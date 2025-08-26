Turiștii nu se înghesuie pe litoralul nostru. Chiar și zilele astea, când încă mai e vară, iar copii nu au început încă școala, pe plajele de la malul mării, cele mai multe șezlonguri sunt goale. În septembrie, se anunță și mai puțini turiști, iar hotelierii au luat decizia să închidă mai devreme pentru că nu au rezervări la începutul toamnei.

Când vor închide mai multe unități hoteliere Ce factori au contribuit la numărul mic de turiști

Când vor închide mai multe unități hoteliere

Dacă weekendurile trecute, turiștii au venit în număr foarte mare la malul mării, acum, numărul de oameni de pe plaje s-a redus semnificativ.

Hotelierii simt acest declin și situația va fi încă și mai sumbră odată ce copiii încep școala. Din acest motiv, multe unităţi, în special cele all inclusive, vor închide mai devreme anul acesta, chiar la începutul toamnei.

„Din păcate trebuie să închidem porţile curând. Motivul este începerea şcolii. Fiind o unitate , noi avem foarte mulţi clienţi cu copii. Pe 7 septrembrie închidem”, a declarat Ramona Rasnatovschi, şef complex hotelier, pentru .

„Un sezon bun, dar mai slab ca în alţi ani. Luna iunie a fost destul de slabă. După părerea mea vom avea între 8 şi 10% o scădere a numărului de turişti comparativ cu 2024. Un număr semnificativ de hoteluri, probabil jumătate dintre ele, închid imediat după ce se termină vacanţa. Asta înseamnăă 7-9 septembrie”, a spus și Aurelian Marin, managerul unei agenţii de turism.

Ce factori au contribuit la numărul mic de turiști

Lipsa de turiști în septemrbie este cauzată și de reducerea voucherelor de vacanţă de către stat, spun managerii. Alt factor care a contribuit este valul de scumpiri de la începutul lui august.

„Sezonul a fost destul de greu. Costurile la energie, costurile la gaz şi taxele locale care sut extrem de mari sezonul acesta sunt motivele pentru care hotelul ar putea fi închis mai devreme decât anii anteriori pentru că de la an la an taxele cresc, nu este rentabil”, mărturiseşte Iolanda Nanu, managerul unui hotel din staţiunea Mamaia.

De la 1 septembrie, începe şi , iar turiştii pot beneficia de prețuri și cu 50% mai mici decât în vârful sezonului.