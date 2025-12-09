B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Autoritățile din Iași au fost de acord ca o minoră abuzată să locuiască cu abuzatorul. Ce explicații au dat și ce spun părinții

Autoritățile din Iași au fost de acord ca o minoră abuzată să locuiască cu abuzatorul. Ce explicații au dat și ce spun părinții

Traian Avarvarei
09 dec. 2025, 20:43
Autoritățile din Iași au fost de acord ca o minoră abuzată să locuiască cu abuzatorul. Ce explicații au dat și ce spun părinții
Sursa foto: Captură video - Știrile Pro TV
Cuprins
  1. Ce spun părinții celor doi
  2. Cum explică Protecția Copilului faptul că fata stă la abuzator

Un tânăr de 25 de ani din Iași e cercetat sub control judiciar după ce a făcut sex cu o minoră de 14 ani, pe care a și lăsat-o însărcinată. Culmea, autoritățile și-au dat acordul ca fata și bărbatul să locuiască împreună.

Ce spun părinții celor doi

„Noi am știut de relația lor, dar am zis că doar vorbește. S-a întâmplat, ea a știut de sarcină și nu ne-a spus nouă. E minoră, ce să-i fac, îmi pare rău că s-a ajuns până aici, mi-e milă de ea dar n-am ce să-i fac”, a spus mama fetei, pentru Știrile Pro TV.

Magistrații de la tribunal au decis că e suficient ca tânărul să fie cercetat în stare de libertate, sub control judiciar. Acesta s-a întors acasă, iar copila însărcinată s-a mutat la el.

„Acum copilul este la mine, e la școală, o țin în condiții bune”, a spus tatăl tânărului cercetat.

Reporter: Au avut relații intime?

Tatăl abuzatorului: „Au avut. Am luat-o sub supravegherea noastră. Așa a dat la Protecția Copilului, s-o ținem la noi”.

Cum explică Protecția Copilului faptul că fata stă la abuzator

Tiberiu Bantaș, purtător de cuvânt DGASPC Iași, a explicat astfel decizia ca fata să stea acasă la abuzator: „Sunt condiții mai bune acolo decât acasă, provine dintr-o familie numeroasă cu șase membri, unde condițiile sunt care sunt. Are declarație și de la părinții băiatului și de la băiat și declarația că nu mai vrea să revină la familia ei”.

Protecția Copilului încă face cercetări, iar adolescenta va fi consiliată psihologic.

Tags:
Citește și...
Un mecanic de locomotivă și-a făcut public fluturașul de salariu. Câți bani a câștigat tânărul într-o lună: „Nu vreau să mă laud”
Eveniment
Un mecanic de locomotivă și-a făcut public fluturașul de salariu. Câți bani a câștigat tânărul într-o lună: „Nu vreau să mă laud”
Localnicii din Prahova, revoltați. A venit apa, dar nu e bună nici măcar la spălat, iar facturile vin ca și cum ar fi potabilă. Ce avertisment a emis DSP
Eveniment
Localnicii din Prahova, revoltați. A venit apa, dar nu e bună nici măcar la spălat, iar facturile vin ca și cum ar fi potabilă. Ce avertisment a emis DSP
Românii trec granița în căutare de produse mai ieftine. Cât costă o sticlă de suc la vecinii bulgari
Eveniment
Românii trec granița în căutare de produse mai ieftine. Cât costă o sticlă de suc la vecinii bulgari
Atenție, români! Ce produse se vor scumpi de la 1 ianuarie 2026
Economic
Atenție, români! Ce produse se vor scumpi de la 1 ianuarie 2026
Semne îngrijorătoare: Matcha te poate lăsa fără păr? Ce au dezvăluit mai multe femei
Eveniment
Semne îngrijorătoare: Matcha te poate lăsa fără păr? Ce au dezvăluit mai multe femei
Val de concedieri în România. Industria în care au fost disponibilizați sute de angajați înainte de Crăciun
Eveniment
Val de concedieri în România. Industria în care au fost disponibilizați sute de angajați înainte de Crăciun
Benzile de etanșare le poți comanda de la PVCMag – ai livrare în toată țara
Eveniment
Benzile de etanșare le poți comanda de la PVCMag – ai livrare în toată țara
Schimbări majore la pensii, din 2026. Cum va fi calculată vechimea în muncă
Eveniment
Schimbări majore la pensii, din 2026. Cum va fi calculată vechimea în muncă
Zalău: 86 de persoane evacuate dintr-un centru pentru copii cu dizabilități, după un miros puternic de gaz
Eveniment
Zalău: 86 de persoane evacuate dintr-un centru pentru copii cu dizabilități, după un miros puternic de gaz
Localități din Prahova afectate de golirea barajului Paltinu: Care mai este situația actuală
Eveniment
Localități din Prahova afectate de golirea barajului Paltinu: Care mai este situația actuală
Ultima oră
20:37 - Un mecanic de locomotivă și-a făcut public fluturașul de salariu. Câți bani a câștigat tânărul într-o lună: „Nu vreau să mă laud”
20:32 - Localnicii din Prahova, revoltați. A venit apa, dar nu e bună nici măcar la spălat, iar facturile vin ca și cum ar fi potabilă. Ce avertisment a emis DSP
20:10 - CRBL, criticat după ce a repezit un fan care-l abordase: „A venit pentru bani, nu pentru copii” (VIDEO)
20:02 - Românii trec granița în căutare de produse mai ieftine. Cât costă o sticlă de suc la vecinii bulgari
19:46 - Luna decembrie intră în istorie? Șefa ANM a anunțat ce temperaturi ne așteaptă
19:38 - Jador, haz de necaz după ce a fost victima discriminării într-un restaurant din Germania: „Doamna asta, când m-a văzut, și-a închis geanta” (VIDEO)
19:29 - O polițistă a fost concediată după ce a pipăit doi colegi, la o petrecere: „Tot ce pot face este să-mi cer scuze” / Declarațiile halucinante făcute de ofițerii abuzați
19:15 - Atenție, români! Ce produse se vor scumpi de la 1 ianuarie 2026
19:08 - Telenovelă cu iz de trădare la alegerile din Caraș-Severin. Cum și-a recâștigat funcția un primar PSD
18:40 - Semne îngrijorătoare: Matcha te poate lăsa fără păr? Ce au dezvăluit mai multe femei