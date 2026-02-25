Gripa aviară a fost confirmată oficial în județul Cluj, după ce virusul a fost depistat la două lebede găsite moarte în zona lacului de acumulare Gilău-Someșu Rece. Prefectura Cluj a aprobat un plan de măsuri urgente pentru stoparea virsului. Boala este extrem de contagioasă și poate afecta grav atât păsările sălbatice, cât și pe cele domestice din gospodării.

Gripa aviară a fost confirmată în mai multe localități

Potrivit , autoritățile au instituit o zonă de protecție cu o rază de minimum 3 kilometri, care vizează localitatea Someșu Cald. De asemenea, a fost stabilită o zonă de supraveghere pe o rază de cel puțin 10 kilometri, care include numeroase sate din județ. Printre localitățile monitorizate se numără Gilău, Stolna, Someșu Rece, Luna de Sus, Agârbiciu, Căpușu Mare, Viștea, Finișel, Plopi, Vlaha, Straja și Suceagu.

Prezența virusului a fost confirmată de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București, în urma descoperirii păsărilor moarte la începutul acestei săptămâni. Centrul Local de Combatere a Bolilor Cluj s-a întrunit în ședință extraordinară pentru a limita extinderea acestui focar.

Măsuri obligatorii pentru populație în zonele afectate

Cetățenii din localitățile vizate au obligația de a menține toate domestice în spații închise, fără acces la păsări sălbatice sau la alte exemplare din afara gospodăriei. Rațele și gâștele trebuie separate strict de restul păsărilor din curte, iar hrănirea și adăparea acestora se va face exclusiv în zone acoperite. Totodată, este strict interzisă adăparea păsărilor cu apă provenită din rezervoarele de suprafață, precum lacurile sau râurile.

Accesul în zona de creștere a păsărilor trebuie limitat la o singură persoană, de regulă proprietarul, care va folosi încălțăminte diferită specială pentru acel spațiu. De asemenea, este obligatorie amenajarea unor zone pentru dezinfecția încălțămintei la intrarea și ieșirea din spațiul păsărilor. Orice semn de îmbolnăvire sau mortalitate apărut la păsări sau la mamiferele din curte trebuie anunțat imediat.

Interdicții privind comerțul păsărilor moarte

În cadrul măsurilor pentru a stopa acest focar de gripă aviară, autoritățile au interzis comercializarea păsărilor în târguri sau fără documente sanitar-veterinare oficiale. Oamenii sunt sfătuiți să nu atingă cadavrele de păsări sălbatice găsite în locuri publice. În cazul unor astfel de descoperiri, cetățenii trebuie să anunțe urgent autoritățile locale sau Direcția Sanitar Veterinară Cluj.

Monitorizarea situației va continua până când riscul de extindere va fi eliminat complet din zona de acumulare Gilău-Someșu Rece. Prefectura Cluj a transmis aceste recomandări și prin intermediul rețelelor de socializare pentru a informa cât mai rapid populația.