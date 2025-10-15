B1 Inregistrari!
Gigi Becali, despre AI: „În unii roboți, vor fi draci. Le vei face cruce și va exploda Inteligența Artificială". Ce a spus despre pandemie (VIDEO)

Gigi Becali, despre AI: „În unii roboți, vor fi draci. Le vei face cruce și va exploda Inteligența Artificială”. Ce a spus despre pandemie (VIDEO)

Traian Avarvarei
15 oct. 2025, 16:37
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce a spus Becali după pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva
  2. Ce a spus Gigi Becali despre Inteligența Artificială
  3. Ce a spus Becali despre pandemie

Gigi Becali s-a rugat la Sfânta Parascheva, apoi a vorbit despre importanța Sfintei Liturghii și pericolele lumii superficiale în care trăim. Patronul FCSB s-a referit la Inteligența Artificială, pandemie și bogățiile materiale.

Ce a spus Becali după pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva

Cel mai mare pelerinaj e la Sfânta Parascheva. E ceva mai special, sfânt. Sfințenie pentru poporul român, mai ales dacă vin atâția oameni. M-am închinat la raclă, am stat toată noaptea. S-a făcut Liturghie și aseară. Eu trăiesc momentele astea ale sfințeniei zilnic, zilnic merg la Sfânta Liturghie.

Am momente chiar mai puternice în alte zile decât la raclă, racla e ca cinstire. Depinde când te cuprinde harul, în timpul slujbei. Am stat în genunchi toată slujba, așa îmi place mie să stau.

Vin vremurile de apoi, se apropie! Nu vedeți cât tineret a venit?

Toată lumea numai la păcat, pofte, plăceri, bani, lăcomie. Atunci Dumnezeu își alege oamenii Lui, unde prisosește harul și va turna har, spune Sfântul Apostol Petru”, a susținut Gigi Becali.

Ce a spus Gigi Becali despre Inteligența Artificială

Acesta a mai afirmat că poporul român are credința drept armă în lupta împotriva răului din Inteligența Artificială: „Acolo, în unii roboți, vor fi draci, ca să poată fi mai deștepți ca omul, altfel n-ar avea cum. Le vei face cruce și va exploda Inteligența Artificială, că nouă, poporului ăstuia, ne-a dat Dumnezeu Sfânta Liturghie. Cel mai mare și frumos dar de pe fața Pământului, unde ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos”.

Totodată, a făcut o comparație între noi și Occidentul care „se laudă cu bogățiile”: „Occidentul se laudă cu bogățiile, iar noi ne lăudăm cu Domnul Dumnezeul nostru. Ei s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Apoi ei vor cădea și noi ne vom îndrepta”.

Ce a spus Becali despre pandemie

Gigi Becali a afirmat apoi că pandemia a fost tocmai pentru a opri Sfânta Liturghie, dar scopul acesta a fost ratat deoarece credința oamenilor este mai puternică.

„Ce se voia la pandemie? Crezi că îi interesa pe draci că nu mai mergem noi la biserică? Îi interesa să nu se facă Liturghia. Pandemia a fost pentru biserică, să se oprească Sfânta Liturghie. Acolo îi pârlește, când se împărtășesc oamenii. Ăla e scopul, asta vor bogații lumii: întreruperea Liturghiei, adică întreruperea împărtășirii oamenilor cu Dumnezeu. Ăsta e scopul lor și știți cine e stăpânul lor”, a mai susținut Gigi Becali.

