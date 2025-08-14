Guvernul a decis ziua exactă! Când vor scăpa pensionarii de plătit CASS

De la 1 august, pensionarii cu pensiile peste 3.000 lei sunt obligați să plătească contribuție la asigurările sociale de sănătate (CASS), de 10%, care a fost introdusă recent.
Scopul pentru care Guvernul a decis să aplice această contribuție și pensionarilor cu pensii peste 3.000 lei este pentru a acoperi deficitul bugetar. Cu toate că, în unele cazuri, suma reținută nu depășește 50-150 lei, impactul este resimțit în contextul scumpirilor la alimente și servicii, potrivit Newsweek.
Contribuția se calculează doar pentru partea din pensie care depășește pragul neimpozabil de 3.000 lei.
Iată câteva exemple concrete:
După aplicarea CASS, pensionarii cu venituri mai mari trebuie să achite și impozitul pe venit de 10%. Acesta se calculează din diferența dintre pensia brută și 3.000 lei, după ce se scade și CASS.
Exemplu concret:
E important de știut că Guvernul a anunțat oficial că această contribuție va fi eliminată începând cu 1 ianuarie 2028. Până atunci, pensionarii cu pensii care depășesc 3.000 lei vor continua să plătească CASS în fiecare lună, prin reținerea directă efectuată de către Casa Națională de Pensii sau de fondurile private.
Măsura adoptată este temporară, cel puțin așa cum arată planurile actuale ale Guvernului. Însă, până în 2028, pensionarii cu venituri peste 3.000 lei vor trebui să își cheltuiască banii ținând cont de aceste rețineri.