Pompierii din Giurgiu au salvat o pisică ce căzuse într-o fântână stradală dezafectată, adâncă de aproximativ 15 metri. Pisica se chinuise ore întregi să iasă singură de acolo și era epuizată. Plânsetele ei au alertat oamenii. Pe timpul operațiunii de salvare, stăpânul ei a așteptat emoționat pe margine. Pisica e bine acum, acasă la ea.

Cu această ocazie, pompierii îndeamnă din nou cetățenii să acopere fântânile pentru a nu mai reprezenta un pericol pentru animale.

Pisică salvată din fântână de pompieri

„Intervenție cu final fericit în localitatea Cetatea

Un mieunat slab, auzit dintr-o fântână, a dat alarma pe o uliță din localitatea Cetatea, astăzi, în jurul prânzului.

O pisică se afla într-o fântână stradală dezafectată, adâncă de aproximativ 15 metri. Aceasta căzuse în locul respectiv de câteva ore, era speriată și epuizată. Plânsetele sale au fost cele care au atras atenția oamenilor din zonă.

La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, care au acționat prompt pentru salvarea pisicuței. Un pompier a coborât în fântână, intervenția necesitând atenție și multă grijă.

Finalul a fost unul pe măsură: pisica a ajuns în brațele stăpânului său, care a așteptat cu emoție pe parcursul întregii operațiuni. Din fericire, aceasta a scăpat doar cu o sperietură zdravănă, fiind acum în siguranță, acasă.

Pentru a preveni astfel de situații, recomandăm cetățenilor să acopere fântânile, chiar dacă acestea nu mai conțin apă, deoarece pot reprezenta un pericol pentru animale”, a transmis ISU Giurgiu,