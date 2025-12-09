Un tânăr de 25 de ani din Iași e cercetat sub control judiciar după ce a făcut sex cu o minoră de 14 ani, pe care a și lăsat-o însărcinată. Culmea, autoritățile și-au dat acordul ca fata și bărbatul să locuiască împreună.

Ce spun părinții celor doi

„Noi am știut de relația lor, dar am zis că doar vorbește. S-a întâmplat, ea a știut de sarcină și nu ne-a spus nouă. E minoră, ce să-i fac, îmi pare rău că s-a ajuns până aici, mi-e milă de ea dar n-am ce să-i fac”, a spus mama fetei, pentru

Magistrații de la tribunal au decis că e suficient ca tânărul să fie cercetat în stare de libertate, sub control judiciar. Acesta s-a întors acasă, iar copila însărcinată s-a mutat la el.

„Acum copilul este la mine, e la școală, o țin în condiții bune”, a spus tatăl tânărului cercetat.

Reporter: Au avut relații intime?

Tatăl abuzatorului: „Au avut. Am luat-o sub supravegherea noastră. Așa a dat la Protecția Copilului, s-o ținem la noi”.

Cum explică Protecția Copilului faptul că fata stă la abuzator

Tiberiu Bantaș, purtător de cuvânt DGASPC Iași, a explicat astfel decizia ca fata să stea acasă la abuzator: „Sunt condiții mai bune acolo decât acasă, provine dintr-o familie numeroasă cu șase membri, unde condițiile sunt care sunt. Are declarație și de la părinții băiatului și de la băiat și declarația că nu mai vrea să revină la familia ei”.

Protecția Copilului încă face cercetări, iar adolescenta va fi consiliată psihologic.