Gigi Becali va fi bunic pentru a doua oară. Când va naște fiica sa Theodora

Gigi Becali a anunțat că urmează să devină pentru a doua oară bunic, în câteva luni. Fiica sa, Theodora, urmează să nască din nou.

Gigi Becali va fi din nou bunic

„Aștept al doilea nepot. Se naște peste 4-5 luni. Nepoata mea vine și pupă toate icoanele. Eu am ajuns târziu la credință. Tata era lacom și eu m-am luat după el. Acum sunt lacom de Hristos”, a declarat Gigi Becali la România TV.

Patronul formației FCSB povestit că nepoata sa, Maria, îl bucură foarte mult pentru că este atrasă de Dumnezeu și de icoane.

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că în Postul Învierii Domnului a reuşit să slăbească şase kilograme.

„Aveam 82 și am 76 de kilograme, din post. Am slăbit şase kg. Eu am și probleme cu stomacul și atunci nu mănânc. Mănânc pâine cu gem, pâine cu compot. Nici vinete, nici ardei și roșii nu pot. Și atunci mănânc pâine cu de-aia, cu de-aia și normal și am slăbit şase kg și e foarte bine. Postul e sănătatea trupului. Grăsimea, mâncarea, îngreunează trupul„, este de părere Gigi Becali.