Alina Bădic a prezentat, în ediția de sâmbătă a emisiunii , predicțiile astrale pentru săptămâna 7 – 13 decembrie 2025. Invitatul a fost Sorin Dinea.

Cum arată horoscopul săptămânii viitoare pentru Berbec, Taur, Gemeni

Berbec

Berbecii au un liber arbitru destul de mare. Ei trebuie să înțeleagă că dacă există o problemă, ea poate fi rezolvată în două moduri: alegând calea simplă, sau alegând calea dificilă, cea care te duce o variantă de destin complicată. Berbecii trebuie să găsească cifrul de la ”camera iubirii”. Au o ultimă șansă de a identifica ce anume îi face să fie receptivi în iubire. Înconjurați-vă de oameni care cu adevărat vă iubesc!

Taur

Cum nu putem fi extraordinar de buni în toate domeniile, Taurii au misiunea de a alege un anume domeniu care să fie rădăcina, piesa de rezistență a destinului lor. ”Cheia” acelui domeniu îi poate ajuta în alte aspecte ale vieții. De exemplu, dacă Taurii au grijă să se înconjoare de prieteni cu adevărat buni, când vor avea probleme, vor putea apela la ei să-i ajute.

Gemeni

Pentru Gemeni e foarte important să identifice situația de criză și situația în care totul e la superlativ, în care totul merge ca la carte. Un minibilanț la final de an. Este important să înțeleagă această polaritate, pentru a nu-și mai direcționa energia în zone în care aceasta se irosește.

Care sunt predicțiile astrale pentru zodiile Rac, Leu, Fecioară

Rac

Racii trebuie să vadă unde merg înainte și unde rămân mereu cu un pas înapoi. Nu e atât de ușor de identificat aceste elemente. S-ar putea să fie domenii în care Racii au făcut prea mult, iar Universul acum le spune: „hai să ne oprim, că nu e neapărat destinul tău acolo”. Astrograma natală arată misiunea de destin. Ideal e să nu mai irosească energie în domenii care oricum nu-i echilibrează.

Leu

Leii trebuie să înțeleagă ”ecuația sufletului”, adică cui îi pasă cu adevărat de ce se întâmplă în sufletul lor. Ei nu mereu au acces la această ”cameră a iubirii”, pentru că de foarte multe ori au ”chei” adiacente, care au mai mult legătură cu zona de demonstrativ. Configurația astrală le vorbește cu insistență despre faptul că trebuie să descopere ce îi face cu adevărat fericiți și ”cheia” către sufletul lor s-ar putea să fie unde cu mintea nu gândesc.

Fecioară

În cazul Fecioarelor, vorbim despre puncte de transformare, de cotitură, foarte senzitive. Fecioarele n-au o tensiune majoră, dar e un fel de energie, puncte de sensibilitate care sunt activate. Fecioarele trebuie să se repoziționeze. Există acum un mesaj subliminal care le dă de înțeles că ceva nu e bine făcut, nu e corect. Fecioarele trebuie să se ”centreze” pe o problemă de interes major și să adreseze acele puncte nevralgice.

Ce a spus Bădic despre zodiile Balanță, Scorpion, Săgetător, în săptămâna 7 – 13 decembrie

Balanță

Aici vorbim despre o zonă unde energiile sunt neexperimentate încă. Foarte multe legături karmice. Perioada vorbește despre energii pe care Balanțele le-au experimentat poate chiar în exces și energii unde n-au făcut deloc acest lucru. Există o anumită filosofie de viață, Balanțele trebuie să înțeleagă ce alegeri, ce compromisuri și concesii au făcut, ce persoane au ales din compromis și pe care le-au ales cu sufletul. Finalul de an vine cu o soluție.

Scorpion

Scorpionii se interiorizează prea mult. Ei de obicei sunt vocali, spun lucruri care chiar intrigă. Dar, de data aceasta, se manifestă polaritatea interiorizat – exteriorizat. Universul îi forțează să se exteriorizeze, să spună ce gândesc, să-și aleagă un domeniu în care să vorbească pentru că au lucruri de spus. Deci Universul îi invită să vorbească, deși poate ei nu vor. Dar Universul îi atrage, căci are un plan cu ei!

Săgetător

Săgetătorii trebuie să înțeleagă unde este foarte densă energia la acest sfârșit de an. Undeva a existat o concentrare foarte mare energetică, un soi de descentrare, zdruncinare a sufletului. Săgetătorii au trăit anumite experiențe care trebuiau trăite, dar au descentrat ceva în ei. Acum, Universul le spune că trebuie să facă ceva cu această energie a ”soldatului care a venit de la război”. Spre deosebire de celelalte zodii, Săgetătorilor nu le lipsește ”cheia”. Ei au ”cheia”, dar nu știu ce să facă cu ea.

Cum arată horoscopul zodiilor Capricorn, Vărsător, Pești

Capricorn

Cineva îi ascultă cu adevărat, le ascultă sufletul, dorințele. Capricornii nu au obișnuința de a-și exprima sentimentele, de a cere ajutorul. Și atunci trebuie să găsească în jurul lor oameni care să le înțeleagă sufletul cu adevărat, fără ca ei să spună ceva. Polaritatea pentru Capricorni se manifestă între a exprima verbal ce au nevoie și zona în care doar trebuie să aștepte să primească. E greu, deoarece Capricornii nu sunt obișnuiți și nu vor să ceară ajutor, empatie.

Vărsător

Vărsătorii au anumite probleme sau dorințe și vor ca această ”cheie” a lor să fie nu doar utilă, ci și sclipitoare. Problema e că Pluto face ravagii când e într-un semn și e în semnul lor acum. Vărsătorii vor vedea următoarea dinamică: vise care devin realitate, lucruri la care au muncit se materializează, dar se materializează într-o formulă în care Vărsătorii au crezut că e final de drum, dar, de fapt, provocarea abia acum începe pentru ei.

Pești

Peștii trebuie să vadă pe care frecvență se vor canaliza mai mult: cea a păcii sufletești, ori cea a zgomotului, a vacarmului. Nu e nicio supărare în cazul celor care aleg a doua variantă, dar e, totuși, o problemă, deoarece spiritual e mai bine să fii calibrat pe liniștea interioară. Ei trebuie să asculte vocea din spațiul divin și atunci gândurile li se vor alinia. Aceasta este polaritatea în cazul lor. O altă polaritate e: cui îi pasă cu adevărat de ei și cui nu-i pasă deloc? E riscant să se iluzioneze în privința anumitor persoane.