Gheorghe Ialomițianu (PMP): Așa cum arată cifrele bugetare, cred că actuala guvernare nu are altă soluție decât impozitarea progresivă, ceea ce înseamnă tăierea veniturilor românilor (VIDEO)

Gheorghe Ialomițianu (PMP), fost ministru de Finanțe, a comentat situația economică din România, joi, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Gheorghe Ialomițianu este de părere că “așa cum arată cifrele bugetare, actuala guvernare nu are altă soluție decât impozitarea progresivă, ceea ce înseamnă tăierea veniturilor românilor”.

„Așa cum arată cifrele bugetare, așa cum arată legea pensiilor, noua lege care nu are la bază un impact bugetar, așa cum arată situația bugetară de la sfârșitul acestui an, cred că actuala guvernare nu are altă soluție decât impozitarea progresivă, ceea ce înseamnă tăierea veniturilor românilor, tăierea veniturilor salariaților, tăierea veniturilor pensionarilor.

Domnul premier a spus cu jumătate de gură adevărul, că nu mai avem cotă unică și ar trebui să introducem impozitul progresiv. Asta știți ce înseamnă? Să impozităm salariile cu 60, 70 %, că și-așa avem o impozitare la salarii cu 42 %, să impozităm pensiile, și sigur că actualul premier își croiește drumul spre o supraimpozitare a veniturilor românilor, o reducere a puterii de cumpărare.

Mai mult decât atât, a spus că legat de TVA, să avem o stabilitate. Sigur că aici ne duce gândul că premierul Ciolacu va dori să elimine TVA-ul de 9 % la alimente și să îl ducă la 19 %, ca să aibă încasări. Dar eu îi spun premierului Ciolacu că dacă va crește impozitarea, va avea mai puțini bani la buget, vor fi mai puține locuri de muncă și românii vor trăi mai prost față de perioada aceasta, chiar dacă a venit cu acea lege a pensiilor cu multe beneficii, pentru că va da cu o mână și va lua cu două. Și domnul prim-ministru ar trebui să ne spună foarte clar ce negocieri a avut cu Comisia Europeană, de cei de la Comisia Europeană nu spun nimic de această lege a pensiilor, care are un impact bugetar foarte mare, aproape 30 de miliarde.

Le-a promis că va introduce impozitul progresiv, va elimina facilitățile la TVA și o să meargă la 19 % pentru toate produsele și va introduce impozitul pe proprietate la valoarea reală, ce ar însemna pentru proprietarii de garsoniere și de apartamente un dezastru, pentru că vor plăti de 3-4 ori impozit pe proprietate mai mare față de anul acesta.”