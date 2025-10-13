Grav accident în Sectorul 4. Un șofer a lovit o femeie de 35 de ani și o fetiță de doi ani pe care aceasta o transporta într-un cărucior. Femeia a murit, iar copilul a ajuns la spital.

Cum s-a produs acest grav accident în Sectorul 4

Accidentul a avut loc pe Șoseaua Berceni, zona Apărătorii Patriei.

Femeia a fost de acest șofer pe trecerea de pietoni. Ea a fost apoi proiectată pe sensul opus, unde ar fi fost lovită de alte două mașini.

Primul șofer, care ar avea vârsta de 20 de ani, a fost testat de la fața locului pentru consumul de droguri și alcool, rezultatul fiind negativ. Toți trei vor fi duși la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice.



Ce s-a întâmplat cu victimele accidentului

Femeia a murit, iar fetița a fost transportată de un echipaj SMURD la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București.

Copilul este conștient și în stare stabilă, dar urmează să i se facă mai multe analize amănunțite.