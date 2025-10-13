B1 Inregistrari!
Gestul aparent banal pentru care o femeie a ajuns într-o secție de Psihiatrie. „Panică pe familie, ideea unui AVC”

13 oct. 2025, 21:58
Gestul aparent banal pentru care o femeie a ajuns într-o secție de Psihiatrie. „Panică pe familie, ideea unui AVC”
Cuprins
  1. Ce a mâncat femeia de a ajuns într-o secție de Psihiatrie
  2. Ce a crezut familia pacientei că pățise

O femeie de aproximativ 70 de ani a trecut printr-o experiență de coșmar. Pofta de dulce a adus-o într-o secție de Psihiatrie, unde a fost nevoită să privească oameni al căror comportament îi va rămâne imprimat pe retină mult timp.

Ce a mâncat femeia de a ajuns într-o secție de Psihiatrie

Pățania unei femei ajunsă la Secția de Psihiatrie dintr-o greșeală, a fost povestită de un medic psihiatru, pe Facebook. Doctor Georgia Mocanu a tras un semnal de alarmă asupra percepției majorității românilor care consideră că o vizită la psihiatru este doar pentru „nebuni”. Aceasta subliniază faptul că sunt situații în care pacienții ajung să o vadă doar și pentru că au făcut ceva fără să se gândească la repercursiuni.

Este și cazul unei femei de aproximativ 70 de ani, care a ajuns la spital cu o alcoolemie uriașă. Iar asta după ce a mâncat vișinele din vișinată. Și pentru că nu erau suficient de dulci, pacienta a considerat să mai adauge și puțin zahăr.

„Întâmplările care aduc pacienții la psihiatrie nu sunt chiar puține. Dar dacă ajungi totuși, nu înseamnă că de acum ai devenit pacient permanent sau că ești «nebun».

Am avut recent o pacientă, o doamnă în jur de 70 de ani, pe care o știam, având niște tulburări de somn în antecedente. Ca să înțelegeți: o doamnă volubilă, frumoasă, coerentă, cu o familie frumoasă.
Surpriză: doamna fusese internată în Spitalul de Psihiatrie cu… intoxicație alcoolică! Și nu oricum — 3 la mie în sânge.

Doamna recunoscuse acest lucru, ba mai mult, mi-a descris cu lux de amănunte ce a simțit în momentul în care s-a trezit noaptea, în secție, lângă pacienți vechi în ale alcoolului.

Cum ajunsese acolo? A mâncat vișinele din vișinată, peste care a mai pus puțin zahăr. A luat o linguriță, apoi încă o linguriță… gust bun, dulce, puțin alcool… și când să se ridice, nu a mai putut!”, și-a început dr. Georgia Mocanu postarea pe Facebook.

Ce a crezut familia pacientei că pățise

Când familia a observat neputința femeii de a face o activitate extrem de banală, panica s-a instaurat rapid. Aceștia s-au temut că femeia ar fi suferit un AVC, motiv pentru care au dus-o de urgență la spital.

„Panică pe familie, ideea unui AVC, poate ceva mai grav!

Și cam așa a ajuns la spitalul județean întâi, iar după rezultatele de sânge — direct la psihiatrie!

Doamna nu a plecat cu niciun tratament de la mine din cabinet. Doar cu sfaturi și asigurarea că, dacă mai are nevoie de mine, sunt aici.

Ideea e că poate fi amuzant să auzi un om demn o viață întreagă, care se trezește brusc într-o secție de psihiatrie, lângă alți consumatori care se comportau în diverse moduri agitate, fiind și ei intoxicați cu alcool.

Vă dați seama cât de speriată și neputincioasă s-a simțit și cu ce sentiment de vinovăție a plecat dimineața de acolo! Lucrurile astea se pot întâmpla! […] Astfel de întâmplări, care nu se bazează pe un consum à la long, sunt rare.

[…] Evenimentul se putea termina mai rău decât atât, dar doamna a scăpat”, a mai scris medicul.

