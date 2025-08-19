B1 Inregistrari!
Ghinioanele se țin lanț de locuitorii din zona Salinei Praid. Un incendiu a distrus mai multe afaceri locale. Ce s-a întâmplat

Elena Boruz
19 aug. 2025, 18:02
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao

Ghinion peste ghinion pentru localnicii din zona Salinei Praid. După cele petrecută în salină, oamenii se confruntă cu o nouă problemă. Un incendiu a ars din temelii afacerile mai multor persoane din zonă.

Flăcările au mistuit sursa de trai a localnicilor, în noaptea de luni spre marți. Mai multe magazine de suveniruri s-au făcut scrum, iar posibilitatea ca focul să se extindă către casele oamenilor ar fi fost foarte mare. Din fericire, acest lucru nu s-a întâmplat.

Cuprins:

  • Ce au spus oamenii afectați de pagube
  • Ce au transmis autoritățile

Ce au spus oamenii afectați de pagube

Magazinul la care a izbucnit focul se afla la parterul unui bloc. Deși, cu câteva minute în urmă, proprietarul fusese în zonă, iar totul era sub control, curând însă a pornit jihadul.

Conform informațiilor, cauza incendiului a fost un scurtcircuit și, deși pompierii s-au deplasat rapid la fața locului, nu s-a mai putut face nimic.

„Au venit pompierii foarte repede, am avut noroc mare că numai atâta s-a întâmplat. Dacă era izolat, de exemplu, blocul, atunci putea să ardă tot. Se zice că e scurtcircuit, dar avem siguranțe automate, aveam siguranță și mai puternică, nu înțeleg”, a declarat un păgubit, conform știrile pro tv.

„M-au anunțat în jur de ora 1, am și venit repede, dar a fost un scurtcircuit la vecinu’ și nu a mai putut să salveze. Asta e, s-a extins foarte repede”, a adăugat un altul.

Oamenii spun că putea fi mult mai rău, dacă nu exista această mobilizare de forțe.

„Dintr-o dată a fost desfășurare de forțe mai mare pentru că a fost fum și tot felul. Vedeți 1, 2, 3 magazine plus aici, plus că s-a aprins și stâlpul tot, putea să fie problemă mult mai mare”, a spus un localnic.

Ce au transmis autoritățile

Din fericire, nu au existat victime umane, însă pagubele materiale au fost foarte mari.

„În urma incendiului, au ars: etajul superior, pe o suprafață de circa 100 mp, produse de artizanat, aparate electrocasnice, materii prime alimentare, aparate de gătit, aparate frigorifice, mobilier. Cauza probabilă a incendiului a fost determinată de un scurtcircuit electric”, a transmis Alina Ciobotariu, ISU Harghita, potrivit aceleiași surse.

