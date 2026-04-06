Acasa » Eveniment » Glumă proastă în ziua de Paște. Panică printre participanții la o vânătoare de ouă după descoperirea unei fiole etichetată poloniu-210

Glumă proastă în ziua de Paște. Panică printre participanții la o vânătoare de ouă după descoperirea unei fiole etichetată poloniu-210

Adrian Teampău
06 apr. 2026, 09:43
Glumă proastă în ziua de Paște. Panică printre participanții la o vânătoare de ouă după descoperirea unei fiole etichetată poloniu-210
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Glumă proastă cu o fiolă etichetată poloniu-210
  2. Care sunt caracteristicile poloniului

Poloniu-210 este un metal radioactiv, rar, extrem de volatil și foarte toxic dacă este înghițit sau inhalat. Serviciile secrete rusești îl folosesc ca otravă pentru a-și elimina inamicii. 

În aceste condiții, este normal ca descoperirea unei fiole etichetate cu această substanță radioactivă să provoace panică și groază. Ceea ce s-a și întâmplat în timpul unei vânători de ouă de Paște, într-o localitate din Germania.

Glumă proastă cu o fiolă etichetată poloniu-210

O vânătoare de ouă de Paşte dintr-o localitate din sud-vestul Germaniei, Vaihingen an der Enz, s-a transformat într-un coșmar pentru participanți. S-a întâmplat după ce doi bărbați au descoperit, în grădina în care petreceau Paștele, o fiolă etichetată „Poloniu 210”. Fiind vorba despre o substanță radioactivă foarte toxică, bărbații au sesizat autoritățile care au intervenit de urgență.

Fiola a fost ridicată, iar experții au efectuat teste pentru detectarea eventualei prezenţe a substanţei radioactive potenţial letale, informează agenţia DPA. Şeful departamentului local al pompierilor, Andy Dorroch, a declarat că măsurătorile de la faţa locului pentru detectarea radioactivităţii,  au dat rezultate negative El a mai adăugat că bărbații care au găsit fiola nu au fost afectați.

Descoperirea a dus la declanșarea unei operațiuni de amploare în care au fost implicaţi pompierii şi poliţia din localitatea Vaihingen an der Enz. La acest moment nu se știe dacă fiola de 50 de mililitri conţinea într-adevăr poloniu 210. Chiar și așa, șeful pompierilor a dat asigurări că fiola va fi securizată, în conformitate cu măsurile de siguranţă.

Zona în care a fost făcută descopeirea a fost izolată. Biroul Federal pentru Protecţia împotriva Radiaţiilor (BfS) a transmis că acest element chimic este deosebit de periculos dacă este inhalat sau absorbit prin piele, prin răni deschise.

Care sunt caracteristicile poloniului

Poloniul-210 este un metal radioactiv rar și extrem de volatil, care a fost descoperit de Marie Curie în 1898. Este un puternic emițător de radiații alfa, utilizat în industrie pentru eliminarea electricității statice și în cercetare. Este o substanță extrem de toxică dacă este ingerat sau inhalat, fiind cunoscut și ca un agent de otrăvire mortal.

Acest element foarte radioactiv este folosit, de altfel, de serviciile secrete ruse pentru a-și elimina inamicii. Un caz celebru de otrăvire cu poloniu este cel al lui Aleksander Litvinenko, în 2006. Acesta a deţinut poziţii importante în cadrul Serviciului Federal de Securitate, conducând Direcţia a 7-a, care se ocupa cu lupta împotriva grupărilor de crimă organizată.

Litvinenko era un aspru critic al lui Vladimir Putin și a fugit din Rusia în Marea Britanie cu șase ani înainte să fie otrăvit, pe 1 noiembrie 2006. Acest lucru a fost confirmat de o anchetă britanică, din 2016. Potrivit investigatorilor, uciderea lui Litvinenko a fost, cel mai probabil aprobată de Vladimir Putin și a fost pusă în practică de un fost membru KGB Andrei Lugovoi și un alt rus, Dmitri Kovtun. Cei doi i-au strecurat otrava în ceai.

Rusia a respins, la momentul respectiv, acuzațiile considerându-le neîntemeiate.

