Familia, apropiații și numeroase personalități au fost prezenți vineri, 10 aprilie, la Biserica Sfântul Elefterie, unde a avut loc slujba de înmormântare a lui Mircea Lucescu.

Ceremonia religioasă a fost oficiată de preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, într-o atmosferă încărcată de emoție. În interiorul bisericii, trei persoane au rostit discursuri în memoria fostului mare antrenor.

Ce gest a făcut Răzvan Lucescu la finalul discursului

a avut una dintre cele mai emoționante intervenții. Vizibil afectat, acesta a vorbit despre relația cu tatăl său și despre moștenirea lăsată în fotbal.

Potrivit lui Marius Niculae, prezent la ceremonie, discursul a fost unul profund:

„A fost impresionant, Răzvan nu și-a putut stăpâni emoțiile, dar în final a spus că speră ca tatăl lui, de acolo de sus, să fie mulțumit de ceea ce a realizat”, a dezvăluit Niculae, potrivit .

La final, Răzvan Lucescu a sărutat crucea de pe sicriu, un gest care i-a emoționat pe toți cei prezenți.

Cine a mai luat cuvântul la slujbă

Pe lângă Răzvan Lucescu, în biserică au mai ținut discursuri George Copos și Răzvan Burleanu.

Un mesaj a fost transmis și de Patriarhul Daniel, care a amintit implicarea lui Mircea Lucescu în viața religioasă: „Chiar menționa că (Mircea Lucescu n.r.) a fost aproape de biserică și a ajutat la reconstruirea unei biserici în Istanbul”.

Slujba de înmormântare a lui Lucescu: Cum a fost susținută familia în aceste momente

Clipele au fost extrem de dificile pentru familie. Soția fostului antrenor, Neli Lucescu, a fost vizibil copleșită de durere și a fost sprijinită permanent de fiul său și de noră. În urma lor au mers alți membri ai familiei, inclusiv nepoți și strănepoți, toți îmbrăcați în haine de doliu.

Povestea de iubire dintre Mircea și Neli Lucescu a durat peste șase decenii, cei doi fiind căsătoriți din 1967, încă din perioada studenției.

Slujba de înmormântare a lui Lucescu: Unde a fost înmormântat marele antrenor român

După slujbă, cortegiul funerar s-a îndreptat către Cimitirul Bellu, unde a avut loc ceremonia de înhumare. Fostul antrenor își pregătise din timp locul de veci, cavoul familiei fiind amplasat pe aleea principală a cimitirului.

Pe monumentul funerar este inscripționat un mesaj cu puternică încărcătură simbolică:

„Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, câte lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă se lăsați”.

Versurile aparțin poetului Grigore Alexandrescu, din creația „Umbra lui Mircea. La Cozia”.