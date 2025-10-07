B1 Inregistrari!
Guma de mestecat care ajută la diagnosticarea gripei. Descoperirea cercetătorilor din Germania

Adrian Teampău
07 oct. 2025, 22:32
Guma de mestecat care ajută la diagnosticarea gripei. Descoperirea cercetătorilor din Germania
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Gripa, diagnosticată cu ajutorul gumei de mestecat
  2. Descoperire revoluționară a cercetătorilor germani
  3. Gripa, depistată înainte de apariția simptomelor

Gripa ar putea fi diagnosticată mai rapid și printr-o procedură mai simplă de testare, datorită unei descoperiri a unei echipe de cercetare din Germania.

Gripa, diagnosticată cu ajutorul gumei de mestecat

Pe măsură ce sezonul rece se instalează, apar și afecțiunile specifice, virozele sau gripa. În aceste condiții, o echipă de cercetători din Germania a descoperit o procedură mai simplă de diagnosticare a acestor afecțiuni. Astfel, în locul testelor clasice de depistare a bolii, oamenii de știință propun o test de depistare bazat pe gust.

Este vorba despre un nou senzor molecular care a fost conceput pentru a elibera o aromă de cimbru atunci când ia contact cu virusul care provoacă gripa. Cercetătorii au publicat un articol în revista ACS Central Science în care arată că vor să încorporeze acest tip de senzor înr-o gumă de mestecat sau în pastile. Acestea vor fi disponibile în magazine și vor putea fi utilizate de cei care doresc să se testeze la domiciliu.

Persoanele infectate cu gripă sunt contagioase și pot răspândi virusul chiar înainte de apariția simptomelor. Iar testele actuale pentru diagnosticarea gripei, cum ar fi testele PCR bazate pe tampon nazal, sunt precise, dar sunt lente și costisitoare. Pe de altă parte, testele de flux lateral la domiciliu, similare celor utilizate pentru depistarea COVID-19, sunt ieftine, dar nu detectează infecțiile presimptomatice.

Drept urmare, în studiul publicat, Lorenz Meinel și colegii din echipa de cercetare au renunțat la testele clasice și s-au orientat către un organ-detector disponibil oricui, oriunde și oricând: limba.

Descoperire revoluționară a cercetătorilor germani

Echipa de cercetare germană a dezvoltat un senzor molecular care eliberează o aromă pe care limba o poate detecta, timolul, care se găsește și în cimbru. Senzorul dezvoltat se bazează pe un compus al glicoproteinei virusului gripal numit neuraminidază (litera „N” din H1N1). Virusurile gripale apelează la neuraminidaza pentru a rupe anumite legături din celula gazdei și pentru a o infecta.

Astfel, cercetătorii au sintetizat un compus de neuraminidază și au atașat o moleculă de timol la acesta. Odată ce depistează virusul, timolul dă un gust puternic de cimbru pe limbă. Teoretic, senzorul este plasat în gura unei persoane infectate cu gripă, iar atunci când virusurile desprind moleculele de timol, aroma este detectată de limbă.

Testele de laborator au demonstrat că senzorul funcționează. Plasat în flacoanele cu salivă contaminată cu gripă, acesta a eliberat timol în decurs de 30 de minute. Meinel și echipa sa speră să înceapă studiile clinice pe oameni în aproximativ doi ani, pentru a confirma senzațiile gustative ale timolului detectate de senzor la persoanele cu gripă pre- și post-simptomatică.

Senzorul va fi încorporat în guma de mestecat sau în pastile și ar putea deveni un instrument de screening rapid și accesibil care să ajute la protejarea persoanelor aflate în medii cu risc ridicat.

Gripa, depistată înainte de apariția simptomelor

Dacă acest senzor va fi dezvoltat și va ajunge pe piață, ar permite celor care suspectează că au contactat gripa, dar nu au simptome să ia decizii pentru a amâna participarea la evenimente publice. Noul senzor ar putea fi extrem de util și accesibil, superior testelor care presupun recoltare și logistica transportului la laborator.

Până la apariția acestui senzor, vaccinarea antigripală rămâne măsura de bază pentru protecție, iar testele clasice își păstrează rolul în diagnostic și conduită medicală.

