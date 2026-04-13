Gestul care a costat-o scump. O tânără a încercat să mituiască un polițist în Capitală: „Nu putem să rezolvăm altfel?”

Ana Beatrice
13 apr. 2026, 16:03
Sursă Foto: Captură Video - antena3.ro
Cuprins
  1. Cât de departe a mers șoferița ca să scape de amendă
  2. Ce s-a întâmplat în momentul în care polițistul a descoperit banii

O banală oprire în trafic s-a transformat rapid într-un caz penal pentru o tânără șoferiță din Sectorul 3 al Capitalei. Prinsă fără asigurare RCA, aceasta a încercat să scape oferindu-i polițistului 100 de euro mită.

Ghinionul ei a fost că întreaga scenă a fost surprinsă de camera de pe uniforma agentului, care a raportat imediat incidentul. În urma gestului său, femeia s-a ales cu dosar penal.

Cât de departe a mers șoferița ca să scape de amendă

Întregul dialog dintre polițist și șoferiță a fost înregistrat de camera montată pe uniforma agentului. Imaginile surprind clar cum o oprire de rutină se transformă rapid într-o situație tensionată. După ce o trage pe dreapta, polițistul îi explică femeii că staționarea în acea zonă nu este permisă. În același timp, îi indică faptul că există o parcare în apropiere unde ar fi putut opri regulamentar. Discuția continuă cu solicitarea documentelor necesare, respectiv asigurarea și cartea de identitate. Agentul îi vorbește ferm și îi cere să se facă auzită: „Vi se pare ok să staționaţi aici? Aveți parcare aici în spate. Asigurarea și cartea de identitate. Vorbiți mai tare, că nu vă aud”. În loc să se conformeze, șoferița încearcă să schimbe direcția discuției și întreabă: „Nu putem să rezolvăm altfel?”.

Potrivit Antena3 CNN, situația devine și mai delicată în momentul în care femeia face aluzie la bani, încercând să evite sancțiunea. Sub pretextul verificării unor date, îi oferă polițistului documentele. Ulterior, îi restituie asigurarea împreună cu suma de 100 de euro, gest care a transformat o simplă abatere într-o problemă penală.

Ce s-a întâmplat în momentul în care polițistul a descoperit banii

În clipa în care observă bancnotele, polițistul reacționează imediat și schimbă tonul discuției, făcând clar că situația este una gravă. Acesta îi atrage atenția șoferiței că totul este monitorizat și înregistrat audio-video, lăsând fără loc de interpretări gestul făcut.

„Cu bănuţii aceştia ce e? Cu bănuţii. Este înregistrat audio-video tot. Ne-aţi cerut să vă uitaţi pe asigurare, să vedeți. Rămâneți la mașină, vă rog”, a spus agentul, cerându-i ferm să nu părăsească vehiculul. După ce se îndepărtează de autoturism, polițistul trece imediat la pașii legali și sesizează oficial tentativa de mită.

El subliniază că are dovezi clare, surprinse cu camera de pe uniformă, care confirmă întreaga scenă. „Da, ni s-au dat bănuții, în asigurare ni s-au pus 100 de euro. Am filmat cu bodycam-ul”, a declarat agentul, consolidând cazul cu probe video evidente.

Citește și...
Crimă la beție în ziua de Paște. Adolescent reținut după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani
Eveniment
Crimă la beție în ziua de Paște. Adolescent reținut după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani
Trafic aglomerat pe Valea Prahovei. Românii se întorc din vacanță. Rute alternative la DN1 propuse de poliția rutieră
Eveniment
Trafic aglomerat pe Valea Prahovei. Românii se întorc din vacanță. Rute alternative la DN1 propuse de poliția rutieră
Radu Paraschivescu a povestit cum l-a ajutat Mircea Lucescu să debuteze ca scriitor: „Tatăl meu a râs cu poftă”
Eveniment
Radu Paraschivescu a povestit cum l-a ajutat Mircea Lucescu să debuteze ca scriitor: „Tatăl meu a râs cu poftă”
Buletinele electronice, în sfârșit mai aproape de utilitatea promisă. Scapi de actele pe care statul le are deja
Eveniment
Buletinele electronice, în sfârșit mai aproape de utilitatea promisă. Scapi de actele pe care statul le are deja
Probleme digestive după sărbătorile pascale? Cauze, simptome și soluții eficiente
Eveniment
Probleme digestive după sărbătorile pascale? Cauze, simptome și soluții eficiente
VIDEO: Polițiști filmați cântând manele în autospeciala MAI: „Să sară permisele, să vină permisele”
Eveniment
VIDEO: Polițiști filmați cântând manele în autospeciala MAI: „Să sară permisele, să vină permisele”
Elevii se întorc la școală pe 15 aprilie. Începe ultimul modul, cu evaluări și examene
Eveniment
Elevii se întorc la școală pe 15 aprilie. Începe ultimul modul, cu evaluări și examene
Turiștii au luat cu asalt Maramureșul de Paște. Tradițiile din Breb l-au impresionat profund pe un american: „Îmi place foarte mult România”
Eveniment
Turiștii au luat cu asalt Maramureșul de Paște. Tradițiile din Breb l-au impresionat profund pe un american: „Îmi place foarte mult România”
Alimentul banal de pe masa de Paște care ne face mai deștepți. Explicațiile medicului Alexandru Vlad Ciurea: „Da, ne ajută”
Eveniment
Alimentul banal de pe masa de Paște care ne face mai deștepți. Explicațiile medicului Alexandru Vlad Ciurea: „Da, ne ajută”
Ce înseamnă „Paștele Cailor”? Iată de ce folosim expresia când vorbim despre ceva care nu se întâmplă niciodată
Eveniment
Ce înseamnă „Paștele Cailor”? Iată de ce folosim expresia când vorbim despre ceva care nu se întâmplă niciodată
18:03 - Crimă la beție în ziua de Paște. Adolescent reținut după ce a înjunghiat mortal un bărbat de 47 de ani
17:38 - Filipine acuză China că folosește cianură pentru a sabota pescuitul în zonele disputate
17:36 - Booking.com confirmă un nou atac informatic. Ce date personale au fost accesate
17:10 - Marina americană instituie blocada asupra Strâmtorii Ormuz. Războiul din Orientul Mijlociu intră într-o nouă fază
17:01 - Pepe a devenit tată pentru a patra oară. Ce nume special a ales artistul pentru fetița sa
16:36 - Cozi uriașe după lansarea Entry/Exit System. Pasagerii sunt blocați cu orele în aeroport, iar avioanele pleacă goale
16:33 - Ce detalii neașteptate ascunde, de aproape un secol, Parcul Cișmigiu
16:31 - Trafic aglomerat pe Valea Prahovei. Românii se întorc din vacanță. Rute alternative la DN1 propuse de poliția rutieră
15:58 - Prima conferință de presă susținută de Peter Magyar, după câștigarea alegerilor: „În Ungaria, nimeni nu vrea război. Istoria nu se scrie la Moscova”. Ce a anunțat liderul Tisza
15:56 - Radu Paraschivescu a povestit cum l-a ajutat Mircea Lucescu să debuteze ca scriitor: „Tatăl meu a râs cu poftă”