B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Giurgiu: Pisică salvată dintr-o fântână adâncă de 15 metri. „Un mieunat slab a dat alarma” (VIDEO)

Giurgiu: Pisică salvată dintr-o fântână adâncă de 15 metri. „Un mieunat slab a dat alarma” (VIDEO)

Traian Avarvarei
08 feb. 2026, 17:18
Giurgiu: Pisică salvată dintr-o fântână adâncă de 15 metri. „Un mieunat slab a dat alarma” (VIDEO)
Pisică salvată dintr-o fântână. Sursa foto: Captură video - ISU Giurgiu / Facebook

Pompierii din Giurgiu au salvat o pisică ce căzuse într-o fântână stradală dezafectată, adâncă de aproximativ 15 metri. Pisica se chinuise ore întregi să iasă singură de acolo și era epuizată. Plânsetele ei au alertat oamenii. Pe timpul operațiunii de salvare, stăpânul ei a așteptat emoționat pe margine. Pisica e bine acum, acasă la ea.

Cu această ocazie, pompierii îndeamnă din nou cetățenii să acopere fântânile pentru a nu mai reprezenta un pericol pentru animale.

Pisică salvată din fântână de pompieri

„Intervenție cu final fericit în localitatea Cetatea

Un mieunat slab, auzit dintr-o fântână, a dat alarma pe o uliță din localitatea Cetatea, astăzi, în jurul prânzului.

O pisică se afla într-o fântână stradală dezafectată, adâncă de aproximativ 15 metri. Aceasta căzuse în locul respectiv de câteva ore, era speriată și epuizată. Plânsetele sale au fost cele care au atras atenția oamenilor din zonă.

La fața locului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, care au acționat prompt pentru salvarea pisicuței. Un pompier a coborât în fântână, intervenția necesitând atenție și multă grijă.

Finalul a fost unul pe măsură: pisica a ajuns în brațele stăpânului său, care a așteptat cu emoție pe parcursul întregii operațiuni. Din fericire, aceasta a scăpat doar cu o sperietură zdravănă, fiind acum în siguranță, acasă.

Pentru a preveni astfel de situații, recomandăm cetățenilor să acopere fântânile, chiar dacă acestea nu mai conțin apă, deoarece pot reprezenta un pericol pentru animale”, a transmis ISU Giurgiu, pe Facebook.

Tags:
Citește și...
Impresiile unui american mutat în România: „Prietenii m-au întrebat dacă am electricitate” (VIDEO)
Eveniment
Impresiile unui american mutat în România: „Prietenii m-au întrebat dacă am electricitate” (VIDEO)
Gorj: Adolescent reținut după ce a amenințat-o cu moartea pe fosta iubită
Eveniment
Gorj: Adolescent reținut după ce a amenințat-o cu moartea pe fosta iubită
Trei morți și un rănit într-un teribil accident pe DN6 / UPDATE: Victimele sunt un adult și doi copii, tată și fii
Eveniment
Trei morți și un rănit într-un teribil accident pe DN6 / UPDATE: Victimele sunt un adult și doi copii, tată și fii
Două grenade au fost descoperite pe un drum din Aiud
Eveniment
Două grenade au fost descoperite pe un drum din Aiud
Fundația Tinmar – „Educație pentru Viitor”: 1.110 elevi din județul Iași primesc burse de merit în valoare totală de 560.000 de euro (VIDEO)
Eveniment
Fundația Tinmar – „Educație pentru Viitor”: 1.110 elevi din județul Iași primesc burse de merit în valoare totală de 560.000 de euro (VIDEO)
Anchetă în Buzău după o fertilizare chimică în masă pe un teren agricol. De ce este extrem de periculoasă utilizarea ureei granulate iarna (VIDEO)
Eveniment
Anchetă în Buzău după o fertilizare chimică în masă pe un teren agricol. De ce este extrem de periculoasă utilizarea ureei granulate iarna (VIDEO)
Reacția mamei Adrianei Viliginschi după arestarea fiicei sale: „Acuzațiile sunt absurde, ea abia se ține pe picioare”
Eveniment
Reacția mamei Adrianei Viliginschi după arestarea fiicei sale: „Acuzațiile sunt absurde, ea abia se ține pe picioare”
Tinere obligate să se prostitueze în Constanța: Percheziții și arestări într-un dosar de proxenetism
Eveniment
Tinere obligate să se prostitueze în Constanța: Percheziții și arestări într-un dosar de proxenetism
Primul centru de arși din România după Revoluție este gata: Rogobete anunță dotarea cu echipamente
Eveniment
Primul centru de arși din România după Revoluție este gata: Rogobete anunță dotarea cu echipamente
Momentul în care sunt jefuiți cei doi bătrâni din Cernavodă. Agresorii sunt chiar vecinii lor și nu e prima oară (VIDEO)
Eveniment
Momentul în care sunt jefuiți cei doi bătrâni din Cernavodă. Agresorii sunt chiar vecinii lor și nu e prima oară (VIDEO)
Ultima oră
19:25 - Impresiile unui american mutat în România: „Prietenii m-au întrebat dacă am electricitate” (VIDEO)
18:52 - Gorj: Adolescent reținut după ce a amenințat-o cu moartea pe fosta iubită
18:32 - Trei morți și un rănit într-un teribil accident pe DN6 / UPDATE: Victimele sunt un adult și doi copii, tată și fii
18:24 - Două grenade au fost descoperite pe un drum din Aiud
18:03 - Primarul PSD al Buzăului, despre judecătorii propuși de PSD la CCR, care au amânat decizia privind pensiile magistraților: Evident, a fost un vot politic
17:04 - Fundația Tinmar – „Educație pentru Viitor”: 1.110 elevi din județul Iași primesc burse de merit în valoare totală de 560.000 de euro (VIDEO)
16:43 - Anchetă în Buzău după o fertilizare chimică în masă pe un teren agricol. De ce este extrem de periculoasă utilizarea ureei granulate iarna (VIDEO)
16:14 - România, invitată la prima reuniune a Consiliului de Pace condus de Donald Trump. Ce spune Nicușor Dan
15:53 - Reacția mamei Adrianei Viliginschi după arestarea fiicei sale: „Acuzațiile sunt absurde, ea abia se ține pe picioare”
15:21 - Se fac rezervări pentru un hotel pe Lună aflat la stadiul de proiect. Sumele uriașe solicitate deși infrastructura lipsește