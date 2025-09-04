Gust de Amalfi la tine acasă: marmelada de lămâie. Iată cum o poți prepara

Când ultima oară ai gustat ceva simplu, dar care să-ți schimbe instant starea de spirit? Marmelada de lămâie este acel mic secret din bucătăria italiană care transformă un mic dejun banal într-o experiență solară.
Nu e doar un desert, e o combinație de prospețime, sănătate și tradiție. Fie că o întinzi pe pâine prăjită sau o ascunzi într-un cheesecake cremos, îți promite aceeași senzație: căldura Coastei Amalfi, într-un borcan mic.
În Italia, fiecare regiune are un mod unic de a savura dulciurile cu lămâie. În sud, marmelada se servește dimineața, lângă cafea, dar și în deserturi rapide, cu mascarpone. De multe ori, borcanele cu acest deliciu devin cadouri elegante, ambalate în pânză decorată cu lămâi galbene – un suvenir dulce și autentic.
Iată de ce ai nevoie, conform click, pentru a prepara marmelada de lămâie:
4 lămâi mari
2 căni de zahăr alb
1 cană de apă
½ linguriță extract de vanilie
Taie lămâile: stoarce sucul, îndepărtează sâmburii și pune coaja la păstrare.
Într-o cratiță, amestecă sucul, coaja rasă, zahărul și apa. Amestecă până când zahărul este complet dizolvat.
Lasă compoziția să fiarbă încet timp de 30–40 de minute, amestecând din când în când. Vei vedea cum capătă o consistență densă și un luciu apetisant.
Fă testul de gelifiere: pune o picătură pe o farfurie rece; dacă se încheagă, marmelada e gata.
Toarnă preparatul fierbinte în borcane sterilizate, închide-le și lasă-le să se răcească.