O banală oprire în trafic s-a transformat rapid într-un caz penal pentru o tânără șoferiță din . Prinsă fără asigurare , aceasta a încercat să scape oferindu-i polițistului 100 de euro mită.

Ghinionul ei a fost că întreaga scenă a fost surprinsă de camera de pe uniforma agentului, care a raportat imediat incidentul. În urma gestului său, femeia s-a ales cu dosar penal.

Cât de departe a mers șoferița ca să scape de amendă

Întregul dialog dintre polițist și șoferiță a fost înregistrat de camera montată pe uniforma agentului. Imaginile surprind clar cum o oprire de rutină se transformă rapid într-o situație tensionată. După ce o trage pe dreapta, polițistul îi explică femeii că staționarea în acea zonă nu este permisă. În același timp, îi indică faptul că există o parcare în apropiere unde ar fi putut opri regulamentar. Discuția continuă cu solicitarea documentelor necesare, respectiv asigurarea și . Agentul îi vorbește ferm și îi cere să se facă auzită: „Vi se pare ok să staționaţi aici? Aveți parcare aici în spate. Asigurarea și cartea de identitate. Vorbiți mai tare, că nu vă aud”. În loc să se conformeze, șoferița încearcă să schimbe direcția discuției și întreabă: „Nu putem să rezolvăm altfel?”.

Potrivit Antena3 CNN, situația devine și mai delicată în momentul în care femeia face aluzie la bani, încercând să evite sancțiunea. Sub pretextul verificării unor date, îi oferă polițistului documentele. Ulterior, îi restituie asigurarea împreună cu suma de 100 de euro, gest care a transformat o simplă abatere într-o problemă penală.

Ce s-a întâmplat în momentul în care polițistul a descoperit banii

În clipa în care observă , polițistul reacționează imediat și schimbă tonul discuției, făcând clar că situația este una gravă. Acesta îi atrage atenția șoferiței că totul este monitorizat și înregistrat audio-video, lăsând fără loc de interpretări gestul făcut.

„Cu bănuţii aceştia ce e? Cu bănuţii. Este înregistrat audio-video tot. Ne-aţi cerut să vă uitaţi pe asigurare, să vedeți. Rămâneți la mașină, vă rog”, a spus agentul, cerându-i ferm să nu părăsească vehiculul. După ce se îndepărtează de autoturism, polițistul trece imediat la pașii legali și sesizează oficial tentativa de mită.

El subliniază că are dovezi clare, surprinse cu camera de pe uniformă, care confirmă întreaga scenă. „Da, ni s-au dat bănuții, în asigurare ni s-au pus 100 de euro. Am filmat cu bodycam-ul”, a declarat agentul, consolidând cazul cu probe video evidente.