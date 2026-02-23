B1 Inregistrari!
Greșeala pe care o facem în fiecare seară și care ne afectează somnul. Ce au descoperit cercetătorii

Greșeala pe care o facem în fiecare seară și care ne afectează somnul. Ce au descoperit cercetătorii

Selen Osmanoglu
23 feb. 2026, 13:15
Greșeala pe care o facem în fiecare seară și care ne afectează somnul. Ce au descoperit cercetătorii
Sursă Foto. Freepik.com
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Lumina albastră și efectul asupra creierului
  3. Ce soluții recomandă cercetătorii

Un obicei aparent banal, practicat de majoritatea oamenilor înainte de culcare, poate afecta semnificativ somnul. Un studiu publicat în JAMA Network Open arată că timpul petrecut în fața ecranelor cu o oră înainte de a merge la somn influențează atât durata, cât și calitatea odihnei.

Despre ce este vorba

Cercetarea a analizat datele a peste 122.000 de persoane, cu vârste cuprinse între 35 și 70 de ani. Participanții au purtat brățări actigraf, dispozitive care măsoară mișcarea și oferă informații despre tiparele de somn. În paralel, aceștia au completat chestionare privind timpul petrecut în fața ecranelor înainte de culcare, scrie Cancan.

Rezultatele arată clar diferențe între cei care foloseau frecvent telefoane, televizoare sau alte dispozitive și cei care evitau aceste obiceiuri. Persoanele care utilizau ecrane înainte de somn dormeau, în medie, cu 8 minute mai puțin în timpul săptămânii și cu 5 minute mai puțin în weekend. În plus, ora de culcare era amânată cu aproximativ 19 minute, indiferent de zi.

Mai mult, cercetătorii au constatat că utilizatorii de ecrane aveau un risc cu 33% mai mare de a avea un somn neodihnitor.

Lumina albastră și efectul asupra creierului

Specialiștii explică faptul că lumina albastră emisă de dispozitivele electronice reduce producția de melatonină, hormonul responsabil de reglarea somnului. Creierul percepe această lumină ca pe un semnal că este încă zi, ceea ce întârzie instalarea stării de somnolență.

De asemenea, activitățile desfășurate pe telefon, citirea mesajelor, discuțiile aprinse sau consumul de conținut stimulativ, pot menține creierul într-o stare de alertă. În aceste condiții, adormirea devine mai dificilă, iar somnul poate fi fragmentat.

Efectele negative pot fi resimțite mai intens de persoanele care lucrează în ture sau au un program de muncă solicitant.

Ce soluții recomandă cercetătorii

În urma studiului, specialiștii recomandă măsuri simple pentru îmbunătățirea calității somnului. Printre acestea se numără închiderea ecranelor cu 30-60 de minute înainte de culcare și adoptarea unui ritual de seară relaxant.

Cititul unei cărți, o baie caldă sau menținerea unei ore fixe de culcare pot contribui la reglarea ritmului biologic. Reducerea expunerii la ecrane înainte de somn este un pas simplu, dar eficient, pentru un somn mai odihnitor și o stare generală mai bună.

