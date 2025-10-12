B1 Inregistrari!
Grevă națională în Grecia. Recomandări pentru românii care călătoresc în această țară

Adrian Teampău
12 oct. 2025, 21:01
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Grevă națională în Grecia
  2. MAE oferă asistență românilor

O grevă națională programată să se desfășoare în Grecia, marți, 14 octombrie, ar putea afecta transportul în comun. În aceste condiții, românilor care intenționează să călătorească în această țară li se recomandă să-și ia măsuri de precauție.

Grevă națională în Grecia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o avertizare de călătorie pentru Republica Elenă. O grevă națională a fost programată pentru marţi, 14 octombrie 2025, iar acest lucru ar putea perturba transportul public, fie că este rutier, feroviar sau maritim.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că, în data de 14 octombrie 2025, este preconizată declanşarea unei greve naţionale, context în care pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar şi maritim”, se arată într-un comunicat de presă transmis de MAE.

Potrivit sursei citae, cetățenii români aflați în Grecia, în această zi, sunt sfătuiți să se informeze din timp și să-și ia măsuri de prevedere. Astfel, vor evita situațiile neplăcute și întârzierile cauzate de proteste și de încetarea lucrului.

„MAE recomandă cetăţenilor români să verifice orarul de funcţionare al mijloacelor de transport în comun, la data de 14 octombrie 2025, pe site-urile Web oficiale ale companiilor de transport”, precizează MAE.

MAE oferă asistență românilor

În acest context, având în vedere că va fi o grevă națională, cetățenii români pot apela la autoritățile consulare pentru asistență și ajutor. Potrivit sursei citate, se poate solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena:

  • +30 2106728875;
  • +30 2106728879.

De asemenea, poate fi accesat și telefonul Consulatului General al României de la Salonic: +30 2310340088. Apelurile vor fi redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, MAE recomandă cetățenilor români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială sau cu caracter de urgenţă, să apeleze la telefonul de permanenţă al Ambasadei României la Atena: +30 6978996222 şi la cel al Consulatului General al României de la Salonic: +30 6946049076.

