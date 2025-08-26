B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sfârșitul unui sezon estival greu. Hotelierii vor închide mai devreme anul acesta. „Nu este rentabil”

Sfârșitul unui sezon estival greu. Hotelierii vor închide mai devreme anul acesta. „Nu este rentabil”

B1.ro
26 aug. 2025, 22:07
Sfârșitul unui sezon estival greu. Hotelierii vor închide mai devreme anul acesta. „Nu este rentabil”
Sursa foto: Primăria Constanța

Turiștii nu se înghesuie pe litoralul nostru. Chiar și zilele astea, când încă mai e vară, iar copii nu au început încă școala, pe plajele de la malul mării, cele mai multe șezlonguri sunt goale. În septembrie, se anunță și mai puțini turiști, iar hotelierii au luat decizia să închidă mai devreme pentru că nu au rezervări la începutul toamnei.

Cuprins:

  1. Când vor închide mai multe unități hoteliere
  2. Ce factori au contribuit la numărul mic de turiști

Când vor închide mai multe unități hoteliere

Dacă weekendurile trecute, turiștii au venit în număr foarte mare la malul mării, acum, numărul de oameni de pe plaje s-a redus semnificativ.

Hotelierii simt acest declin și situația va fi încă și mai sumbră odată ce copiii încep școala. Din acest motiv, multe unităţi, în special cele all inclusive, vor închide mai devreme anul acesta, chiar la începutul toamnei.

„Din păcate trebuie să închidem porţile curând. Motivul este începerea şcolii. Fiind o unitate all inclusive, noi avem foarte mulţi clienţi cu copii. Pe 7 septrembrie închidem”, a declarat Ramona Rasnatovschi, şef complex hotelier, pentru Observator News.

„Un sezon bun, dar mai slab ca în alţi ani. Luna iunie a fost destul de slabă. După părerea mea vom avea între 8 şi 10% o scădere a numărului de turişti comparativ cu 2024. Un număr semnificativ de hoteluri, probabil jumătate dintre ele, închid imediat după ce se termină vacanţa. Asta înseamnăă 7-9 septembrie”, a spus și Aurelian Marin, managerul unei agenţii de turism.

Ce factori au contribuit la numărul mic de turiști

Lipsa de turiști în septemrbie este cauzată și de reducerea voucherelor de vacanţă de către stat, spun managerii. Alt factor care a contribuit este valul de scumpiri de la începutul lui august.

„Sezonul a fost destul de greu. Costurile la energie, costurile la gaz şi taxele locale care sut extrem de mari sezonul acesta sunt motivele pentru care hotelul ar putea fi închis mai devreme decât anii anteriori pentru că de la an la an taxele cresc, nu este rentabil”, mărturiseşte Iolanda Nanu, managerul unui hotel din staţiunea Mamaia.

De la 1 septembrie, începe şi programul „Litoralul pentru toţi”, iar turiştii pot beneficia de prețuri și cu 50% mai mici decât în vârful sezonului.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Trump vrea pedeapsa capitală în Washington. Planul ar putea fi extins și în alte state
Externe
Trump vrea pedeapsa capitală în Washington. Planul ar putea fi extins și în alte state
Cornulețe de Post – Rețetă tradițională
Eveniment
Cornulețe de Post – Rețetă tradițională
Manichiuristele din toată țara, obligate să arunce zeci de produse după ce s-a descoperit că gelurile semi-permanente conțin o substanță toxică
Eveniment
Manichiuristele din toată țara, obligate să arunce zeci de produse după ce s-a descoperit că gelurile semi-permanente conțin o substanță toxică
O refugiată din Ucraina a fost ucisă într-o gară din Statele Unite. Cum s-a întâmplat tragedia
Externe
O refugiată din Ucraina a fost ucisă într-o gară din Statele Unite. Cum s-a întâmplat tragedia
Cum influențează alimentele efectul medicamentelor. Exemplele date de specialiști
Eveniment
Cum influențează alimentele efectul medicamentelor. Exemplele date de specialiști
Salarii de peste 60.000 lei pe lună la ASF, ANCOM și ANRE: „E de porc să te agăți de beneficii de lux”
Eveniment
Salarii de peste 60.000 lei pe lună la ASF, ANCOM și ANRE: „E de porc să te agăți de beneficii de lux”
Melania Trump lansează o competiție națională dedicată inteligenței artificiale. Despre ce este vorba
Externe
Melania Trump lansează o competiție națională dedicată inteligenței artificiale. Despre ce este vorba
Mai multe școli din țară, încă în șantier. Sute de mii de elevi nu știu unde vor face cursurile, din septembrie
Eveniment
Mai multe școli din țară, încă în șantier. Sute de mii de elevi nu știu unde vor face cursurile, din septembrie
Sucul de sfeclă și efectele asupra tensiunii arteriale. Studiile arată beneficii impresionante
Eveniment
Sucul de sfeclă și efectele asupra tensiunii arteriale. Studiile arată beneficii impresionante
Prețul facturilor, dublu față de luna iunie. Peste un milion de români nu își mai permit să le plătească
Eveniment
Prețul facturilor, dublu față de luna iunie. Peste un milion de români nu își mai permit să le plătească
Ultima oră
22:56 - Trump vrea pedeapsa capitală în Washington. Planul ar putea fi extins și în alte state
22:54 - Nicușor Dan ar fi atras atenția, în ședința coaliției, asupra proiectului de modificare a pensiilor magistraților
22:41 - Cornulețe de Post – Rețetă tradițională
22:38 - Manichiuristele din toată țara, obligate să arunce zeci de produse după ce s-a descoperit că gelurile semi-permanente conțin o substanță toxică
22:27 - O refugiată din Ucraina a fost ucisă într-o gară din Statele Unite. Cum s-a întâmplat tragedia
22:13 - Cristian Tudor Popescu, critici dure la adresa magistraților în privința pensiilor speciale: „Dacă se cedează în fața lor, cum mai procedezi cu profesorii care au ieșit în stradă” (VIDEO)
22:04 - Cum influențează alimentele efectul medicamentelor. Exemplele date de specialiști
21:40 - Ucraina anunță relaxarea legii marțiale: bărbații între 18 și 22 de ani pot părăsi țara
21:35 - Harry Styles și Zoe Kravitz, surprinși împreună la Londra și Roma. Ce spun apropiații despre relația celor doi
21:14 - Aniversare inedită pentru o adolescentă de 15 ani, din Mexic. Cum a petrecut tânăra, după ce prietenii au uitat de ea