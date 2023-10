Horia Constantinescu, noi detalii despre închiderea restaurantului Taverna Racilor: Pescobar folosea mașini cumpărate la mâna a patra. Starea avansată de degradare nu mai reprezenta o siguranță pentru transportarea produselor

Președintele ANPC, Horia Constantinescu, a oferit noi detalii, în emisiunea Selectiv, despre oprirea activității în restaurantele Taverna Racilor și despre conflictul pe care îl are cu Paul Nicolau, alias Pescobar. Acesta a ținut să precizeze că primele controale au început încă din data de 1 iunie când au fost descoperite mai multe nereguli. În urma unei audiențe la sediul ANPC, mama lui Pescobar, care controlează de fapt afacerea cu racii, împreună cu fiul ei ar fi promis rezolvarea tuturor problemelor. Din această cauză, neregulile de la Taverna Racilor nu au ajuns atunci în spațiul public, potrivit lui Horia Constantinescu.

„Prima acțiune a noastră de control a fost desfășurată în data de 1 iunie. La data respectivă nu apăruse nicio poză cu nimeni, în nicio ipostază. A doua acțiune a fost desfășurată undeva la sfârșitul lunii iunie. Abia a treia acțiune, cea în care s-au luat măsurile cele mai dure s-a desfășurat undeva la începutul lunii septembrie.

De aici până la toată teoria conspirației, pozele și filmările pe care noi le-am realizat arată realitatea. Mai mult decât atât, în cadrul uneia dintre acțiuni am depistat și de ce am ajuns la Giurgiu, pentru că acolo era sursa produselor și avem obligativitatea de a analiza întregul traseu al acestora, am depistat că și pachetele care plecau către consumatori nu respectau temperatura de păstrare a acestor produse extraordinar de sensibile și perisabile, motiv pentru care s-au oprit câteva sute de kilograme de astfel de produse depozitate neconform.

De aici până la toate fumigenele și petardele, că i-am cerut eu șpagă, lucru pe care nu a putut să îl dovedească niciun fel….singura întâlnire între mine și domnul Paul Nicolau și mama acestuia a fost în cadrul unei audiențe cu toate că făcuse rost de numărul meu de telefon și încerca să ne întâlnim în afara orelor de program. I-am explicat că discuția o putem purta numai în sediul Autorității, în prezența unui coleg de la Departamentul Juridic.

A fost închisă, oprită temporar activitatea până la remediere ce s-a produs în data de 3 iulie. La acel moment am considerat că transmiterea în spațiul public a unor abateri ce nu aveau avengrura celor constatate ulterior nu va face cu siguranță bine afacerii respective și am încercat să păstrăm echilibrul între mesajele pe care le transmitem și realitate.

A doua acțiune de control a dus la măsuri complementare de oprire temporară. A fost momentul în care acest operator economic a înțeles să facă o joncțiune între societatea comercială ce fusese oprită și o altă societate comercială administrată tot de către familia sa. Și față de aceasta s-au luat măsuri. În septembrie, fiind vorba de abateri repetate în mai puțin de 7 luni măsura complementară a fost mult mai dură”.

Horia Constantinescu a dezvăluit că Pescobar folosea mașini foarte uzate a căror starea avansată de degradare nu mai reprezenta o siguranță pentru transportarea produselor:

„În cadrul audienței pe care am avut-o acesta a participat împreună cu mama sa. Am discutat încă de atunci, i-am spus că apreciez modul în care își promovează afacerea, am smuls promisiunea mamei dânsului că vor face investițiile necesare și ca monedă de schimb a fost netransmiterea în spațiul public a celor constatate.

Noi ne-am ținut de promisiune, dânsul mai puțin. Între timp am înțeles că folosea niște mașini cumpărate la mâna a patra. Starea avansată de degradare a acestora nu mai reprezenta o siguranță pentru transportarea produselor. De la mama dânsului am înțeles atunci când a solicitat să desigilăm acțiunile la care am participat, am înțeles că au achiziționat două mașini de transport a acestor produs eextraordinar de perisabile și au nevoie de anumite condiții specifice”.