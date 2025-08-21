B1 Inregistrari!
Guvernul se bagă în gospodăriile românilor. Autoritățile limitează numărul de păsări crescute la curte

Adrian Teampău
21 aug. 2025, 10:07
Guvernul se bagă în gospodăriile românilor. Autoritățile limitează numărul de păsări crescute la curte
sursă foto: captură YT

Autoritățile limitează numărul de păsări și animale care pot fi crescute într-o gospodărie care nu este conectată la rețeaua de apă și canalizare. Măsura, greu de acceptat, este justificată de necesitatea de a asigura condiții de viață optime.

Cuprins:

  • Cum este justificată noua măsură propusă
  • Reguli sanitar-veterinare stricte și sancțiuni

Cum este justificată noua măsură propusă

Românii ale căror gospodării nu sunt conectate la rețelele de apă potabilă și canalizare vor putea crește un număr limitat de păsări și animale de curte. Decizia poate fi considerată abuzivă, de foarte mulți locuitori ai satelor, și, cu siguranță, va da naștere la teorii conspiraționiste. Oamenii nu sunt de acord cu restricțiile, mai ales că traiul la țară este greu, iar animalele și păsările asigură o parte din resurse alimentare și din venituri.

Pe de altă parte, specialiștii veterinari susțin că animalele și păsările au nevoie de condiții de viață optime pentru a se dezvolta sănătos, potrivit antena3.ro. Aceștia susțin că prin limitarea numărului de animale și păsări, se asigură o protecție mai bună a sănătății publice.

Potrivit reglementărilor sanitare, în gospodăriile din mediul rural, unde nu există apă curentă și canalizare vor putea fi crescute până la 50 de păsări și șase animale mari.

Reguli sanitar-veterinare stricte și sancțiuni

Aceste restricții sunt impuse prin Ordinul nr. 119/2014 care stabilește normele de igienă și sănătate publică. Conform reglementărilor, pentru gospodăriile fără apă curentă, limita este de cel mult 50 de păsări și șase animale mari. Actul normativ nu diferențiază între bovine, porcine, ovine, caprine sau cabaline.

Veterinarii atrag atenția că proprietarii sunt obligați să asigure apă pentru animale, chiar și acolo unde accesul la apă este dificil.

Legislația mai stabilește distanțele minime de protecție sanitară pentru ferme. Astfel, adăposturile pentru păsări trebuie să fie amplasate la cel puțin 10 metri de locuința vecinului. Actul normativ stabilește distanțele minime de protecție sanitară între locuințe și spațiile destinate creșterii animalelor, în cazul fermelor:

  • Ferme mici de păsări (51–100 de capete): 50 m față de zone locuite.
  • Ferme/păsări între 101–5.000 capete: 500 m.
  • Crescătorii industriale (peste 5.000 de capete): 1.000 m.
  • Adăposturi comunitare pentru animale (și adăposturi de sine stătătoare): 100 m față de zone locuite.
