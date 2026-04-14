Greșeala banală care îți umple prosopul de bacterii în câteva ore. Ce spun experții

14 apr. 2026, 13:40
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce greșeli încetinesc uscarea prosopului
  2. Cum se usucă corect prosoapele pentru a preveni mirosurile

Experții în curățenie atrag atenția că modul în care este agățat prosopul după duș poate determina apariția bacteriilor, mucegaiului și a mirosurilor neplăcute în doar câteva ore, în baie. Uscarea corectă după fiecare utilizare este mai importantă decât frecvența spălării. Iată ce spun experții!

Ce greșeli încetinesc uscarea prosopului

O greșeală frecventă este împăturirea prosopului imediat după utilizare sau agățarea sa astfel încât marginile ori straturile să se suprapună, ceea ce limitează circulația aerului prin fibre și blochează umezeala în interior. Chiar dacă la suprafață materialul pare uscat, în interior persistă umiditatea, creând condiții pentru dezvoltarea bacteriilor și apariția mirosurilor neplăcute, uneori în doar câteva ore, potrivit experților, scrie Click.

Alte practici care încetinesc uscarea includ agățarea prosopului pe tija de duș sau în zone precum spatele unei uși închise, unde fluxul de aer este redus și nivelul de umiditate din încăpere este mai ridicat. De asemenea, lipsa scuturării prosopului înainte de agățare face ca fibrele să rămână lipite, rețin apa în mod inegal și împiedică aerul să circule eficient prin material.

Cum se usucă corect prosoapele pentru a preveni mirosurile

Pentru o uscare optimă, prosopul trebuie scuturat imediat după utilizare și apoi întins complet, fără pliuri sau suprapuneri, astfel încât aerul să ajungă pe toată suprafața materialului. Este recomandat, de asemenea, să fie agățat pe un suport sau cârlig într-un spațiu bine ventilat, ideal cu acces la aer proaspăt sau cu ajutorul unui ventilator.

Evitarea depozitării prosoapelor umede în coșul de rufe este esențială, deoarece umezeala acumulată poate favoriza dezvoltarea bacteriilor și transferul mirosurilor către alte articole. În condiții normale, un prosop care se usucă rapid poate fi reutilizat de câteva ori înainte de spălare, însă dacă uscarea nu este eficientă, spălarea mai frecventă devine necesară pentru menținerea igienei, conform sursei.

