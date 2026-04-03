Grav accident pe A1: Cinci persoane au ajuns la spital. Care e starea victimelor

Traian Avarvarei
03 apr. 2026, 08:12
Foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

Un grav accident rutier a avut loc, în noaptea de joi spre vineri, pe autostrada A1, pe sensul dinspre Arad spre Timișoara. Cinci persoane au ajuns la spital.

Accident pe A1. Care e starea victimelor

Un microbuz în care se aflau 10 persoane și o mașină cu o persoană s-au ciocnit frontal în jurul orei 23.30, pe sensul de mers Arad – Timișoara, înainte de Ortișoara.

Au intervenit două echipaje SAJ cu asistent și două echipaje SMURD. Șase persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, cinci dintre ele fiind apoi transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Timișoara.

Toate victimele erau conștiente. Care era starea lor:

  • Femeie de 22 ani – traumatism craniocerebral acut
  • Bărbat de 32 ani – traumatism toracic, traumatism mâna stângă
  • Femeie de 20 ani – traumatism craniocerebral acut
  • Femeie de 28 ani – traumatism mâna dreaptă
  • Bărbat de 27 ani – traumatism maxilo-facial, traumatism mâna stângă.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și urmează să stabilească exact cauza accidentului.

