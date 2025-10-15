B1 Inregistrari!
Haos pe litoral! Terasele de lux sunt demolate. Ce spun proprietarii: „Sunt mai mult de 30 de mii de euro care se pierd”

Alina Bădic
15 oct. 2025, 10:02
Haos pe litoral! Terasele de lux sunt demolate. Ce spun proprietarii: „Sunt mai mult de 30 de mii de euro care se pierd”
Sursa Foto: Captură Video/ observatornews.ro
Cuprins
  1. De ce sunt demolate terasele de pe litoral
  2. Ce explică Apele Române despre demolarea teraselor de pe litoral

Terasele de pe litoral sunt demolate, iar peisajul care altădată atrăgea mii de turiști s-a transformat într-un șantier imens. Peste 90 de beach-baruri din Năvodari sunt puse la pământ după ce contractele de închiriere au expirat. Administratorii pierd investiții uriașe și spun că decizia autorităților a venit brusc, fără o perioadă de tranziție.

De ce sunt demolate terasele de pe litoral

Apele Române au anunțat că terasele de pe litoral sunt demolate din cauza expirării contractelor semnate în urmă cu un deceniu. Plajele exclusiviste din Năvodari, pline vara de turiști, au devenit acum o zonă plină de resturi de lemn și moloz. De asemenea, autoritățile susțin că demersul este unul legal, bazat pe reguli de transparență și verificări recente ale Apele Române.

Operatorii plajelor acuză pierderi de zeci de mii de euro și lipsă de comunicare din partea autorităților.

„Sunt mai mult de 30 de mii de euro care se pierd. Este un disconfort pentru mine şi pentru toţi ceilalţi operatori de plajă”, a transmis un operator de plajă pentru observatornews.ro.

Un alt administrator, afirmă că a fost anunțat să predea plaja „de pe o zi pe alta”, fără preaviz. „Acolo sunt nişte construcţii care sunt ridicate pe plajă. Ele au primit probabil milioane de turişti în cei zece ani de când suntem acolo, sub acest contract şi ei vor ca ele să fie date jos în câteva ore.”

Ce explică Apele Române despre demolarea teraselor de pe litoral

„Decizia are la bază principiul transparenţei şi al administrării eficiente a bunurilor proprietate publică a statului, dar şi concluziile verificărilor interne şi interinstituţionale din ultimii ani, care au evidenţiat nereguli privind exploatarea unor sectoare de plajă, inclusiv neconcordanţe între suprafeţele închiriate şi cele utilizate efectiv”, a declarat Ana Maria Agiu, purtator de cuvânt Apele Române.

Operatorii speră însă ca autoritățile să le permită conservarea construcțiilor până la noile licitații publice: „Logica spune să încerci să ţii o licitaţie înainte de a ajunge la acest termen, pentru a înţelege dacă mai e sau nu nevoie să dezafectăm tot”.

