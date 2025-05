Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 25– 31 mai. „Vor fi mult mai bine văzute de către Univers acele persoane care vor ști să facă o evaluare cât mai aproape de adevăr”

Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii , predicțiile astrale pentru săptămâna 25 – 31 mai.

Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 25– 31 mai

„Un eveniment astral de mare forță, de mare relevanță: intrarea lui Saturn în primul semn din zodiac, în semnul Berbecului, atunci când o planetă de asemenea greutate se găsește pe primul grad din cercul de 360 de grade cu certitudine vorbim despre un e veniment astral care ne va impacta cu totul și cu totul deosebit. Evident, trebuie să știm cum să îi facem față și să știm cum să ne împrietenim cu această energie.

Mai avem un aspect de mare forță, un trigon puternic, Pluto-Soare, pe semne de aer, Pluto în Vărsător și Soarele proaspăt intrat și el în semnul gemernilor. Ca atare, în această perioadă se vorbește despre o evaluare foarte corectă a destinului nostru și a direcțiilor pe care dorim să le urmăm, se vorbește despre o evaluare autentică a cercului de prieteni și nu în ultimul rând se vorbește despre o evaluare a propriei noastre puteri, a forței noastre. Vor fi mult mai bine văzuți de către Univers acele persoane care vor ști să facă o evaluare cât mai aproape de adevăr și cât mai corectă pentru că nu întotdeuna știm exact ce drum trebuie să urmăm, nu întotdeuna știm exact ce direcție de face puternici, nu întotdeauna știm ce oamni sunt cei mai potriviți a fi în preajma noastră și nu întotdeuna știm ce să evităm pentru a nu avea probleme sau situații neplăcute”, potrivit Alina Bădic.

Berbec

Vorbim despre acest bilanț al realizărilor de până acum, pentru că Saturn vorbește despre realizări sub toate formele, în toată puterea cuvântului. Acest Saturn pe undeva a blocat puțin lucrurile pe casa a 12-a pentru dumneavoastră. V-ați simțit într-o stare de hiatus energetic, dar asta nu înseamnă că nu au fost realizări, cu certitudine au fost realizări semnificative în utlima perioadă, dar parcă nu v-ați simțit dumneavoastră atât de răsfățat de destin, cu laude, cu aplauze, nu v-ați simțit atât de bine văzuți acolo unde ați depus un efort mare.

Taur

O perioadă în care Saturn va tranzita casa a 12-a. Nimic mai interesant decât tranzitarea lui Saturn pe casa a 12-a,c ea mai delicată poziție din astrologie. Eu aș traduce-o prin următoarea propoziție: mergeți ca pe sârmă. Deci urmează o perioadă în care mersul pe sârmă ar trebui să devină o literă de lege. Adică în fiecare zi să evaluați cu foarte mare atenție tot ceea ce faceți, tot ceea ce gândiți, lucrurile pe care intuiți că le veți gândi, în sensul că trebuie să fiți cu un pas înaintea oricărui gând care ar putea să fie destabilizator.

Gemeni

Soarele proaspăt intrat în semnul dumneavoastră, Jupiter în continuare în exil în semnul dumneavoastră și evident Saturn vă va influența pentru că el face un aspect de Sextil absolut superb cu Soarele. Pentru nativii Gemei aș vorbi despre acest Jupiter care deși este cea mai mare plaetă a sistemului solar, pentru dumneavoastră este un Jupiter mai mic. De ce? Pentru că se află chiar în semnul dumneavoastră. Ar fi trebuit să spunem că este un Jupiter și mai mare decât este el de obicei. El nu se simte foarte confortabil în Gemeni, el este în exil aici și face o cuadratură cu Saturn car acum devine și mai puternic intrat în acest semn atât de activ al Berbecului. Un efort mai mare pentru un noroc mai mic.

Rac

Vorbim despre politica pașilor mărunți, despre acest drum pe care nativul rac îl are de făcut, pe principiul conform căruia Saturn, în această casă de domiciliu, pentru ă pentru dumneavoastră acum Saturn urmează să tranziteze casa a 10-a, nu trebuie sub nicio formă să facem lucrurile în grabă, nu trebuie sub nicio formă să gândim într-o dinamică mai accentuată ceva. Ce înseamnă acest drum al pașilor mărunți: Graba strică treaba iar acolo unde lucrurile sunt ce nu par a fi este și mai periculos.

Leu

Saturn intră în semn prieten pentru dumneavoastră, ca atare este un motiv de a sărbători acest lucru. Saturn în semn prieten vorbește despre emoții, pentru că este foarte vulcanic îns emnul berbeului și este și conjunct cu neptun, deci se inflamează niște emoții, iar leul care este pătimaș, fiind un semn solar cu siguranță va simți foarte multe emoții. Deci emoțiic are vă invadează sufletul. Neptun oricum a adus foarte multe schimbări pentru toată lumea. Saturn pentru dumneavoastră pe casa a 8-a a fost foarte dur, a fost aproape cea mai dură poziție după casa a 12-a , după casa scorpionului.

Fecioară

Sunt și ei foarte puternic angajați în tot feluld e zone. Și pentru nativii fecioară este o mare putere această forță cuc are Saturn intră în Berbec. Puterea vine din interior și puterea dumneavoastră în orice caz nu are legătură cu ceilalți. Așa cum și celelalte zodii au înțeles așa și dumneavoastră veți înțelege că tot dumneavoastră rămâneți cei mai puternici și cei mai în măsură să faceți lcururile pentru propria persoană.

Balanță

Undeva ceva are o altă traiectorie pentru dumneavoastră. Acest Saturn din semn opus, în semnul Berbecului pe casa parteneriatelor vorbește despre faptul că o anumită direcție pe care dumneavoastră oc redeați justă, o credeați direcția care vi se adresează, acum pe undeva schimbă ceva, schimbă traseul și trebuie să vă repliați pe noua cerință și pe noua sugestie a destinului. Sunteți foarte bine pregătiți în această zonă care vi se adresează. Acolo unde există un interes major pentru un subiect, pentru un proiect, pentru ceva acolo puteți să deveniți cei mai buni dintre cei mai buni.

Scorpion

Acem o propoziție pentru nativii Scorpion: Energia nu are preț. Acest lucru trebuie să vi –l amintiți în oricce moment al zilei. Pentru că sunteți foarte generoși și este o generozitate față de care eu am un lucru de obiectat, faptul că poți să fii generos cu banii, poți să fii generos cu orice, să faci cadouri, totul este permis, este frumos, chiar dacă uneori mai exagerăm,d ar energia este un lucru de mare preț. Deci nativii Scorpion au acest obicei, tipic plutonian, și investiți foarte mult energetic nu oriunde, ci acolo unde simțiți dumneavoastră.

Săgetător

Pentru nativii săgetător planetele se învârtesc, totul este în mișcare, nimic nu este static, dar anumite lucruri au o dinamicăaparte. Deși pe undeva vă incită această dinamică a momentului, vă și obosește foarte mult. Din locul pe care l-ați ales observați dinamica celor din jur dar vă scapă un singur lucru: nu mai observați dinamica propriei vieți.

Capricorn

Nu poate să vă sperie intrarea guvernatorului dumneavoastră în primul semn din zodiac. Dar de ce? Pentru că vorbim despr eforță, despre putere și despre dinamică. Urmează o perioadă în care oamenii care au autoritate și Capricornii au autoritate, chiar au autoritate pe care multă lume și-ar dori-o și fără să faceți eforturi, dumneavoastră impuneți respect și sunteți admirat de către cei din jur, acum pericolul cu Saturn, într-o poziție care vă favorizează foarte mult este următorul: S-ar putea să existe persoane care nu încearcă să vă domine,d ar care pe undeva vă cer ajutorul.

Vărsător

Este un lucru pe care trebuie să îl descoperiți: cum să fiți puternic printre cei slabi și cum să fiți slab printre cei puternici. Se schimbă matricea puterii, intrareea lui Saturn în semnul berbecului aduce alte aspecte decât Saturn în semnul peștilor. Acum vorbim despre o putere mai explicită, despre faptul că dumneavoastră va trebui să vă manifestați puțin mai clar, puțin mai concret.

Pești

Sunteți pe drumul cel bun dar trebuie să înțelegeți de unde veniți și încotro vă îndreptați pentru că Saturn și-a încheiat periplul în semnul dumneavoastră și începe priplul lui prin semnul Berbecului. Trebuie să știți ce anume s-a înțeles din trecut, ce zone au luat sfârșit. Saturn și plutp sunt acum pe casa a 2-a. Este o casă în care înțelegeți filosofia lucrurilor care vă aparțin prin drept divin și filosofia lucrurilor înc are ați muncit singur.