13 apr. 2026, 22:05
În perioada sărbătorilor pascale, specialiștii nutriționiști avertizează asupra duratei limitate de păstrare în frigider a preparatelor tradiționale, precum salata de boeuf, drobul de miel, pasca și ouăle fierte. Fiecare preparat are un interval clar de siguranță, iar modul de depozitare influențează semnificativ prospețimea și riscul de alterare.

Cât timp pot fi păstrate preparatele tradiționale și cum

Salata de boeuf rezistă în frigider aproximativ 2–3 zile dacă este păstrată într-o caserolă închisă ermetic; prezența maionezei reduce semnificativ durata de siguranță. Drobul de miel poate fi consumat în siguranță în 2–3 zile dacă este păstrat la frigider, bine acoperit, ideal învelit în folie și depozitat într-o caserolă, având în vedere că organele din compoziție îl fac să se altereze rapid.

Ciorba de miel și friptura de miel au o durată de păstrare de aproximativ 3–4 zile: ciorba trebuie depozitată într-un recipient cu capac, iar, acolo unde este posibil, separarea cărnii poate prelungi ușor prospețimea; friptura se menține mai bine dacă este acoperită cu sos propriu și păstrată într-o caserolă închisă sau în folie alimentară.

Ouăle fierte/vopsite pot fi păstrate până la 7 zile în frigider, atât timp cât sunt ținute în coajă și depozitate într-un recipient, fără a fi decojite înainte de consum. Pasca rezistă între 3 și 5 zile dacă este ținută la frigider și acoperită corespunzător, deoarece brânza dulce este perisabilă. Cozonacul are o durată de păstrare de 5–7 zile, putând fi ținut atât la frigider, cât și într-un loc răcoros, bine învelit. Pentru consum ulterior, cozonacul se poate congela 2–3 luni, scrie Capital.

Sarmalele rezistă aproximativ 3–4 zile la frigider și se recomandă păstrarea în caserolă cu capac, ideal cu puțin sos, iar piftia (răcitura) are o durată de păstrare de 3–5 zile, trebuind ținută la frigider și acoperită pentru a rămâne în siguranță.

