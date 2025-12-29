B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Gustul românesc, vedetă internațională. Iată ce mâncăruri ne-au urcat în topul mondial

Gustul românesc, vedetă internațională. Iată ce mâncăruri ne-au urcat în topul mondial

Ana Beatrice
29 dec. 2025, 23:58
Gustul românesc, vedetă internațională. Iată ce mâncăruri ne-au urcat în topul mondial
Sursa Foto: Captură Video - youtube.com
Cuprins
  1. Care sunt preparatele tradiţionale care au cucerit străinii
  2. Cum a ajuns gustul românesc să cucerească lumea gastronomiei

Bucătăria românească a urcat anul acesta până pe locul 31 în topul celor mai bune din lume. Clasamentul este realizat de TasteAtlas, unul dintre cele mai apreciate ghiduri gastronomice internaționale.

Rezultatul arată că preparatele noastre încep să fie tot mai recunoscute și apreciate peste hotare. În fruntea listei domină Italia, urmată de Grecia, iar pe locul al treilea se află surprinzătoarea și rafinata bucătărie peruană.

Care sunt preparatele tradiţionale care au cucerit străinii

Gustul autentic românesc, moștenit din generație în generație, se face tot mai cunoscut în lume. Anul acesta, bucătăria noastră ocupă locul 31 în clasamentul celor mai bune bucătării internaționale. Preparatele noastre tradiționale nu mai încântă doar românii, ci încep să cucerească tot mai mulți străini.

Printre preferatele din TasteAtlas se află binecunoscutele sarmale. Ele sunt apreciate pentru savoarea bogată și combinația perfectă de ingrediente. Nici mujdeiul de usturoi nu trece neobservat și atrage apreciarea gurmanzilor din întreaga lume, fiind apreciat ca acel „ingredient magic”.

„Mujdeiul nostru este cu mult mai puţine chimicale decât sosul pe care îl ştiu majoritatea. Străinii de obicei îl încearcă, pe cartofi, pe friptură. Sunt din ce în ce mai mulţi oameni care îşi comandă mâncare acasă, o oală de sarmale, o oală de mazăre cu pui. Străinii care ajung în restaurantele noastre de obicei întreabă şi noi le recomandăm”, a spus directorul de marketing al unui restaurant românesc, notează observatornews.ro.

Cum a ajuns gustul românesc să cucerească lumea gastronomiei

Și alte preparate tradiționale au contribuit la poziția noastră în top. Printre ele se numără magiunul de Topoloveni, plăcinta aromână și savurosul babic. Sunt produse cu gust unic, recunoscute pentru autenticitate și calitate, care atrag tot mai mulți curioși din străinătate.

 „În principiu, ei vin cu temele făcute, străinii. Cer direct preparatele”, a precizat directorul unui restaurant.

Și turiștii confirmă aprecierea. Un vizitator din Bulgaria spune că mămăliga și preparatele din porc sunt preferatele lui, lăudând gustul lor „foarte delicios”. O turistă din SUA recunoaște că mujdeiul este favorit absolut, iar o altă vizitatoare americană pune accent pe vinurile românești, pe care le descrie drept „excelente”.

Tags:
Citește și...
Peștele de Revelion lovește în buzunarele românilor. Importurile au făcut tradiția tot mai scumpă
Eveniment
Peștele de Revelion lovește în buzunarele românilor. Importurile au făcut tradiția tot mai scumpă
Zgomotul îți poate aduce probleme. Ce riscă cei care ignoră legea și își deranjează vecinii
Eveniment
Zgomotul îți poate aduce probleme. Ce riscă cei care ignoră legea și își deranjează vecinii
Superstiții în noaptea dintre ani. Ce pun românii pe masă și în buzunar pentru noroc și belșug în 2026
Eveniment
Superstiții în noaptea dintre ani. Ce pun românii pe masă și în buzunar pentru noroc și belșug în 2026
Rețea de distribuție ilegală a materialelor pirotehnice, destructurată de polițiștii argeșeni. Ce au descoperit anchetatorii
Eveniment
Rețea de distribuție ilegală a materialelor pirotehnice, destructurată de polițiștii argeșeni. Ce au descoperit anchetatorii
Sănătatea ORL: De Ce Sinuzita și Problemele Respiratorii Nu Trebuie Ignorate
Eveniment
Sănătatea ORL: De Ce Sinuzita și Problemele Respiratorii Nu Trebuie Ignorate
Ministrul Cătălin Predoiu, despre bilanțul misiunilor MAI din perioada Sărbătorilor: „Vom acționa în continuare rapid, hotărât și profesionist pentru siguranța românilor” (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Cătălin Predoiu, despre bilanțul misiunilor MAI din perioada Sărbătorilor: „Vom acționa în continuare rapid, hotărât și profesionist pentru siguranța românilor” (VIDEO)
Tratamente stomatologice decontate în spitalele de stat. Ce prevede programul lansat de Ministerul Sănătății
Eveniment
Tratamente stomatologice decontate în spitalele de stat. Ce prevede programul lansat de Ministerul Sănătății
2026 vine cu vești bune pentru români! Mai multe zile libere și șanse ideale pentru minivacanțe pe tot parcursul anului
Eveniment
2026 vine cu vești bune pentru români! Mai multe zile libere și șanse ideale pentru minivacanțe pe tot parcursul anului
Reguli mai dure pentru vânzarea citricelor. Cum trebuie expuse aceste produse în magazine și ce practici sunt interzise
Eveniment
Reguli mai dure pentru vânzarea citricelor. Cum trebuie expuse aceste produse în magazine și ce practici sunt interzise
Investiție uriașă în Sănătate. Plățile prin PNRR au ajuns la 2,5 miliarde de lei, anunță Alexandru Rogobete
Eveniment
Investiție uriașă în Sănătate. Plățile prin PNRR au ajuns la 2,5 miliarde de lei, anunță Alexandru Rogobete
Ultima oră
23:58 - Proiect pentru eliminarea pensiilor speciale pentru aleșii locali. Ce prevede propunerea legislativă aflată în dezbatere
23:09 - Peștele de Revelion lovește în buzunarele românilor. Importurile au făcut tradiția tot mai scumpă
23:00 - SUA ar fi atacat o instalație-cheie folosită de traficanții de droguri din Venezuela. Ce declarații a făcut președintele Donald Trump
22:14 - Zgomotul îți poate aduce probleme. Ce riscă cei care ignoră legea și își deranjează vecinii
21:56 - Parcarea în Europa, între confort și costuri ridicate pentru șoferi. Ce trebuie să știe șoferii despre parcările publice și private
21:22 - Superstiții în noaptea dintre ani. Ce pun românii pe masă și în buzunar pentru noroc și belșug în 2026
21:08 - Rețea de distribuție ilegală a materialelor pirotehnice, destructurată de polițiștii argeșeni. Ce au descoperit anchetatorii
20:29 - Sănătatea ORL: De Ce Sinuzita și Problemele Respiratorii Nu Trebuie Ignorate
20:24 - Ministrul Cătălin Predoiu, despre bilanțul misiunilor MAI din perioada Sărbătorilor: „Vom acționa în continuare rapid, hotărât și profesionist pentru siguranța românilor” (VIDEO)
20:10 - Tratamente stomatologice decontate în spitalele de stat. Ce prevede programul lansat de Ministerul Sănătății