Horia Constantinescu (ANPC), despre situația de pe litoral: Comerțul românesc pare că îmbracă forma unei specule a momentului. Toată lumea se plânge de prețuri. Nicio Autoritate nu poate interveni (VIDEO)

Comerțul românesc pe litoral pare că îmbracă forma unei specule a momentului, a declarat președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, luni, pe B1 TV, la „Sub semnul întrebării” cu Robert Turcescu.

Ce a spus Horia Constantinescu (ANPC), pe B1 TV, despre situația de pe litoralul românesc

Întrebat ce se întâmplă cu litoralul românesc, oficialul a explicat: „Din păcate, comerțul românesc în zona de care vorbiți pare că îmbracă forma unei specule a momentului, în sensul că, da, într-un sezon toată lumea se plânge de prețurile foarte mari la tot pachetul de servicii și de produse puse la dispoziția consumatorilor”.

„Nicio Autoritate nu poate interveni, cu toate că la un moment dat a existat un act normativ ce stabilea prețurile maximale ce pot fi percepute în sezon. A rămas undeva în arhiva actelor normative ce parcă prevesteau situațiile pe care le semnalam”, a adăugat președintele ANPC.

Întrebat câte controale poate face ANPC pe litoral prin inspectorii pe care îi are, el a afirmat: „Haideți să facem o primă comparație, vă rog, cu o Autoritate cu atribuții similare, și aici mă refer la colegii de la sanitar-veterinar, ce au la dispoziție câteva mii de echipe. Noi avem 360 de comisari la nivel național, dintre aceștia am avut serii de câte 32 în Comandamentul Litoral și Tulcea, adică am avut câte opt pe fiecare locație, plus coordonatorii constănțeni, undeva la o medie de 35 de comisari prezenți pe întreg litoralul. I-am rugat pe aceștia să înțeleagă necesitatea întocmirii a minim două acte, trei acte pe zi per comisar”.

„Faceți un calcul, haideți să spunem o medie de 60 de acte pe zi, raportate la câteva mii de operatori economici de pe litoral. Nu suntem neapărat o picătură într-un ocean, pentru că măsurile complementare, comunicarea cu dumneavoastră, cei din presă, arată că la acest moment suntem una dintre cele mai ferme autorități și încercăm să transmitem că acolo unde vom găsi abateri grave și foarte grave cu siguranță măsurile sunt total intransigente”, a continuat Horia Constantinescu.