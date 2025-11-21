B1 Inregistrari!
Gigi Becali a fugit din spital la câteva ore după ce a fost operat. Cum se simte latifundiarul din Pipera

Adrian A
21 nov. 2025, 11:12
Sursa Foto: Captura video
Cuprins
  1. Cum explică Gigi Becali fuga din spital
  2. Becali, însoțit de călugări la operație

Gigi Becali a fost operat de hernie cervicală, însă a decis să nu rămână internat. Așa că, la câteva ore după operație, a fugit din spital.

Cum explică Gigi Becali fuga din spital

Gigi Becali a fost operat în zona cervicală de renumitul neurochirurg Ștefan Mindea, care este și preot. Omul de afaceri a decis să nu rămână la spital după intervenție, ci să plece acasă imediat după ce a trecut efectul anesteziei.

„Familia mea își face griji, prietenii mei își fac griji și am zis că mă voi arăta să vadă oamenii faptic că nu mai am nimic. Dacă stăteam în spital, se îngrijora nevasta mea, că eu nu mă plâng niciodată.

E adevărat că este riscant să pleci acasă, dar voi gândiți mai mult lumește, și eu gândesc lumește, pentru că m-a acaparat lumea, m-a prins în lanțuri, dar am zis să mă ridic duhovnicește, să fiu mai aproape de Domnul, când te lași în mâinile Domnului nu-ți mai e frică de nimic.”, a declarat latifundiarul din Pipera la România TV.

Becali, însoțit de călugări la operație

Patronul FCSB nu vrea să ia antibioticele prescrise de medic după operație, dar spune că are tratamente naturiste. Gigi Becali spune că e ajutat și de 4 călugări, care au și fost cu el la spital când s-a operat.

„Mi-a zis să iau 5 zile antibiotic, am zis că nu iau. Nu iau eu antibiotic că nu e bun pentru organism, pentru trup. Iau eu altceva natural. A zis că mâine pot să joc fotbal, dar cu grijă. De odihnit trebuie să te odihnești, dar nu am niciun fel de restricție. Medicina a avansat, America e cu 20 de ani înaintea Europei. Am luat 4 frați cu mine, călugării mei, și am plecat în lupta asta. Cu ocazia asta eu am spus că așa mă simt eu bine cu frații mei, eu am frați mulți, am frați adevărați.”, a mai spus Gigi Becali.

