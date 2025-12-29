Bucătăria românească a urcat anul acesta până pe locul 31 în topul celor mai bune din lume. Clasamentul este realizat de , unul dintre cele mai apreciate ghiduri gastronomice internaționale.

Rezultatul arată că preparatele noastre încep să fie tot mai recunoscute și apreciate peste hotare. În fruntea listei domină Italia, urmată de Grecia, iar pe locul al treilea se află surprinzătoarea și rafinata bucătărie peruană.

Care sunt preparatele tradiţionale care au cucerit străinii

Gustul autentic românesc, moștenit din generație în generație, se face tot mai cunoscut în lume. Anul acesta, bucătăria noastră ocupă locul 31 în clasamentul celor mai bune bucătării internaționale. Preparatele noastre tradiționale nu mai încântă doar românii, ci încep să cucerească tot mai mulți străini.

Printre preferatele din TasteAtlas se află binecunoscutele . Ele sunt apreciate pentru savoarea bogată și combinația perfectă de ingrediente. Nici mujdeiul de usturoi nu trece neobservat și atrage apreciarea gurmanzilor din întreaga lume, fiind apreciat ca acel „ingredient magic”.

„Mujdeiul nostru este cu mult mai puţine chimicale decât sosul pe care îl ştiu majoritatea. Străinii de obicei îl încearcă, pe cartofi, pe friptură. Sunt din ce în ce mai mulţi oameni care îşi comandă mâncare acasă, o oală de sarmale, o oală de mazăre cu pui. Străinii care ajung în restaurantele noastre de obicei întreabă şi noi le recomandăm”, a spus directorul de marketing al unui restaurant românesc, notează observatornews.ro.

Cum a ajuns gustul românesc să cucerească lumea gastronomiei