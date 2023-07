Iaht de 300 de milioane de dolari, vandalizat la Ibiza de doi activiști de mediu

a fost vandalizat la Ibiza de doi activiști de mediu. Nava aparținea moștenitoarei imperiului Walmart, un lanț de magazine din SUA.

Nancy Walmart are o avere de peste șapte miliarde de dolari. Cei mai cât jumătate dintre cei mai săraci locuitori. Acesta a fost și motivul pentru care activiștii de mediu au acționat în acest fel, informează observatornews.

„Tu consumi, alții suferă“, a fost mesajul de pe bannerul ecologiștilor. Ei au stropit apoi nava cu vopsea roșie și neagră.

Aceștia au fost arestați de polițiști.

Eco activists vandalize Walmart Heiress $315 million yacht, covering it in red and black paint in Ibiza.

The owner of the yacht, Nancy Walton Laurie has an estimated net worth of $7.7 billion and is heir to the Walmart fortune.

The eco activists targeted the yacht while…

— Oli London (@OliLondonTV)