Momente sfâșietoare la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Gestul făcut de Răzvan Lucescu în biserică

Ana Maria
10 apr. 2026, 14:58
Sursa foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
Cuprins
  1. Ce gest a făcut Răzvan Lucescu la finalul discursului
  2. Cine a mai luat cuvântul la slujbă
  3. Slujba de înmormântare a lui Lucescu: Cum a fost susținută familia în aceste momente
  4. Slujba de înmormântare a lui Lucescu: Unde a fost înmormântat marele antrenor român

Familia, apropiații și numeroase personalități au fost prezenți vineri, 10 aprilie, la Biserica Sfântul Elefterie, unde a avut loc slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu.

Ceremonia religioasă a fost oficiată de preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, într-o atmosferă încărcată de emoție. În interiorul bisericii, trei persoane au rostit discursuri în memoria fostului mare antrenor.

Ce gest a făcut Răzvan Lucescu la finalul discursului

Răzvan Lucescu a avut una dintre cele mai emoționante intervenții. Vizibil afectat, acesta a vorbit despre relația cu tatăl său și despre moștenirea lăsată în fotbal.

Potrivit lui Marius Niculae, prezent la ceremonie, discursul a fost unul profund:

„A fost impresionant, Răzvan nu și-a putut stăpâni emoțiile, dar în final a spus că speră ca tatăl lui, de acolo de sus, să fie mulțumit de ceea ce a realizat”, a dezvăluit Niculae, potrivit Libertatea.

La final, Răzvan Lucescu a sărutat crucea de pe sicriu, un gest care i-a emoționat pe toți cei prezenți.

Cine a mai luat cuvântul la slujbă

Pe lângă Răzvan Lucescu, în biserică au mai ținut discursuri George Copos și Răzvan Burleanu.

Un mesaj a fost transmis și de Patriarhul Daniel, care a amintit implicarea lui Mircea Lucescu în viața religioasă: „Chiar menționa că (Mircea Lucescu n.r.) a fost aproape de biserică și a ajutat la reconstruirea unei biserici în Istanbul”.

Slujba de înmormântare a lui Lucescu: Cum a fost susținută familia în aceste momente

Clipele au fost extrem de dificile pentru familie. Soția fostului antrenor, Neli Lucescu, a fost vizibil copleșită de durere și a fost sprijinită permanent de fiul său și de noră. În urma lor au mers alți membri ai familiei, inclusiv nepoți și strănepoți, toți îmbrăcați în haine de doliu.

Povestea de iubire dintre Mircea și Neli Lucescu a durat peste șase decenii, cei doi fiind căsătoriți din 1967, încă din perioada studenției.

Slujba de înmormântare a lui Lucescu: Unde a fost înmormântat marele antrenor român

După slujbă, cortegiul funerar s-a îndreptat către Cimitirul Bellu, unde a avut loc ceremonia de înhumare. Fostul antrenor își pregătise din timp locul de veci, cavoul familiei fiind amplasat pe aleea principală a cimitirului.

Pe monumentul funerar este inscripționat un mesaj cu puternică încărcătură simbolică:

„Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, câte lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă se lăsați”.

Versurile aparțin poetului Grigore Alexandrescu, din creația „Umbra lui Mircea. La Cozia”.

Citește și...
Cel mai sărac Paște din ultimii ani. Românii strâng cureaua de sărbători, îngrijorați de austeritate care se anunță
Accident rutier grav pe DJ 141, la ieșirea din Mediaș: șapte răniți, elicopter SMURD solicitat și plan roșu activat
Alertă în Munții Bucegi după ce un turist a rămas blocat pe traseu din cauza avalanșelor. Cum au intervenit salvamontiștii
Elevii revin în bănci după Paște, dar nu toți au același program. Când termină fiecare clasă cursurile în 2026
Meniul de Paște 2026 se reinventează. De la salată boeuf vegană la pască fără blat
Locul unde se schiază, la această oră, în România. Urcările sunt gratuite pentru copii
Schimbări majore la graniță începând de azi, 10 aprilie. Poliția de Frontieră anunță implementarea sistemului Entry/Exit
De ce apare inelul verde pe gălbenușul oului fiert. Cum putem preveni apariția acestuia
Poți vopsi ouăle în Vinerea Mare, dacă nu ai apucat să le vopsești în Joia Mare? Ce spune tradiția
Mircea Lucescu a plecat pentru ultima dată de pe Arena Națională. Astăzi nu spunem „ADIO”, spunem „MULȚUMIM!” (GALERIE FOTO/VIDEO)
18:01 -  Claudia Pătrășcanu, rămâne fără copii de Paște: „Eu am fost mai mult pe la biserică, la slujbele din Săptămâna Mare”
17:48 - Discursul lui Răzvan Lucescu la înmormântarea lui Mircea Lucescu: „A fost tatăl meu și va rămâne tatăl meu. A iubit România din toți rărunchii lui” (VIDEO)
17:33 - De ce ar putea fi anulate zborurile în mai puțin de o lună. Criza de combustibil pune presiune pe aeroporturile din Europa.
17:22 - Cel mai sărac Paște din ultimii ani. Românii strâng cureaua de sărbători, îngrijorați de austeritate care se anunță
17:13 - Trump își atacă foștii susținători din MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”
16:46 - Noi reguli stricte pentru turiști, în Italia. Tot ce trebuie să știi dacă plănuiești o vacanță acolo
16:35 - Imagini incredibile în Oceanul Pacific: Un „drum de cărămizi galbene” a fost găsit pe fundul mării
16:33 - Trump cere NATO să repare ce-a stricat el. Șeful de la Casa Albă vrea un plan rapid pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
16:15 - De ce e Mircea Lucescu atât de iubit în Europa. CTP: Am găsit o singură explicație pentru acest fenomen ieșit din comun
16:02 - Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit cu Emanuel Macron la Vatican. Ce cadouri i-a oferit președintele francez