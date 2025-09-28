B1 Inregistrari!
Grindeanu, mesaj pentru Republica Moldova: „PSD susține partidele proeuropene responsabile”

Selen Osmanoglu
28 sept. 2025, 11:31
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj cetățenilor din Republica Moldova, care astăzi, 28 septembrie, votează la parlamentare.

Ce a transmis Grindeanu

Sorin Grindeanu a transmis un mesaj cetățenilor din Republica Moldova. El i-a îndemnat să aleagă „calea stabilității”.

„Dragi prieteni din Republica Moldova,

Sunteți în fața unei alegeri importante pentru viitorul vostru. Scrutinul parlamentar de azi este pentru voi o oportunitate de a alege calea stabilității, prosperității și a valorilor comune europene”, a început să scrie președintele interimar al PSD, pe pagina de Facebook.

„PSD susține partidele proeuropene responsabile care pot moderniza instituțiile, consolida statul de drept și pot aduce bunăstare cetățenilor”, a adăugat el.

„Trebuie să fiți conștienți”

Grindeanu a avertizat că există anumite forțe care vor să țină Republica Moldova captivă.

„România sprijină în continuare aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și este pregătită să împărtășească experiența și solidaritatea sa”, a mai scris el.

„Trebuie să fiți conștienți că sunt forțe care încearcă – prin orice mijloace- să țină captivă Republica Moldova și să o deturneze de la parcursul său european! Ținta lor este polarizarea societății, subminarea instituțiilor democratice și menținerea voastră la un nivel scăzut de trai”, a adăugat.

„De aceea, votul vostru este vital pentru protejarea suveranității Republicii Moldova și asigurarea bunăstării pe care doar familia europeană o poate oferi prin investiții în programe și proiecte. România este alături de voi!”, a încheiat președintele interimar al PSD.

Alegeri parlamentare

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început astăzi, 28 septembrie, de la ora 07:00 și se se vor încheia la ora 21:00. Votul poate fi exercitat  în cadrul a 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova. O studentă din Japonia a dat start votului.

Pentru a-ți exercita dreptul la vot, ai nevoie de unul dintre următoarele documente:

  • cartea de identitate (buletinul de identitate) al cetățeanului Republicii Moldova;
  • cartea de identitate provizorie (buletinul de identitate provizoriu);
  • pașaportul cetățeanului Republicii Moldova, inclusiv cu termenul de valabilitate expirat, dacă nu au intervenit alte situații în care, potrivit prevederilor legale, acesta a devenit nevalabil”, potrivit autorităților moldovene.
