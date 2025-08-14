B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Guvernul a decis ziua exactă! Când vor scăpa pensionarii de plătit CASS

Guvernul a decis ziua exactă! Când vor scăpa pensionarii de plătit CASS

Ana Maria
14 aug. 2025, 18:03
Guvernul a decis ziua exactă! Când vor scăpa pensionarii de plătit CASS
Sursa foto: Captura video Stirile Pro TV

De la 1 august, pensionarii cu pensiile peste 3.000 lei sunt obligați să plătească contribuție la asigurările sociale de sănătate (CASS), de 10%, care a fost introdusă recent.

Cuprins:

  • De ce Guvernul a decis să aplice această contribuție și pensionarilor
  • Cum se calculează CASS-ul la pensionari
  • Când va fi eliminată această contribuție la CASS
  • Ce rol are această măsură

De ce Guvernul a decis să aplice această contribuție și pensionarilor

Scopul pentru care Guvernul a decis să aplice această contribuție și pensionarilor cu pensii peste 3.000 lei este pentru a acoperi deficitul bugetar. Cu toate că, în unele cazuri, suma reținută nu depășește 50-150 lei, impactul este resimțit în contextul scumpirilor la alimente și servicii, potrivit Newsweek.

Contribuția se calculează doar pentru partea din pensie care depășește pragul neimpozabil de 3.000 lei.

Iată câteva exemple concrete:

  • Pensie de 4.200 lei → CASS aplicat la 1.200 lei → 120 lei contribuție.
  • Pensie de 5.500 lei → CASS aplicat la 2.500 lei → 250 lei contribuție.

Cum se calculează CASS-ul la pensionari

După aplicarea CASS, pensionarii cu venituri mai mari trebuie să achite și impozitul pe venit de 10%. Acesta se calculează din diferența dintre pensia brută și 3.000 lei, după ce se scade și CASS.

Exemplu concret:

  • Pensie brută: 4.467 lei
  • CASS: (4.467 – 3.000) × 10% = 147 lei
  • Baza impozabilă: 4.467 – 3.000 – 147 = 1.320 lei
  • Impozit: 132 lei
  • Pensia netă: 4.467 – 147 – 132 = 4.188 lei

Când va fi eliminată această contribuție la CASS pentru pensionari

E important de știut că Guvernul a anunțat oficial că această contribuție va fi eliminată începând cu 1 ianuarie 2028. Până atunci, pensionarii cu pensii care depășesc 3.000 lei vor continua să plătească CASS în fiecare lună, prin reținerea directă efectuată de către Casa Națională de Pensii sau de fondurile private.

Ce rol are această măsură

Măsura adoptată este temporară, cel puțin așa cum arată planurile actuale ale Guvernului. Însă, până în 2028, pensionarii cu venituri peste 3.000 lei vor trebui să își cheltuiască banii ținând cont de aceste rețineri.

